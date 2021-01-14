«Чувствовала себя запертой в ловушке». Как Мария Шарапова разорвала первую помолвку

В декабре 2020 года Мария Шарапова призналась, что приняла предложение своего бойфренда – британского миллионера Алекса Гилкса и согласилась выйти за него замуж. Но это не первая помолвка знаменитой теннисистки. Десять лет назад Шарапова уже была невестой. Почему же она разорвала помолвку со знаменитым баскетболистом Сашей Вуячичем?

Шарапова сказала: «Да!» Знаменитая теннисистка собирается замуж за британского миллионера Мария Шарапова объявила о помолвке. Но она не первая, кого Александр Гилкс поведёт под венец.

Как призналась Мария Шарапова в своей автобиографии, серьёзных отношений у неё не было до 22 лет. Но и перед этим теннисистку волновали вопросы – какого типа мужчина подойдет ей, и кто станет тем единственным? «Прежде всего он должен понимать и уважать то, чем я занимаюсь, – писала в своем дневнике спортсменка. – У него должна быть своя цель в жизни. А ещё он должен быть человеком практичным и скромным, и если у него будут миллионы долларов, то по нему об этом нельзя будет догадаться. У него должно быть чувство юмора. Он должен быть нежным, заботливым и милым. Быть открытым и не бояться говорить правду. А самое главное, он должен любить меня такой, какая я есть, скорее за мой внутренний мир, а не внешний облик».

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И вот в 2009 году на горизонте появился такой «практичный и скромный» принц восточно-европейского типа. Подруга Шараповой устроила барбекю и пригласила не только Марию, но и одного «перспективного» молодого человека. «Он появился в середине вечера, с волосами, ещё мокрыми после душа, в спортивном костюме и со льдом на обоих коленках. И мгновенно мне понравился. Субботний вечер, а он только что закончил тренировку? Мой человек». Это был Саша Вуячич – баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» из Словении. Между молодыми людьми сразу пробежала искра. По словам Шараповой, это во многом было связано с тем, что они оба оказались известными спортcменами: «Мы подходили друг другу. У него был дом в Лос-Анджелесе, и он был профессиональным спортсменом; он был высок, у него был восточно-европейский склад ума, и он был близок со своей семьёй».

Саша Вуячич Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Но идиллии не получалось с самого начала отношений. Первым камнем преткновения стало то, что родителей Марии сразу же были настроены против Вуячича. По всей видимости, Елена и Юрий Шараповы мечтали увидеть зятем дочери человека не только обеспеченного, но и хорошо образованного, чтобы он смог показать их дочери иную жизнь, нежели тренажерный зал и теннисный корт. «Нет, Маша. У баскетболистов редко бывает хорошее образование». – сказала Елена Шарапова после того, как Мария рассказала родителям о знакомстве с Вуячичем. «Мама покачала головой. Она больше не хотела слышать о нем».

Фото: Getty Images

Тем не менее, молодые люди стали встречаться. Вскоре они впервые вместе вышли в свет. Случилось это на концерте U2 – любимой группы Шараповой. Потом папарацци и поклонники всё чаще стали замечать Шарапову и Вуячича, прогуливающихся за руку на улицах Лос-Анджелеса, и в какой-то момент настырные репортеры всё-таки заставили баскетболиста признаться: «Да, мы встречаемся с Марией. И я счастлив. У нас всё замечательно».

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Но проблемы всё же были. Кроме недовольства родителей Шараповой выбором дочери возникли трения и между молодыми людьми. Например, Саша настаивал, чтобы, будучи в Лос-Анджелесе, пара жила только в его доме, хотя, по словам теннисистки, её дом был больше и лучше. «Это был чисто мужской подход или, может быть, это был подход мужчины, родившегося в Восточной Европе, – пишет Шарапова в книге. – Он всегда подчёркивал своё центральное положение в наших отношениях. Он не любил, когда ему напоминали, что у меня своя собственная карьера, что мой дом лучше, а доход выше. Мы жили у него дома и не говорили о подобных вещах. Мы просто продолжали наши отношения».

Фото: Getty Images

Шарапова и Вуячич пытались сблизиться сами, а также поменять отношения родителей Марии к её бойфренду. Совместная поездка в июле 2010 года по делам благотворительной программы теннисистки в Чернобыльскую зону на родину родителей теннисистки, видимо, должна была стать таким поворотным моментом. Но всё вышло наоборот. Мария даже познакомила Сашу со своей бабушкой Галиной, показала Гомель – город, в котором должна была родиться, если бы родители не переехали в Нягань после Чернобыльской катастрофы. Внешне всё было хорошо. На фотографиях с той поездки Мария в окружении родных и своего молодого человека светится от счастья. Но, видимо, Саша и Юрий Шарапов в Беларуси не просто не нашли точек соприкосновения, но и стали ещё сильнее раздражать друг друга.

Фото: Getty Images

Как сообщили британские СМИ, в августе 2010 года во время обратной дороги из Гомеля в США на борту самолета отец Шараповой, воспользовавшись моментом, когда Саша ушёл освежиться, стал выговаривать дочери за её выбор молодого человека. И вот в тот момент, когда Юрий произнёс: «Зачем тебе этот неуклюжий баскетболист», Вуячич вернулся. После услышанного бойфренд Шараповой стал всё чаще избегать общения с отцом своей подруги.

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Но сложные отношения с Юрием Шараповым не помешали Вуячичу сделать предложение Марии. В октябре 2010 года, ровно через год после знакомства, молодые люди объявили о помолвке. «Это было как во сне: я попросил Марию выйти за меня замуж, и она сказала «Да!» – рассказал Вуячич журналистам детали помолвки с теннисисткой. – Как истинный джентльмен я оставил ей право выбирать по своему усмотрению – где и когда пройдёт свадьба. Так что с подробностями об этом обращайтесь к Марии». Однако, по признанию теннисистки, она была не готова к созданию семьи: «Это не был традиционный шаг перед женитьбой. Я была к ней совершенно не готова. Скорее это была декларация о намерениях. Мне кажется, что это тоже идёт от Восточной Европы или от Словении. Вроде как символ любви».

Саша Вуячич и Мария Шарапова Фото: Burak Kara/Getty Images

Конечно же, не обошлось без прекрасного кольца с огромным бриллиантом. Вскоре после помолвки Шарапова продемонстрировала всем подарок жениха. Репортёры тут же нашли эксперта по ювелирным украшениям, который сказал, что кольцо, подаренное Вуячичем, может стоить около $ 250 тыc. И вот тут на Сашу обрушилась критика за то, что он сэкономил на Шараповой, которая уже в те времена считалась одной из самых богатых спортсменок мира. Дело в том, что есть обычай дарить помолвочное кольцо стоимостью не меньше двух месячных зарплат жениха. Вуячич тогда зарабатывал в «Лос-Анджелес Лейкерс» $ 5,5 млн долларов в год. Значит, кольцо ему следовало дарить примерно за миллион.

Фото: Getty Images

В статусе жениха Вуячич стал появляться с Шараповой на различных светских мероприятиях, сопровождал её на турнирах, в частности на «Ролан Гаррос» – 2011. Все бы ничего, но в декабре 2010-го Саша уехал из Лос-Анджелеса, перейдя в клуб «Нью-Джерси Нетс», а в июле 2011-го и вовсе перебрался в Турцию, чтобы выступать в местном чемпионате. Молодые люди стали встречаться гораздо реже. «Теперь мы месяцами находились вдали друг от друга, и у меня появилось время обдумать то, как развиваются наши отношения. Он никак не мог признать тот факт, что в своём мире я была более успешна, чем он в своём. Мой успех, моя слава, мои деньги превращались, по-видимому, в непреодолимое препятствие для него. Я чувствовала себя запертой в крохотном помещении, в ловушке».

Саша Вуячич и Мария Шарапова Фото: РИА Новости

Развязка в отношениях между Шараповой и Вуячичем наступила прямо во время победного для теннисистки «Ролан Гаррос» – 2012. После церемонии награждения Шарапова позвонила бойфренду: «Я начала благодарить его за то, что он был рядом со мной в трудные моменты, что он поддерживал меня. Ему было очень приятно услышать эти слова. Он тоже находился в приподнятом настроении. Но когда я перезвонила ему через пару часов, то почувствовала, что его настроение изменилось. В его голосе появилось раздражение. Он сказал, что наконец смог посмотреть матч. Он бесился от того, что я не упомянула его в своей речи на награждении. Ни о чём другом он не мог думать. Многие месяцы я ждала от него какого-то знака, какого-то намёка. И вот я его получила – всего в одном предложении. Наши отношения закончились».

Фото: Getty Images

Любопытно, что о разрыве помолвки Шарапова не сообщала прессе, пока спустя три месяца репортёры сами случайно не узнали об этом. «Да, это верно. Мы расстались несколько месяцев назад, — призналась Шарапова во время US Open – 2012. – Я всё ждала, что кто-нибудь задаст вопрос мне про это, но никто не спрашивал».