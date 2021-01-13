Как выглядят роскошные апартаменты за $ 17,5 млн в Майами, принадлежащие Каролине Возняцки

Фото- и видеоэкскурсия по шикарным владениям Каролины Возняцки, которые она решила выставить на продажу.

Экс-первая ракетка мира Каролина Возняцки решила продать свою недвижимость на частном острове в Майами. Чемпионка Australian Open – 2018 и ещё 29 турниров WTA хочет получить за свою роскошную квартиру ни много ни мало 17,5 миллионов долларов.

Как выглядит дом в Лос-Анджелесе за $ 7 млн, которым владеет самая богатая спортсменка Японская теннисистка Наоми Осака за последний год не только заработала $ 37,4 млн, но и стала хозяйкой шикарной недвижимости в Калифорнии.

В 2018 году Каролина Возняцки и её будущий муж – бывший игрок НБА Дэвид Ли приобрели роскошные апартаменты в резиденции люкс-класса на частном острове Фишер за 13,5 миллиона долларов. Но спустя всего два года спортсмены, поженившиеся в 2019 году, решили, что квартира площадью 8430 квадратных футов (783 квадратных метра) для них всё же велика.

«Возняцки и Ли остаются на острове Фишер. Им просто не нужно было такое большое владение», — заявила агент по недвижимости этой пары Джилл Херцберг изданию Miami Herald. Сейчас теннисистка и её муж хотят продать свои апартаменты на $ 4 млн дороже, чем купили, и затем приобрести на этом же острове какую-то недвижимость размером поменьше.

Фото: lifestyleproduction.com

Что же Возняцки предлагает будущим покупателям своей квартиры за $ 17,5 млн? Апартаменты, декорированные в кремовых цветах, расположены на восьмом этаже 10-этажного здания Palazzo Del Sol. В распоряжении хозяев будет 5 спален и столько же ванных комнат.

Фото: lifestyleproduction.com

Огромная терраса площадью 2400 квадратных футов (223 квадратных метра) с видом на залив Бискейн и Атлантический океан. Здесь же расположены обеденная и гостиная зоны. Впечатляют и окна – от пола до потолка.

Фото: lifestyleproduction.com

Апартаменты полностью меблированы и укомплектованы первоклассной техникой. Двойные гардеробные позволяют хранить огромные коллекции одежды и обуви владельцев. Ванные комнаты отделаны мрамором.

Другие пространства состоят из игровой комнаты, медиа-комнаты, столовой и семейной комнаты.

Фото: lifestyleproduction.com

«Каждая деталь в этих апартаментах была продумана с точки зрения отделки, дизайна и функциональных возможностей каждого помещения – от бильярдного стола до медиа-комнаты, от кухни-столовой до открытых пространств», — рассказывает Херцберг.

Фото: lifestyleproduction.com

Жителям комплекса, где расположены апартаменты Возняцки и Ли, предоставлен доступ к различным видам сервиса, включая фитнес-центр и панорамный бассейн, кабинки для переодевания у бассейна, парикмахерскую и косметический салон, игровую комнату для детей, кинотеатр, бар и гостиную, зал для деловых встреч с видеоконференцсвязью и парковку.

Фото: lifestyleproduction.com

Кроме того, на острове есть эксклюзивное поле для гольфа и теннисные корты, один из которых назван в честь Каролины Возняцки.

Фото: lifestyleproduction.com

Остров Фишер был создан искусственно более ста лет назад. Добраться до него можно только на частном пароме или катере, на которые без специального пропуска не попасть. Остров известен тем, что здесь живёт очень много знаменитостей. В разное время здесь обитали Илья Ковальчук, Павел Буре, Опра Уинфри, Джулия Робертс.

Фото: lifestyleproduction.com

Информацию о продаже апартаментов Возняцки можно найти на многих сайтах недвижимости, в том числе и на русском языке. Отметим, что обслуживание апартаментов будет стоит $ 10 254, а налог – $ 208 077 в год. Любопытно, что в здании Palazzo Del Sol можно найти сразу несколько предложений – от $ 7,5 млн до $ 26,5 млн. Так что апартаменты Возняцки – не самые дорогие в этой десятиэтажке.