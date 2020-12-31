«Начну играть после Australian Open». Елена Веснина выходит из декретного отпуска

Многократная победительница турниров «Большого шлема» и олимпийская чемпионка в парном разряде Елена Веснина возвращается из декретного отпуска. В ноябре 2018 года у Елены родилась дочь Елизавета. И вот сейчас в интервью «Чемпионату» экс-первая ракетка мира в парном разряде объяснила своё решение вернуться в тур, сказала, с кем начнёт выступать в паре, призналась, что переболела коронавирусом и поздравила читателей с Новым годом и Рождеством.

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— Елена, некоторое время назад было громкое заявление Шамиля Тарпищева, что он вас уговорил вернуться в теннис, чтобы выступить на Олимпиаде.

— На самом деле, эти мысли у меня уже были, но Шамиль Анвярович каждый раз, когда мы где-то пересекались, рассказывал мне о тех правилах, которые есть при замороженном рейтинге, о том, что он следит, о том, что он знает, что я могу вернуться и сыграть на Олимпийских играх. То есть он таким образом, можно сказать, подогревал мой интерес к возвращению. Но, конечно же, это решение было принято мной, и этому способствовали несколько факторов. Прошло достаточно много времени после того, как я стала мамой и начала тренироваться. Сначала для себя, просто чтобы почувствовать своё тело – как я себя ощущаю на корте. Начала потихоньку набирать форму, чувствовала, что восстанавливаюсь я достаточно быстро и что организм, скажем так, готов к нагрузкам. И выдерживает эти нагрузки.



— Вы выдержали довольно большую паузу после заявления Тарпищева. Около месяца. С чем связано ваше молчание?

— Честно говоря, я ещё официально ничего не заявляла, потому что сама не понимала, когда я вернусь. Мне хотелось, если уж я решила возвращаться, то объявить, что это будет на каком-то определённом турнире. А так как календарь WTA ещё официально не был утверждён… Он до сих пор, в принципе, утверждён только на первую часть – австралийскую. Поэтому мне непонятно было, с чего я начну. Но изначально мой план был вернуться на турнире St. Petersburg Ladies Trophy. Всё-таки символично начать дома. А сейчас, из-за того, что все сроки сдвигаются, буду ещё смотреть на календарь WTA, как будут разворачиваться события.

Фото: из личного архива

— Вы сказали: «Тарпищев подогревал интерес». А было вообще, что подогревать? Как у вас вообще зарождалось желание возвращения в тур?

— Первый год у меня не было никакого желания возвращаться. Честно. У меня было просто желание вернуть себе форму, потренироваться. Я получала огромное удовольствие, проводя время вместе со своей семьёй, с дочкой. Я смотрела теннис, наблюдала за результатами, успехами. Но у меня не было такого, что я скучаю, что я дико рвусь. И сейчас у меня, если честно, нет такого момента, что я безумно скучаю по путешествиям или по адреналину на корте. Нет. Конечно, мне нравится играть в теннис. Это моя жизнь. Мне интересен теннис в любом формате. Я даже попробовала себя в роли комментатора, и мне это тоже понравилось, если честно. Открыла в себе какие-то новые способности, можно сказать. И так как сейчас грядёт олимпийский год, то мыслей стало чуть больше. Но, скорее всего, сыграло роль то, как я себя начала чувствовать на корте. То есть я чувствовала себя легко, мне игралось легко, мне хотелось играть. И я начала уже связываться с нашими девочками, переписываться, узнавать, что за ситуация с этой пандемией. Потому что одно дело было вернуться раньше, когда не было этой всей проблемы, которая нас накрыла в 2020 году, а сейчас совсем другие правила, совсем другая подготовка нужна к тому, чтобы приехать на турнир. Куда-то надо прилететь за 2 недели до начала, куда-то – за неделю. Конечно же это накладывало отпечаток. Поэтому я начинала где-то даже сомневаться – а стоит ли? Но сейчас, я увидела, как провели соревнования в уходящем году – смогли провести два турнира «Большого шлема», создать эти так называемые «пузыри» для игроков. То есть я посмотрела, что всё это возможно. Конечно, это невероятно сложно и доставляет всем какой-то дискомфорт, но то, что это можно «провернуть», создавало какую-то надежду.

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— Как ваши родные приняли ваше решение о возвращении в тур?

— Абсолютно меня поддержали и продолжают поддерживать в этом решении. Готовы мне в этом помогать. Поэтому моя семья – это моя защита, моя крепость.



— Были ли мысли начать с Австралии? Чтобы сезон получился полным?

— Если честно – нет. Хотелось немного лучше подготовиться, потренироваться. Тем более, мы всей семьёй переболели. Поэтому нужно было восстановиться после этого вируса. Но у нас всё прошло более-менее нормально – в лёгкой форме. Хотя это всё равно было очень неприятно. И к Australian Open я, честно говоря, ещё не планировала быть в форме. Потому что нужно было очень ровно подойти и свою физическую подготовку рассчитать к этому моменту. Как раз я думала, что к февралю это всё у меня получится сделать. Но потом турниры стали переносить, всё стало немного сумбурно. А мне хотелось, чтобы со мной путешествовала моя семья, моя дочь.



— А когда вы успели переболеть коронавирусом?

— Больше месяца назад.

Фото: из личного архива

— У вас лично какие симптомы были?

— Пропало обоняние – это первый из симптомов. И очень сильно болела голова, в течение, наверное, недели. Но не было температуры, а было просто состояние слабости. Такое непонятное что-то – вроде заболеваешь, а явных симптомов заболевания не было – ни горло, ничего не болело.



— Вы сказали, что хотите путешествовать с мужем и дочкой. А они готовы включиться в тур?

— Муж, конечно, не готов всё время путешествовать, потому что надо работать. Но в какие-то моменты — будет это делать. Я вообще планирую играть не все турниры. Это однозначно. И календарь мой будет составлен обязательно с учётом главного члена нашей семьи (смеётся). Я могу себе позволить возвращаться и играть те турниры, которые я хочу. Тем более, замороженный рейтинг мне это позволяет.

Фото: из личного архива

— Михаил Южный говорил мне недавно, что желание Дениса Шаповалова сыграть с ним в паре не так-то просто реализовать, потому что он уже официально ушёл из тура, и о желании вернуться он должен заявить чуть ли не за полгода. А у вас как обстояли дела? Вы же уходили не совсем, а в декретный отпуск.

— Да. Поэтому мне не нужно было объявлять за полгода о своём желании. Мне главное было предупредить WADA – антидопинговый комитет – за 3 месяца о том, что я начинаю тренироваться. В принципе, я всё время об этом писала. Они знали, что я собираюсь вернуться. Я заполнила все бумаги о том, где и когда я нахожусь, соблюла все эти формальности. И всё. Теперь надо просто отправить заявку на ближайший турнир, и я уже могу играть. Декретный отпуск – это другое. Миша правильно сказал, что когда ты завершаешь карьеру, ты подписываешь уже официальные бумаги и если решишь вернуться, то по правилам надо полгода, чтобы тебя и антидопинговый комитет отслеживал, и статус профессионала себе вернуть. Я помню, что вот так же Фиш и Роддик хотели где-то сыграть, а им сказали, что, к сожалению, должно пройти полгода.



— С кем вы собираетесь играть в паре? Какое рассматриваете сочетание?

— Раскрою вам секрет, что мы договорились начало сезона играть с Верой Звонарёвой. Но пока из-за того, что календарь ещё не раскрыт для всех нас, непонятно, на каких турнирах. Но думаем начать после Australian Open.



— Думали ли вы что-то на тему вакцинирования?

— Пока ещё нет.

Фото: из личного архива

— А если это будет обязательным условием для участия в туре? Новак Джокович высказывался резко против. Другие были не столь категоричны. А вы что думаете на эту тему?

— Я думаю, тур никогда не примет решение, чтобы это было обязательным условием для участия. Потому что у людей разное отношение к прививкам. Я бы пока этой прививки не делала, потому что я пока в ней не уверена.



— Вы попробовали себя в роли комментатора. Как вы себя оценивали? Были ли отклики со стороны на вашу работу?

— На самом деле, мне было очень интересно попробовать себя в роли комментатора. Это был очень интересный опыт. Мне, конечно, нужно ещё очень много учиться и работать над тем, чтобы стать хорошим комментатором – если я когда-нибудь захочу этим заниматься профессионально. Просто я не люблю делать что-то несерьёзно. Характер максималистки мне не даёт расслабиться. Поэтому я старалась готовиться к каждому матчу, я смотрела статистику, результаты на протяжении всего сезона. И мне это было интересно. Анна Владимировна Дмитриева после каждого матча, который я комментировала, писала мне сообщение в поддержку, что у меня хорошо получается, где-то давала какие-то советы, направляла меня. Для меня это было очень ценно.

— Вы следили за туром со стороны. Каким вы увидели этот необычный сезон-2020? Что удивило? Какие-то события, результаты, игроки?

— Мне кажется, этот год удивил с самого начала, после того, как победительницей Australian Open стала Софья Кенин. Лично для меня он начался вот таким удивительным образом. Я понимала, что Софья – молодая теннисистка, многообещающая, талантливая, которая сейчас на подъёме, но, чтобы вот так с первой попытки победить на турнире «Большого шлема», до этого не выиграв ни одного крупного соревнования – это невероятно. Хотя такие примеры уже были – Алёна Остапенко выиграла так «Ролан Гаррос» в 2017 году. Очень меня удивила и порадовала победа Иги Свёнтек на «Ролан Гаррос»-2020. Интересная девушка с разнообразной игрой. Давно я не видела, чтобы у нас в туре играли так – и смело, и рационально, и в то же самое время очень активно. Хорошая появилась теннисистка. Вообще сезон этот получился скомканный, урезанный, немного странный, но самое главное – что он был, что турниры проводились. Это была огромная удача и, конечно же, спасибо большое всем организаторам, которые боролись за эти турниры. Потому что многие испугались и отказались проводить турниры. И только некоторые смельчаки – директора турниров проводили, создавали и соблюдали все условия для игроков, для их команд, для их безопасности. Это, конечно же, дорогого стоит.

— Как вам российские мужчины в минувшем сезоне?

— Они большие молодцы. Они нас порадовали даже тем небольшим количеством турниров, которые были проведены. Андрей Рублёв великолепно начал сезон и так же его закончил – попал на Итоговый чемпионат. Даня Медведев может быть начал не так успешно, но зато как он красиво закончил год. И Карен Хачанов тоже прекрасно выступал в этом сезоне. Не всё получилось у него, но, наверное, наложил отпечаток этот перерыв. Немногие смогли с ним справиться, и я думаю, что на следующий сезон он уже сделает выводы и улучшит игру там, где ему это необходимо.



— Мария Шарапова собиралась провести прощальные матчи в России: в Санкт-Петербурге со Светланой Кузнецовой, в Сочи – с вами. Эта идея ещё остаётся в силе?

— Да. Она была у Маши, у её агента – Макса Айзенбада. Они обсуждали этот момент со всеми, с кем хотели бы сыграть. Но пока такая ситуация, я думаю, что этот вопрос отложен на неопределённый срок. Тем более Маше сейчас есть, чем заняться.

— Сейчас канун Нового года. Праздничная суета. Как проводите время в эти дни?

— Я очень люблю этот праздник. Люблю Новый год и очень люблю Рождество. Это семейные праздники, которые мы всегда отмечаем всей семьёй, дома. Мы к нему готовимся, мы заранее покупаем подарки. Я очень люблю всю эту суету, люблю именно покупать подарки, дарить подарки, сам момент, когда мы сидим за одним столом, у нас наряжена ёлочка. То есть это какой-то праздник из детства. Но в то же самое время он вырастает в нечто большее. То есть сначала ты маленьким ребёнком вместе со своими родителями отмечаешь Новый год, а потом уже вырастаешь и со своей семьёй отмечаешь. Мы с Лизой в этом году наряжали уже свою ёлочку. Ждали Деда Мороза. К нам он уже приходил со Снегурочкой. И вот эти моменты – наверное, самое дорогое, что остаётся в памяти и в сердце, что хочется хранить. Поэтому для меня Новый год и Рождество – наверное, самые любимые праздники.



— У вас же был опыт встречать Новый год вне дома.

— Да. Очень долгий опыт (смеётся). Вы знаете, для профессионального спортсмена не существует никаких праздников, Дней Рождений и так далее. Поэтому для меня в порядке вещей 31 декабря потренироваться, а 1 января сыграть матч. К этому привыкаешь. Да, это немного напрягает в какой-то момент. Я даже помню, что один Новый год встретила дома 31 декабря, а 1 января мы улетели, по-моему, в Окленд вместе с Леной Дементьевой и разыграли с ней в итоге финал (смеётся). Помню, первого января вылетали – пустой аэропорт и мы – с чехлами и ракетками идём по нему. Хотелось, конечно же, растянуть это празднование, побыть ещё дома с родными, друзьями. Но работа ждёт. Мы всегда примерно в это время вылетали в Австралию. В этом тоже была своя прелесть. Мы улетали из зимы в лето. И Австралия – великолепная страна, я её очень люблю. Но всё же в Новый год всегда хотелось побыть дома.

— Что вы пожелаете болельщикам в следующем 2021 году?

— Пожелаю, прежде всего, интересных ярких матчей, чтобы сезон получился насыщенным, чтобы у нас было как можно больше турниров, чтобы вы могли болеть за своих любимых теннисистов и теннисисток, чтобы ваши любимые игроки радовали своими победами, титулами «Большого шлема», «Мастерсами». Ну и самое главное – хочу пожелать здоровья всем нам и всем болельщикам, потому что в этом году мы поняли, как никогда, как важно заботиться о здоровье своём и своих близких.