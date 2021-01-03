Последний поход на пляж самых красивых теннисисток мира. Дальше жара – только на кортах

Уже в понедельник, 4 января состоятся жеребьёвки первых теннисных турниров сезона-2021. А пока у самых прекрасных теннисисток мира есть последняя возможность окунуться в тёплое море, нырнуть в бассейн, продемонстрировать поклонникам свою спортивную фигуру в купальнике.
Виктория Азаренко (Беларусь)
В 2020-м Виктория провела один из лучших сезонов за последнее время, несмотря на его весьма усечённый формат. Белорусская теннисистка выиграла турнир категории Premier 5 в Цинциннати, а затем дошла до финала US Open – впервые на соревнованиях «Большого шлема» за последние 7 лет. В итоге Азаренко завершила год в статусе 13-й ракетки мира. Кстати, именно на Australian Open, который пройдёт в феврале, Виктория добилась наивысшего успеха «шлемах» — дважды была чемпионкой (2012, 2013).
Каролина Возняцки (Дания)
Каролина Возняцки тоже была чемпионкой Australian Open, в 2018 году, становилась первой ракеткой мира. В начале 2020-го датчанка объявила о завершении карьеры. Правда, прощальный матч, запланированный с Сереной Уильямс, пришлось перенести уже на новый сезон.
Кристина Младенович (Франция)
Француженка является лучшей теннисисткой в парном разряде в последние годы. Пять раз она становилась чемпионкой турниров «Большого шлема», в том числе и на Australian Open. Ещё два раза Кристина выиграла «шлемы» в миксте. Единственный пока титул в одиночке Младенович выиграла в Санкт-Петербурге-2017. Новый сезон француженка начнёт на турнире в Абу-Даби.
Анастасия Потапова (Россия)
Россиянка Анастасия Потапова удачно начала 2020 год, на трёх турнирах подряд дойдя до 1/4 финала – в Санкт-Петербурге, Акапулько и Монтеррее, однако во второй части сезона не смогла выступить из-за травмы. Но сейчас все проблемы позади, и Анастасия готовиться начать новый год на турнире в Абу-Даби.
Каролина Плишкова (Чехия)
Экс первая ракетка мира планирует наконец в новом сезоне выиграть свой первый титул на турнирах «Большого шлема». Чешская теннисистка пригласила в свою команду тренера чемпионок Сашу Бажина.
Марта Костюк (Украина)
Украинка Марта Костюк – одна из самых прогрессирующих теннисисток последнего времени. Она удачно провела концовку прошлого сезона, выступая на челленджерах, и в итоге пробилась в топ-100, благодаря чему она сразу же попала в основу Australian Open. Кстати, именно в Мельбурне, Костюк выиграла свой юниорский «шлем» в 2017 году. Новый сезон Марта начнёт в Абу-Даби.
Мария Шарапова (Россия)
Мария Шарапова за свою карьеру выиграла пять титулов «Большого шлема», в том числе и Australian Open-2008. Однако после розыгрыша этого турнира в 2020 году россиянка объявила о завершение карьеры. Сейчас Мария занимается фитнес-индустрии, а по Новый год объявила, что согласилась выйти замуж за британского миллионера Александра Гилкса.
Цветана Пиронкова (Болгария)
В 2020 году болгарская теннисистка Цветана Пиронкова блестяще вернулась в тур после декретного отпуска. На US Open она дошла до четвертьфинала, а на «Ролан Гаррос» — до 3-го круга.
Анна Калинская (Россия)
Анна Калинская начнёт новый сезон с квалификации турнира в Абу-Даби. В минувшем году россиянка переболела коронавирусом и теперь пытается набрать форму.
Элина Свитолина (Украина)
Элина Свитолина тоже начнёт новый сезон на турнире WTA 500 в Абу-Даби. В минувшем сезоне украинская теннисистка повторила своё лучшее достижение на «Ролан Гаррос» — дошла до четвертьфинала. На Australian Open у Свитолиной такой же лучший результат.
Бьянка Андрееску (Канада)
Канадская теннисистка Бьянка Андрееску выиграла в 2019 году US Open, но затем из-за травмы пропустила весь сезон-2020. Теперь Бьянка уже готова выйти на корт. Она заявилась на Australian Open и сейчас проводит предсезонную подготовку в Дубае.
Вероника Кудерметова (Россия)
Россиянка Вероника Кудерметова в прошлом сезоне впервые добралась до полуфинала турнира «Большого шлема» в паре – на US Open. Сейчас она собирается начать сезон с соревнования в Абу-Даби.
Гарбинье Мугуруса (Испания)
Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» и бывшая ракетка мира Гарбинье Мугуруса в прошлом году дошла до финала Australian Open. Как и многие другие топ-теннисистки испанка начнёт новый сезон в Абу-Даби.
Арина Соболенко (Беларусь)
Белорусская теннисистка Арина Соболенко блестяще завершила прошлый сезон, выиграв в конце два титула подряд – в Остраве и Линце, что позволило ей впервые в карьере завершить год в топ-10. Новый сезон начнётся для Арины в Абу-Даби.
Эжени Бушар (Канада)
Эжени Бушар пытается перезапустить свою карьеру. В прошлом сезоне она дошла из квалификации в финал основной сетки турнира в Стамбуле. Благодаря успешным выступлениям канадка неплохо продвинулась в рейтинге, но всё равно не попала в основную сетку Australian Open. Так что сезон ей придётся начать с квалификации этого турнира «Большого шлема», которая будет разыграна в Дубае.
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