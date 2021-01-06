Как выглядит дом в Лос-Анджелесе за $ 7 млн, которым владеет самая богатая спортсменка

Японская теннисистка Наоми Осака за последний год не только заработала $ 37,4 млн, но и стала хозяйкой шикарной недвижимости в Калифорнии.

Победительница турниров «Большого шлема» в трёх последних сезонах японка Наоми Осака стала обладательницей шикарного дома в престижном районе Лос-Анджелеса Беверли-Хиллз. Его цена — $ 7 млн. Предлагаем совершить фотоэкскурсию по новым владениям самой богатой спортсменки мира.

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23-летняя Наоми Осака, выигравшая US Open-2018 и 2020, а также Australian Open-2019, может похвастать не только своими престижными трофеями, но и шикарной недвижимостью в Калифорнии, хозяйкой которой она недавно стала. В 2019 году японская теннисистка приобрела почти за $ 7 млн великолепный дом в Беверли-Хиллз у американского певца Ника Джонаса, женатого на болливудской актрисе Прянке Чопре.

Дом, который принадлежит Осаке, впечатляет. Начнём с того, что в нём пять спален. Площадь постройки – более 4000 квадратных футов. Это около 371 квадратных метра. Дом окружён живописными холмами. Что касается внутреннего убранства, то дизайн интерьера исполнен в элегантном современном стиле. Для отделки стен и пола были использованы различные декоративные камни и дерево.

Сам дом отлично спроектирован – внутри просторно, нет ничего лишнего. Хозяева и гости могут найти и уединённое место, и пространство для общения. На территории участка кроме основного строения есть ещё и гостевой дом. Подъезд к зданию выполнен в классическом стиле.

Идеальным местом для отдыха и вечеринок, конечно же, является площадка возле открытого бассейна. Вечером здесь можно провести идеальное время, любуясь закатом. Кроме того, Наоми часто использует территорию возле бассейна для тренировок.

Ванная комната оформлена с учётом характера хозяйки – всё в огромных зеркалах.

Отдельного внимания заслуживает гардеробная комната теннисистки. В неё помещается обширная коллекция одежды и обуви чемпионки турниров «Большого шлема».

Как только Наоми переехала в новый дом, то стала регулярно публиковать в «инстаграме» фото на фоне интерьеров своего владения. То и дело в кадрах появляется её сестра Мари, которая тоже является профессиональной теннисисткой, бойфренд Наоми – американский рэпер YBN Cordae, а также их многочисленные друзья.

За свою карьеру Наоми Осака на одних только призовых заработала $ 17 770 234. Но это не главный источник доходов японки. Гораздо больше ей приносят контракты со спонсорами. По данным Forbes, за последний год Осака добавила на свой счёт $ 37,4 млн, став самой высокооплачиваемой спортсменкой мира в истории. При этом, призовые из них составили только $ 3,4 млн, а остальные $ 34 млн – это спонсорские контракты.

На данный момент Наоми сотрудничает с 15 брендами. Среди них такие известные торговые марки как Nissan Motor, Shiseido (косметика), Yonex (спортивный инвентарь), MasterCard, BodyArmor (спортивный напиток), Hyperice (оборудование для реабилитации) и другие. Во время подготовки к Олимпиаде в Токио Осаке удалось получить рекламные контракты с такими олимпийскими спонсорами как Procter & Gamble, All Nippon Airways и Nissin Foods. Она стала лицом Nike, получив контракт на $ 10 млн, причём это партнёрство рассчитано до 2025 года.