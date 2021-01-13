Соболенко не остановить! Россиянка Кудерметова в финале Абу-Даби ушла на второй план

Россиянка Вероника Кудерметова в своём первом финале турнира WTA в карьере ничего не смогла противопоставить белорусской теннисистке Арине Соболенко. В решающем матче Абу-Даби Кудерметова взяла всего четыре гейма, позволив сопернице выиграть третий титул подряд.

Начинаем с финала! Россиянка Кудерметова пробилась в решающий матч первого турнира сезона Для Вероники Кудерметовой это первый финал в карьере. У её соперницы Арины Соболенко серия побед составляет 14 матчей.

В финале нового турнира WTA 500 в Абу-Даби сошлись 4-й номер посева Арина Соболенко и россиянка Вероника Кудерметова, которая до этого ни разу не проходила дальше полуфиналов. На пути к этому матчу Соболенко отдала соперницам всего один сет – это было в четвертьфинале с Еленой Рыбакиной из Казахстана. Кудерметовой же перед решающей встречей пришлось дважды играть трёхсетовые поединки – в третьем круге с испанкой Паулой Бадосой и в четвертьфинале со 2-й ракеткой турнира Элиной Свитолиной из Украины.

Соболенко и Кудерметова до финала в Абу-Даби ни разу не пересекались на корте. Но, естественно, сама Вероника и её тренеры – Владимир Платеник и Сергей Демёхин — отлично знали возможности Соболенко. 2020 год Арина закончила в десятке сильнейших, во много благодаря двум титулам подряд в концовке сезона. Перед финалом Абу-Даби серия побед у белоруски составила 14 матчей. Соболенко отличается атакующим стилем игры, мощной подачей, нередко завершающейся эйсом. На сегодняшний день противостоять такой сопернице можно, если держать свою подачу и использовать каждую ошибку белоруски.

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В начале матча теннисистки чётко держали свои подачи, не позволяя сопернице даже добраться до счёта ровно. Однако в шестом гейме Соболенко добавила обороты – агрессивно приняла, заставив соперницу нервничать, да и сама Вероника допустила две двойные ошибки. Это привело к тому, что белоруска сделала брейк – 4:2 — и тут же поймала кураж. После этого Арину было не остановить – 6:2 за 26 минут.

Права на видео принадлежат WTA. Посмотреть видео можно в «твиттере» WTA.

Второй сет начался с ещё одного брейка Соболенко – 2:0. В итоге белоруска выиграла 6 геймов подряд. Веронике тут же удалось вернуть утерянную подачу – 2:1. Однако этот успех оказался временным. Арина после перехода вновь заиграла активно и точно, взяла ещё три гейма подряд, несмотря на сопротивление россиянки. И хотя Кудерметовой удалось отыграть подачу на матч при счёте 5:1, уже в следующем гейме на приёме Соболенко довела матч до победы – 6:2, 6:2 за 1 час 6 минут.

Вот так Арина Соболенко довела серию своих побед с учётом концовки прошлого года до 15 матчей. Это её первый титул в сезоне-2021, третий подряд и 9-й в карьере. Причём начиная с 2018 года белоруска побеждает на турнирах WTA уже 4-й год подряд. Кроме того, благодаря успешным выступлениям Арина в новом рейтинге WTA поднимется с 10-го места сразу на 7-е, рекордное для себя.

Права на видео принадлежат WTA. Посмотреть видео можно в «твиттере» WTA.

Вероника Кудерметова тоже может занести турнир в Абу-Даби себе в актив, несмотря на то что в финале она сыграла роль второго плана. Благодаря серии удачных матчей на этом соревновании Вероника поднимется в рейтинге на рекордное для себя 36-е место и станет второй ракеткой России, вслед за Екатериной Александровой. Сразу после турнира в Абу-Даби все теннисистки отправятся в Мельбурн на двухнедельный карантин. После этого тур возобновится уже в Австралии.