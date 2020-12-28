Яхта Надаля, ранчо Шараповой или вилла Джоковича. Кто лучше вложился в 2020 году? Видео

2020 год был богат на события. И хорошие, и не очень. В любом случае можно поздравить тех теннисистов, кто сделал существенные вложения в минувшем сезоне. Им точно уж будет что вспомнить, подводя итоги в новогоднюю ночь. Предлагаем вам выбрать самые интересные приобретения сезона – яхту Надаля, виллу Джоковича или ранчо Шараповой.

Рафаэль Надаль представил новую яхту за 5 миллионов евро. Там нет только теннисного корта Фото- и видеоэкскурсия по новому плавучему дому Короля грунта.

В июле стало известно, что Король грунта Рафаэль Надаль приобрёл новую 24-метровую яхту 80 Sunreef Power. Вторая ракетка мира заказала судно ещё в прошлом году, заплатив за него около € 5 млн, однако доставили лодку только ко дню рождения испанца – 3 июня. Постройкой судна занималась польская верфь, расположенная в Гданьске. Ранее Надаль выставил на продажу свою предыдущую яхту «Бетховен» за 2,6 млн евро.

Фото: instagram.com/sunreefyachts

80 Sunreef Power – универсальный катамаран для длительных круизов с максимальным комфортом и большим внутренним пространством. На яхте есть всё необходимое для развлечения и отдыха. Длина катамарана – 23,95 м. Главный салон размещён на корме – он объединяет внутреннее обеденное пространство яхты с открытыми зонами отдыха и большим камбузом. Два 77-дюймовых телевизора, установленных «спина к спине», превращают эту зону в спортивный уголок, где можно следить за последними событиями в мире тенниса и футбола. Яхта может принять 8 гостей и 4 членов экипажа.

Посмотреть видео можно в инстаграме Sunreef Yachts.

Первая ракетка мира Новак Джокович во время пандемии со своим семейством перебрался из Монте-Карло на юг Испании. Джоковичи арендовали роскошную виллу в Марбелье за 10 тыс. евро в неделю. Семейству так понравилось это шикарное поместье, что Новак решил его полностью выкупить. По некоторым оценкам, серб заплатил за эту виллу € 10 млн.

Как выглядит роскошная вилла Новака Джоковича в Испании. Он отдал за неё € 10 млн Фото- и видеоэкскурсия по новому дворцу лучшего теннисиста мира Новака Джоковича.

В распоряжении знаменитого теннисиста оказался огромный дом с 9 спальнями и 8 ванными комнатами. Площадь всего участка с видом на море и горы занимает 3500 квадратных метров, из которых 1000 квадратных метров – это постройки: вилла и дом для гостей. На территории виллы расположено несколько зон для отдыха, барбекю и открытый бассейн. Особенностью этой поместья является наличие собственного теннисного корта, а учитывая климатические условия, лучший теннисист мира может тренироваться на нём практически круглый год.

Самая богатая российская спортсменка по различным версиям «Форбс» Мария Шарапова приобрела почти за $ 9 млн загородное ранчо с видом на океан близ калифорнийского городка Санта-Барбары, так хорошо известного нашим телезрителям. Ранчо занимает 5 акров земли. Это около 2 гектаров.

Как выглядит новое ранчо Марии Шараповой в Санта-Барбаре. Она купила его почти за $ 9 млн Фото- и видеоэкскурсия по новым владениям самой богатой российской спортсменки.

На территории ранчо находятся три отдельных строения. Главный дом оформлен в балийском стиле с открытыми деревянными потолками, спальней, ванной комнатой, другими жилыми помещениями и красивой каменной террасой с видом на океан. К дому примыкает скрытая густым покровом пышной листвы отдельная студия, которая может стать личным кабинетом и мастерской для художника. Второе строение – гостевой дом с двухсекционной входной дверью в голландском стиле. Третье помещение – коттедж смотрителя. Он примыкает к конюшне с пятью стойлами и дополнительным сооружениям для верховой езды. На ранчо помимо строений есть специальное место для барбекю, сад с розами, лавандой и жасмином, даже бамбуковая роща, больше похожая на тропические джунгли.

Итак, кто из звёзд тенниса лучше других вложил свои средства в 2020 году? Какая из многомиллионных покупок, на ваш взгляд, самая удачная?

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