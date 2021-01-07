«С 10 лет мы видимся всего пару раз в год». Семейная драма теннисной красотки Эжени Бушар

Канадка Эжени Бушар в раннем детстве была разлучена с сёстрами и братом. Что же произошло?

Канадская теннисистка Эжени Бушар громко заявила о себе уже в 18 лет, когда выиграла юниорский Уимблдон. Спустя два года там же она дошла до финала взрослого турнира. Прославилась канадка не только своими успехами на корте, но и эффектной внешностью. Однако мало кто знает, что Эжени скрывает глубокую душевную рану, связанную с тем, что её семья разделилась.

Как свидание Эжени Бушар с фанатом превращается в голливудскую мелодраму Канадская теннисистка Эжени Бушар – про съёмки фильма о себе и о том, почему перестала выкладывать фото в купальниках в соцсети.

Кто такая Эжени Бушар – любителям тенниса особо рассказывать не надо. Но немногие знают, что у неё есть сестра-близнец. И это ещё не всё. У близняшек Бушар есть ещё и младшая сестра – такая же красавица. Всего в семье банковского инвестора Мишеля Бушара и Жюли Леклер родилось четверо детей – три дочери и один сын.

Судя по всему, родители Эжени Бушар относятся с большим почтением к королевским династиям. Старших дочерей они назвали в честь детей принца Эндрю – принцессы Евгении Йоркской и принцессы Беатрис Йоркской. Младшая дочь получила имя в честь Шарлотты Казираги – дочери принцессы Монако Каролины и её мужа Стефано Казираги. Бушар-младший назван в честь принца Уильяма Кембриджского – старшего сына леди Дианы.

Эжени Бушар очень гордится своим именем. С детства она внимательно следит за всеми новостями про принцессу Евгению. Когда в 2018 году королевская особа вышла замуж, теннисистка разместила в своём «инстаграме» фото счастливой невесты и написала: «Люблю следить за событиями из жизни принцессы Евгении. Меня назвали в её честь. Была ужасно счастлива, когда она смотрела из королевской ложи, как я играю в финале Уимблдона. Мне она так сильно нравится!»

Любопытно, что сестра-близнец теннисистки – Беатрис Бушар – старше её на 6 минут, но при этом Эжени выше ростом. Младшая сестра Шарлотта – ещё ниже близняшек, и все три сестры отличаются потрясающей красотой. В «инстаграме» у каждой можно найти множество снимков, где они щеголяют в купальниках, шикарных платьях, демонстрируя потрясающую фигуру. Однако очень сложно найти фотографии, где они снимаются втроём. И этому есть объяснение.

Родители Бушар развелись, когда дети были ещё в совсем юном возрасте. Как сообщает издание Essentially Sports, в одном из недавних интервью сестра теннисистки, Беатрис Бушар, рассказала об этой семейной драме: «Мы совершенно точно не похожи на идеальную счастливую семью. Наши родители развелись. Они не были счастливы вместе. В итоге Эжени жила почти всё время с мамой, а я, Шарлотта и Уильям – с папой».

Фото: instagram.com/beatricebouchard

Как объяснила Беатрис, семья была разделена на долгие годы. Из-за этого между родителями и детьми существовала определённая напряжённость: «С тех пор, как мне исполнилось 10 лет, мы видимся всего пару раз в год. Продавщицу из продуктового магазина я знаю даже лучше, чем родную сестру».

Тем не менее, Эжени, сделавшая карьеру в теннисе и заработавшая только на одних призовых $ 6 635 127, не забывает про сестёр и брата. В 2016 году, благодаря связям Эжени, почти вся семья Бушар познакомилась со знаменитой канадской певицей Селин Дион.

В 2019 году на «Ролан Гаррос» Эжени пригласила обеих сестёр. Они гуляли по Парижу, фотографировались напротив Эйфелевой башни. А младшая из сестёр – Шарлотта стала свидетельницей эпизода, когда Эжени в центре города переодевала футболку.

Без комплексов. Переодеть футболку в центре Парижа для Эжени Бушар не проблема Канадскую теннисистку любят поклонники по всему миру не только за эффектную внешность, но и за раскрепощённость.

Беатрис побывала на Уимблдоне в том же году. Сестра Бушар познакомилась с множеством теннисистов и вместе с Эжени посетила ложу Ника Кирьоса во время одного из его матчей. Месяц спустя на «Мастерсе» в Монреале уже сам австралиец пригласил Беатрис на турнир. После встречи с Кирьосом канадка оставила загадочное фото в своём «инстаграме».

Все дети Бушар с детства увлекались спортом, но в основном для развлечения и здоровья. Уильям какое-то время занимался теннисом, однако затем переключился, как и большинство канадских мальчишек, на хоккей. А вот Эжени быстро надоело играть в игрушки: «Все дети, включая мою сестру Беатрис, любили эти игры с обручами и мячиками, а я больше всего хотела начать нормально играть в теннис и по-настоящему бить по мячу ракеткой. Тогда родители сказали: «О! Она действительно готова к серьёзному спорту». И, в конце концов, они отвели меня в группу, где я занималась уже три раза в неделю. А свой первый турнир я сыграла в 8 лет».