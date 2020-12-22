Не раскрытая тайна самой соблазнительной «теннисистки». История знаменитой фотографии

Два миллиона экземпляров плаката, на котором изображена теннисистка, было продано по всему миру в конце 70-х. Тысячи подростков росли, глядя на очаровательную девушку с ракеткой, идущую к теннисной сетке. Простой и незамысловатый сюжет. Если бы не одна деталь – прелестная теннисистка приподнимает левой рукой свою юбку и – о боже! Под ней ничего нет. Фотография впервые была представлена в календаре издательства Athena в 1977 году. Этот выпуск был приурочен к 25-летию восхождения на британский престол королевы Елизаветы II. Любопытно, что в том году чемпионкой Уимблдона стала Вирджиния Уэйд из Великобритании. Через год издательство стало продавать это изображение в качестве отдельного плаката за 2 фунта. Вот так постер под названием Tennis Girl в одночасье стал культовым.

Глядя на эту фотографию, многие, конечно же, задавались вопросом – кто изображён на снимке? Любители тенниса долгие годы пытались угадать: какая чемпионка скрывается под этим фото. Но все предположения оказались неверными. Фотографу Мартину Эллиотту для этого снимка позировала его девушка. В сентябре 1976 года он попросил 18-летнюю Фиону Батлер поучаствовать в постановочной съёмке на теннисных кортах университета Бирмингема. Так как Фиона не занималась теннисом, ей пришлось искать ракетку, платье и теннисные туфли. У подруги она одолжила ракетку и платье, которое было сшито вручную. Кеды взяла у своего отца. А теннисные мячи пришлось «отобрать» у собаки. Постер с «теннисисткой» стал настолько популярным в мире, что тут же стали появляться подражатели. Фотографы пытались и до сих пор пытаются повторить этот ракурс с уже реальными спортсменками.

Мария Шарапова Фото: Mike Egerton/PA Images via Getty Images

Существует и множество постановочных копий и пародий этого кадра. Например, чемпион Уимблдона-1987 австралиец Патрик Кэш снялся в роли теннисистки.

Большая любительница тенниса – австралийская поп-дива Кайли Миноуг.

Восторг у любителей киносаги «Звёздные войны» вызвала картина с изображением Принцессы Леи в образе теннисистки, у которой в руке был бластер вместо ракетки.

На этом снимке Эллиотт заработал 250 тыс. фунтов. Но эта фотография стала для него и своеобразным шлагбаумом для дальнейшей карьеры. Издательства не хотели сотрудничать с Мартином, опасаясь высоких запросов по гонорарам. В 2010 году Эллиотт умер от рака, находясь в тяжёлых финансовых условиях. Заработала на этом снимке и подруга Фионы Батлер, которая одолжила ей ракетку и платье. В день финала женского Уимблдона-2014 состоялся аукцион, на котором это платье было продано за 15 тыс. фунтов. Единственный, кто ничего не получил за этот знаменитый кадр, оказалась сама Фиона. Через 3 года она рассталась с фотографом, вышла замуж за миллионера, родила троих детей и сейчас работает иллюстратором-фрилансером в одном из издательств. «Я была наивна и не получила ни пенни за фотоснимок, ставшим одним из самых продаваемых на Британских островах и за рубежом. Зато каждый раз при взгляде на него не могу сдержать улыбки, вспоминая беззаботные счастливые годы.

Удивительно, но более чем за 30 лет после публикации фотографии фигура Фионы Батлер не сильно изменилась. Поэтому, когда в 2011 году перед скульптором Беном Дирни поставили задачу сделать изваяние «теннисистки», он в качестве модели пригласил саму Батлер: «Это фантастика! Она практически в той же форме. Мы наложили гипс и сделали несколько слепков. Конечно, немного пришлось подправить, но в целом скульптура мало чем отвлекается от оригинала». Изваяние «теннисистки» из стеклопластика было затем покрыто краской из сусального золота. Эту золотую статую заказал Крис Найтингейл, который и привлёк внимание публики к знаменитой фотографии, выбрав её для календаря 1977 года. Сейчас скульптура путешествует по разным галереям Великобритании.

Много воды утекло с тех пор, как появилось это знаменитое фото с «теннисисткой». Огромные изменения произошли и в обществе. В Великобритании, на родине этого плаката, не так давно запретили рекламу кексов с изображением теннисистки, которая прячет печеньку под своей юбкой. Эксперты назвали эту рекламу «безответственной и унижающей женское достоинство». По их мнению, реклама таким образом «предполагает не только торговлю кексами, но и женским телом». Представители компании-производителя пытались объяснить, что кекс в рекламе спрятан туда, куда теннисистки обычно кладут запасной мяч. Но тщетно! Реклама была запрещена.

Но это не вся история про самую знаменитую теннисную фотографию. Несколько лет назад британец Питер Аткинсон выступил с заявлением, что на самом деле на фотографии изображена не Фиона Батлер, а его бывшая жена. В качестве доказательств он представил два снимка: на одном – тот самый знаменитый кадр, а на другом – близкий к нему вариант, датированный 1974 годом, то есть за два года до фотосессии с Фионой Батлер. Что это значит? Не исключено, что Аткинсон заблуждается насчёт даты. Или же Эллиотт делал более раннюю версию такой композиции, и там действительно могла быть изображена другая модель. По словам Аткинсона, Эллиотт перед смертью хотел во всём признаться и собирался сделать письменное заявление, но не успел. Так что вряд ли эта тайна будет когда-нибудь раскрыта.

До сих пор плакат «Теннисистка» отлично продаётся на различных интернет-аукционах. Из России его тоже можно заказать. Цена – около 1 000 рублей, плюс доставка.