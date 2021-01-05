Как безденежье вынудило австралийскую теннисистку выставить на продажу обнажённые фото

Пандемия коронавируса, которая обрушилась в 2020 году на весь мир, коснулась и тенниса. Весной тур полностью остановился, и игроки лишились возможности зарабатывать средства на жизнь. Юная австралийская теннисистка Анджелину Граовац на долгие месяцы осталась без денег вдали от родины, в Лондоне, и не нашла ничего лучше, чем продавать свои интимные фото.

Нераскрытая тайна самой соблазнительной «теннисистки». История знаменитой фотографии Плакат из 70-х до сих продаётся на аукционах. А звёзды наперебой пародируют этот снимок.

Анджелина считалась талантливой юниоркой из австралийского региона Иллаварра в Новом Южном Уэльсе. В 2018 году она начала профессиональную карьеру и стала с трудом пробиваться по рейтинговой лестнице. Граовац участвовала в турнирах ITF и сумела выиграть 9 при 37 поражениях в одиночном разряде. Сейчас она занимает 1057-е место. В итоге за свою недолгую карьеру Анджелина заработала всего $ 3000.

Конечно, это ничтожная сумма для теннисиста, по сравнению с тем, сколько зарабатывают топ-игроки. Ни для кого не секрет, что теннисисты, стоящие в рейтинге ниже 300-й позиции, тратят куда больше, чем зарабатывают. Чтобы участвовать в соревнованиях, игрокам надо оплатить спортивную экипировку, билеты, проживание, аренду кортов, услуги спарринг-партнёра, массажиста и тренера. По некоторым данным, теннисисты, играющие в турнирах ITF, за год тратят порядка $ 40 тыс.

Оказавшись в Лондоне в период локдауна и не имея возможности участвовать в соревнованиях, Анджелина решила найти другой источник дохода. Видя, что её фотографии в бикини в «инстаграме» пользуются большим успехом у подписчиков, она завела аккаунт на сайте для взрослых OnlyFans и занялась продажей откровенных фото и видео.

Неизвестно, сколько Граовац заработала, торгуя своими интимными фотографиями, но популярность её резко выросла. Если в начале декабря у неё в «инстаграме» было около 15 тыс. подписчиков, то за месяц их число удвоилось.

Правда, Анджелина в последнее время стала удалять из «инстаграма» фото в бикини и призывать подписчиков «не плодить негатив»: «В мире и так слишком много негатива. Сделайте всё возможное, чтобы не вносить свой вклад в его увеличение».

Видимо, теннисистка устала читать неприятные сообщения в свой адрес и под одним из снимков написала: «Займитесь саморазвитием, тогда у вас не будет времени критиковать других».

В октябре Анджелина начала активно выступать на турнирах ITF в Тунисе. Она приняла участие в 8 соревнованиях до конца года, но пока её результаты не впечатляют – всего 2 победы в 11 встречах.

Любопытно, что Граовац – не первая представительница австралийского тенниса, зарегистрировавшая аккаунт на сервисе по продаже интимных фото. Бернард Томич, давно заработавший репутацию плохого парня, сделал откровенное видео со своей подружкой – звездой реалити-шоу Ванессой Сьеррой, после чего молодые люди разместили его на своей странице на том же самом ресурсе. Ванессу в «инстаграме» дала ссылку на это видео и в шутку написала: «Упс, я убедила Томича сделать что-то плохое. Прости, мама!» Сейчас Бернард является 228-й ракеткой мира, а когда-то выиграл 4 титула ATP, добирался до 17-й строчки рейтинга ATP.