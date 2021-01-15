Горячая подружка скандального теннисиста теперь блеснёт и на Australian Open

Австралийский теннисист Бернард Томич специально летал в Катар, чтобы пройти квалификацию на домашний «Большой шлем». Рядом с ним была его горячая подружка Ванесса Сьерра. Теперь она украсит и Australian Open.

Бернард Томич когда-то был одним из самых перспективных теннисистов Австралии. Он выиграл юниорские Australian Open-2008 и US Open-2009, на него делали ставку и федерация тенниса Зелёного континента, и многочисленные спонсоры. В профессиональном теннисе австралиец завоевал 4 титула, был в топ-20 рейтинга, но скандальный характер не позволил полностью раскрыться таланту.

Бернард Томич. Бунтарь из Штутгарта 21 октября 20 лет исполняется одному из самых талантливых игроков нового поколения Бернарду Томичу.

Бернарда много раз за карьеру критиковали и даже иногда штрафовали за безволие и откровенный «слив» своих матчей. Были скандалы с шумными вечеринками, конфликты с представителями закона и даже угрозы с его стороны в адрес именитого капитана сборной Австралии Ллейтона Хьюитта. Одним словом, Томич давным-давно, ещё раньше Ника Кирьоса, заслужил репутацию «плохого австралийского парня».

«Вывел слив матча на новый уровень». Томич штампует антирекорды Три быстрых поражения после Australian Open – 2020, штраф на Уимблдоне, дорогие вечеринки и угрозы Хьюитту. Это типичный Бернард Томич.

Однако Бернард, несмотря на постоянную критику и обвинения, а также потеряв поддержку спонсоров и Федерации тенниса Австралии, тем не менее продолжал попытки вернуться на прежний уровень. 2020 год Томич закончил за пределами топ-200. В основную сетку Australian Open австралийцу уайлд-кард не дали. Чтобы попасть на турнир, ему нужно было пройти квалификацию, а для этого в новых условиях пандемии коронавируса необходимо было лететь в Катар. С собой в качестве группы поддержки Бернард захватил свою горячую подружку Ванессу Сьерру.

Ванесса стала популярной в Австралии после выхода в 2019 году в эфир реалити-шоу под названием «Остров любви». Горячие фото девушки в «Инстаграме» сразу же стали пользоваться огромным успехом. Сейчас у Ванессы почти 100 тысяч подписчиков. Кроме того, она завела аккаунт на сайте для взрослых OnlyFans, куда выкладывает ещё более откровенные фото и видео.

В 2020 году стало известно, что Сьерра и Томич встречаются. Два скандальных австралийца нашли друг друга. В декабре Ванесса сделала откровенное видео с участием теннисиста, после чего разместила его на сайте для взрослых. В «Инстаграме» девушка дала ссылку на это видео и в шутку написала: «Упс, я убедила Томича сделать что-то плохое. Прости, мама!»

Как бы то ни было, но подружка Томича с её «горячими приколами», похоже, не только не отвлекает теннисиста от своей главной профессиональной деятельности, но и наоборот вдохновляет его на спортивные подвиги. Во всяком случае квалификацию в Дохе перед Australian Open Бернард прошёл весьма успешно. Все три своих матча он выиграл в трёх сетах, причём два последних – на решающих тай-брейках. Таким образом, Бернард Томич впервые с Уимблдона-2019 попал в основную сетку турнира «Большого шлема».

По словам австралийца, ему хотелось доказать всем, что он до сих пор интересуется теннисом, несмотря на сложную ситуацию в мире: «Я рисковал здоровьем и жизнью в Дохе. Тут коронавирус, все болеют, все в опасности. Я ставлю свою жизнь под угрозу ради тенниса. Конечно, спорт мне интересен, иначе я бы уже давно не играл».

Ванесса всю квалификацию была рядом с Томичем, время от времени выкладывая в «Инстаграм» горячие фото и видео из отеля и с пляжа. Теперь молодые люди возвращаются на родину, где 8 февраля стартует Australian Open. Несомненно, Ванесса Сьерра станет одной из звёзд закулисья турнира. Но пока молодым людям, как и всем остальным теннисистам и их окружению, придётся провести в Мельбурне две недели карантина.