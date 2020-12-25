Андрей Рублёв – об олимпийском сезоне и о том, почему чувствует себя в десятке сильнейших всё ещё гостем.

«Выступать без флага на Олимпиаде и Кубке Дэвиса? Все и так знают, что я русский»

Россиянин Андрей Рублёв в интервью испанскому изданию Marca поделился мнением о прошедшем сезоне и рассказал о планах на будущее. Первый вопрос был о недавних наградах ATP по итогам года, которых удостоились и сам теннисист, и его тренер Фернандо Висенте.

Лучшая команда года! Андрей Рублёв и его тренер получили награды ATP Любимцем фанатов 18-й раз подряд стал Роджер Федерер. А последний раз перед швейцарцем победу в этой номинации одержал Марат Сафин.

— Вы гордитесь наградами, которые получили вы и ваш тренер Фернандо Висенте по итогам опроса ATP?

— Да. Мы очень гордимся этим. Это очень много значит для нас – нам очень важно мнение как болельщиков, так и наших коллег.

— Вы боялись заразиться коронавирусом в течение всей пандемии? Особенно когда участвовали в Adria Tour в Загребе?

— Правда в том, что вы понимаете, что это что-то неконтролируемое. Это может коснуться вас, независимо от того, сколько мер предосторожности вы принимаете. Независимо от того, какой контроль вы осуществляете, находитесь ли вы в «пузыре», позитивные тесты всё равно продолжают выявляться.

— Одним из последних заразился ваш соотечественник и друг – Карен Хачанов. Как у него дела?

— Да, я разговаривал с ним, он сейчас в порядке. К счастью, у него было мало симптомов, а вот его жене было хуже. У них сейчас всё нормально. Карен вернулся к тренировкам.

— Вы знаете, сколько ПЦР-тестов прошли за это время?

— Не знаю сколько, но много. Особенно мне запомнился тот тест, который был сделан после возвращения с Adria Tour здесь, в Барселоне. У меня даже из носа пошла кровь.

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— В сезоне-2020 вы сыграли практически всё, что можно было в этих условиях. Будете ли вы сокращать график в следующем году?

— Да, я буду меньше играть. В прошедшем сезоне я пропустил всего пару недель. Но этому есть объяснение: когда турниры возобновились, мы не знали, как долго они будут продолжаться и когда всё остановится. Например, после «Ролан Гаррос» ходили слухи, что «Мастерс» в Париже будет отменён.

— Кажется, вы стали поспокойнее на корте. Довольны ли вы самообладанием?

— Я по-прежнему вхожу в топ-10 худших теннисистов по этому показателю. Хотя по сравнению с тем, что было раньше, есть улучшение.

Фото: Alexander Scheuber/Getty Images

— Во время вашего дебюта на Итоговом чемпионате ATP за счёт чего вас обыграл Рафаэль Надаль?

— Я не выдержал давления. Когда я не сдержал свои эмоции в самом начале игры, то понял, что всё кончено.

— А о чём вы думаете, когда напротив вас находится человек, который 13 раз выиграл «Ролан Гаррос»?

— На ум приходит то, что если кто-то способен выиграть турнир «Большого шлема» 13 раз, почему бы не попытаться победить там хотя бы один раз.

Тест. Как хорошо вы знаете российских теннисистов – Медведева, Рублёва и Хачанова? Кто смог обыграть Федерера, а кто – победить во всех своих финалах. Проверьте ваши знания о российских теннисистах.

— Вы одержали больше всех побед в сезоне. Чувствуете ли, что находитесь на уровне лучших теннисистов мира?

— Пока в топ-10 я чувствую себя гостем. Чтобы по-настоящему почувствовать себя одним из них, надо показывать стабильную игру на протяжении хотя бы пары лет. Так, как это делают Тим, Зверев или Медведев. Вот они точно заслужили места в десятке.

— Роджер Федерер возвращается в тур в свои 39 лет после двух операций на колене. Как вы думаете, он может показать прежний уровень?

— Это хороший вопрос. Я с нетерпением жду возможности увидеть, в какой форме он будет. Никогда в истории не было такого случая, и я хочу увидеть, что произойдёт. Роджер может служить для меня примером. Я тоже хочу, чтобы моя карьера продолжалась как можно дольше. Не думаю, что уйду на пенсию в 30 лет.

— Какова ваша цель на следующий сезон?

— Я хочу стать лучше, чтобы знать, где находится мой уровень. На турнирах «Большого шлема» я пока не прошёл дальше четвертьфинала.

— Что вы думаете по поводу дискуссии на тему продолжительности матчей на мэйджорах – из пяти или из трёх сетов они должны играться?

— Что отличает большие турниры от остальных – это то, что они проходят из пяти сетов. Так и должно продолжаться. Именно в таких матчах мы видим всю внутреннюю готовность теннисиста – и в физическом, и в техническом, и в психологическом плане. Не так интересно выигрывать матч со счётом 6:4, 6:3, чем когда вам нужно бороться до конца из пяти сетов.

Дождались! Медведев, Рублёв и Хачанов узнали, что и где будут делать первые 7 недель года Для теннисисток тоже календарь утверждён. 8 февраля Australian Open начнётся для всех.

— Похоже, на Олимпиаде и Кубке Дэвиса вам придётся выступать без российского флага. Что думаете об этом?

— Я русский, кто бы что ни говорил. Все, кто меня видит, и так знают, что я русский.



— Какой у вас календарь на начало года?

— Я еду в Россию на Рождество и Новый год. Потом сыграю в ATP Cup перед Australian Open.

— В чём секрет успеха вашей связи с тренером Фернандо Висенте?

— Он для меня лучший тренер, потому что мы думаем одинаково, и это даже выходит за рамки корта. Для моей карьеры нет никого лучше него.