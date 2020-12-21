Лучшая команда года! Андрей Рублёв и его тренер получили награды ATP

Любимцем фанатов 18-й раз подряд стал Роджер Федерер. А последний раз перед швейцарцем победу в этой номинации одержал Марат Сафин.

Россиянин Андрей Рублёв и его тренер Фернандо Висенте получили специальные награды ATP по итогам сезона-2020, став по сути лучшей командой года в мужском туре.

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Андрей Рублёв боролся за звание лучшего в номинации «Прогресс года» или игрока, совершившего наибольший прорыв. Кроме него за этот приз боролись француз Уго Умбер, аргентинец Диего Шварцман и итальянец Янник Синнер. Но теннисисты ATP-тура в итоге выбрали в качестве победителя именно Андрея. Напомним, что Рублёв поднялся за сезон с 23-го на 8-е место в рейтинге ATP, завоевал 5 титулов – больше, чем кто-либо другой в туре. Также Андрей смог завершить 41 встречу своей победой, разделив это рекордное достижение с Джоковичем. Все остальные теннисисты по этому показателю остались далеко позади россиянина и серба.

В номинации «Лучший тренер» были представлены наставники Даниила Медведева, Диего Шварцмана, Доминика Тима, Янника Синнера. А победителем стал Фернандо Висенте, много лет работающий с Андреем Рублёвым. Важно, что и за Рублёва, и за Висенте голосовали их коллеги-соперники, оценившие по достоинству эту команду года. «Очень рад за Андрея. Как по мне, он провёл потрясающий сезон, особенно если учесть все проблемы, с которыми мы столкнулись во время пандемии. Трофеи — это результат долгих лет работы и большого количества времени, посвящённого спорту, который дарит нам так много эмоций. Андрей очень старается. Я сопровождаю его, чтобы его мечты сбылись», — приводит слова Висенте Marca.

Победители ATP-тура сезона-2020 по номинациям:

Номер 1 (согласно рейтингу

Пара 1 (согласно рейтингу

Возвращение года (опрос игроков

Прогресс года (опрос игроков

Новичок года (опрос игроков

Приз Стефана Эдберга (опрос игроков

Приз Артура Эша (по мнению ATP): Фрэнсис Тиафо

Любимец фанатов (опрос болельщиков): Роджер Федерер

Любимая пара фанатов (опрос болельщиков): Джейми Маррей & Нил Скупски

Тренер года (опрос тренеров): Фернандо Висенте

Приз Тима Галликсона (опрос тренеров): Боб Бретт

Приз Рона Букмана (по мнению ATP): Кевин Митчелл Номер 1 (согласно рейтингу ATP ): Новак ДжоковичПара 1 (согласно рейтингу ATP ): Мате Павич & Бруно СуаресВозвращение года (опрос игроков ATP ): Вашек ПоспишилПрогресс года (опрос игроков ATP ): Андрей Рублёв Новичок года (опрос игроков ATP ): Карлос АлкарасПриз Стефана Эдберга (опрос игроков ATP ): Рафаэль НадальПриз Артура Эша (по мнению ATP): Фрэнсис ТиафоЛюбимец фанатов (опрос болельщиков): Роджер ФедерерЛюбимая пара фанатов (опрос болельщиков): Джейми Маррей & Нил СкупскиТренер года (опрос тренеров): Фернандо ВисентеПриз Тима Галликсона (опрос тренеров): Боб БреттПриз Рона Букмана (по мнению ATP): Кевин Митчелл

Отметим также, что награду за спортивное мастерство имени Стефана Эдберга получил Рафаэль Надаль. Джон Миллман, Диего Шварцман и Доминик Тим также были номинированы в этой категории. Коллеги по цеху выбрали Надаля третий год подряд и суммарно четвертый раз, отмечая благородство профессионализм и честность Короля грунта как на площадке, так и за её пределами. «Я хочу, чтобы меня запомнили как хорошего человека больше, чем как игрока в теннис. Вот почему этот трофей много значит», — сказал Надаль, обращаясь к поклонникам тенниса в специальном видео-ролике победителя.

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Одна из самых престижных наград – это безусловно, приз «Любимец фанатов». По самому названию понятно, что победителя в этой категории выбирают не игроки или другие представители тура, а болельщики. И вот уже 18 раз подряд почётный трофей завоевывает Роджер Федерер. Любопытно, что последним теннисистом, выигравшим перед Федерером эту номинацию, был Марат Сафин. В 2001 и 2002 годах теннисные болельщики в качестве своего любимца выбирали именно россиянина. Что касается швейцарца, то за свою карьеру он 39 раз выигрывал различные награды по итогам сезона в ATP-туре. Никакому другому теннисисту подобного ещё не удавалось!

Стоит напомнить, что в сезоне-2020 Федерер сыграл только один турнир. На Australian Open он дошёл до полуфинала, после чего из-за травмы и двух операций на колене пропустил оставшуюся часть года. Тем не менее, благодаря измененной рейтинг-системе (по ней очки за предыдущие турниры не сгорают до марта 2021 года), Федерер сумел сохранить место в десятке и сейчас находится на 5-й позиции в табели о рангах. «Я надеюсь, что очень, очень скоро смогу снова сыграть перед всеми вами», — сказал Федерер в специально записанном ролике, намекая на то, что он собирается выступить на Australian Open – 2021.

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Добавим, что первый турнир «Большого шлема» нового сезона пройдёт в Мельбурне с 8 по 21 февраля 2021 года.