Как допинг попал в организм Даяны Ястремской? Вариантов много – мясо, крем, поцелуй…

Вторую ракетку Украины Даяну Ястремскую временно отстранили от участия в соревнованиях из-за положительной допинг-пробы. Теннисистка заявляет, что никогда не принимала запрещённых препаратов и уверена, что результат теста оказался положительным из-за «случайного загрязнения».

Крем от мозолей с допингом? Странная история дисквалификации американской теннисистки Эшли Кратцер, отстранённая от турниров на 4 года, винит во всём «китайскую мазь неизвестного происхождения». Это наивность или обман?

По всей видимости, украинка Даяна Ястремская не сможет принять участие в Australian Open, который стартует 8 февраля в Мельбурне. По сообщению пресс-службы ITF, теннисистка временно отстранена от соревнований из-за нарушения антидопинговых правил. 24 ноября 2020 года уже после того, как Ястремская завершила теннисный сезон, она сдала допинг-тест, результат которого оказался положительным. В её анализе мочи были найдены метаболиты запрещённого вещества – местеролона. Даяна собиралась начать сезон в Австралии, для этого она должна была вылететь в середине января на Зелёный континент и отбыть там двухнедельный карантин. Сомнительно, что разбирательства по её делу успеют завершиться всего за неделю.

Даяна поспешила сделать заявление, в котором призналась, что ошеломлена и шокирована известием о её положительной допинг-пробе: «Уверенно заявляю, что никогда не принимала какие-либо стимулирующие препараты или запрещённые вещества. Я ошеломлена и шокирована, особенно если учесть, что за две недели до этого, 9 ноября 2020 года, сдала чистую пробу на турнире в Линце. Это был мой последний турнир в сезоне-2020, после него я прекратила тренироваться и отдыхала перед стартом нового сезона». Дальше теннисистка указывает в своём заявлении на то, что в её анализе была обнаружена крайне низкая концентрация метаболитов местеролона. Ястремская считает, что положительный результат допинг-теста вызван «каким-то загрязнённым продуктом».

Действительно, ситуация довольно странная. Особенно учитывая всю информацию об этом препарате. Дело в том, что местеролон – это андрогенное средство, которое назначают для мужчин при бесплодии и нарушении потенции. Кроме того, его используют в бодибилдинге, но не для наращивания мышечной массы, а скорее в циклах на сжигание жировых отложений. Также местеролон значительно усиливает эффективность других стероидов и способствует улучшению процесса метаболизма. Заметим, что Ястремская в своём заявлении подчеркнула, что найденные в её анализе препарат категорически запрещён для женщин. И это действительно так.

Считается, что длительное применение местеролона женщинами может привести к тому, что они начнут терять свою женственность. Среди побочных эффектов – угревая сыпь на лице и теле, облысение, увеличение волосяного покрова по мужскому типу, огрубление тембра голоса. Сомнительно, чтобы Даяна Ястремская принимала этот препарат осознанно, зная, как он может сказаться на её внешности и здоровье. Поэтому возникает вопрос: как же допинг попал в её организм?

Если отталкиваться от фразы «загрязнённый продукт», сказанную Даяной в заявлении, то здесь открывается масса вариантов. В октябре 2020 года решением специального трибунала ITF на 4 года была дисквалифицирована американская теннисистка Эшли Кратцер. Американка пыталась доказать, что запрещённое средство в её организм попало после использования «китайского крема неизвестного происхождения». Её версию посчитали довольно убедительной, но смягчающих обстоятельств не было выявлено, поскольку теннисистка продемонстрировала «безрассудное поведение».

Крем от мозолей с допингом? Странная история дисквалификации американской теннисистки Эшли Кратцер, отстранённая от турниров на 4 года, винит во всём «китайскую мазь неизвестного происхождения». Это наивность или обман?

Однако бывали случаи, когда теннисистам удавалось смягчить наказание или вовсе снять с себя вину. Первым делом вспоминается история колумбийского теннисиста Роберта Фары. Игрок смог доказать, что запрещённое вещество болденон попало в его организм через колумбийское мясо. Дело в том, что в Латинской Америке разрешено применять в животноводстве подобные вещества. В 2011 году похожий случай произошёл с футболистами сборной Мексики. Итальянка Сара Эррани смогла добиться снижения срока дисквалификации, рассказав, что в её домашнюю еду упала мамина таблетка. Француз Ришар Гаске убедил «высокий суд», что кокаин в его организм попал после поцелуя с девушкой, у которой это вещество было на губах. А вот Мариано Пуэрта из Аргентины объяснил положительную допинг-пробу тем, что выпил воды из того же стакана, который до этого использовала его жена, запивавшая свои пилюли. Кстати, последние версии вполне могут подойти для Даяны, если она докажет, что местеролон каким-то образом попал к ней от партнёра.

Странное мясо и подозрительные витамины. Откуда в Латинской Америке допинг? У лидера парного тенниса нашли запрещённый препарат, который в Колумбии дают животным, а чилиец грешит на витамины. Джокович на его стороне.

Важно отметить, что в Украине этот препарат свободно продаётся в аптеках, а вот в России он запрещён и за его обнаружение в большом количестве может грозить уголовное наказание.