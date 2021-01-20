«Красота Курниковой на корте бесполезна». Как скандальная книга показала «изнанку» тенниса

Крис Эверт, Винус Уильямс, Амели Моресмо и другие чемпионки прочитали о себе много неприятных вещей. Досталось и Анне Курниковой.

Уже 20 лет прошло с тех пор, как увидела свет книга французской теннисистки Натали Тозья «Изнанка женского тенниса». Споры об автобиографии спортсменки не утихают до сих пор. Но российским любителям тенниса особо интересны страницы, посвящённые Анне Курниковой.

Когда в 2000 году вышла автобиография Натали Тозья, она сразу же вызвала шквал критики и споров на тему – можно ли вообще писать такое о своих коллегах по работе, а тем более по сборной. Натали рассказала о своём детстве, о том, как она с родителями перебралась из Центральноафриканской Республики во Францию, как с помощью многолетнего тяжёлого труда смогла пробиться в десятку лучших теннисисток мира. И всё же главной целью книги было показать обратную сторону женского тура. Часть книги Тозья посвятила размышлениям о нетрадиционной ориентации некоторых теннисисток, а также затронула проблемы допинга.

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Многие чемпионки прочитали о себе много неприятных вещей – например, коллега по сборной Франции Амели Моресмо или американка Винус Уильямс, у которой, по мнению Натали, «нет уважения ни к своим соперницам, ни к организаторам соревнований». Крис Эверт француженка назвала чуть ли не лицемеркой: «Внешне она казалась грациозной, женственной и всегда улыбающейся. Но мы, теннисистки, знали, как она умела влиять в свою пользу на решения линейных арбитров. В раздевалке, за пределами корта Эверт смотрела на всех свысока, общаясь лишь с несколькими американками.

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В мае того же 2000 года Натали Тозья достигла максимального для себя 3-го места в рейтинге WTA, однако на Олимпиаду в Сиднее она попасть не смогла. По решению французской федерации тенниса Натали исключили из сборной. Тозья была уверена, что это решение было связано с критикой в адрес теннисисток из сборной Франции, прозвучавшей в её книге.

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Любопытно, что острая на язык Натали Тозья «прошлась» и по российской теннисистке Анне Курниковой. Анне «досталось», прежде всего, за шикарную внешность: «Тело манекенщицы – вот что способствовало появлению у Курниковой колоссального, по сравнению с её спортивными результатами, состояния. Кем она себя воображает, когда как королева дефилирует мимо болельщиков, не обращая внимания на мольбы дать автограф?»

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Книга Тозья внесла существенный вклад в создание мифа о том, что Курникова ничего не добилась на корте. Да, она не выиграла ни одного титула в одиночном разряде, но стала первой из россиянок, пробившейся в топ-8 мирового рейтинга. За свою карьеру она обыграла немало знаменитых чемпионок – Штеффи Граф, Монику Селеш, Мартину Хингис, Ким Клейстерс, Амели Моресмо. А вот Аранчу Санчес-Викарио, Дженнифер Каприати и Линдсей Дэвенпорт – аж по три раза. И это только в одиночном разряде. В паре Курникова и вовсе была первой ракеткой мира, выиграла два «шлема». Кто знает, до каких вершин могла бы добраться Анна, если бы не замучившие её травмы, которые остановили её карьеру в 21 год – по современным меркам, в самом начале пути.

Как из Курниковой делали великую чемпионку, а она стала домохозяйкой и многодетной мамой Анна Курникова не выиграла ни одного турнира в одиночке, но заработала миллионы и связала свою судьбу со знаменитым певцом.

Но ничего о травмах или тяжёлой тренировочной работе Курниковой в своей книге Натали Тозья не писала. Она говорила лишь о внешней стороне жизни Анны, о том, что писала бульварная пресса в те времена изо дня в день: «Вокруг Анны всегда суета. Агенты стараются обскакать друг друга в том, кто придумает лучший способ украсить её имидж Лолиты с идеальными формами. А с другой стороны, кто кроме самой Анны мог подкинуть репортёрам пищу для разговоров о том, что линейные судьи, стоящие на корте у неё за спиной, никак не могут сосредоточиться во время матча?»

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Тозья рассказала, что соперницы не считают Курникову суперзвездой и каждый раз, играя с Анной, стремятся это доказать: «Против Анны все играют с утроенной силой, давая почувствовать, что красота Курниковой на корте бесполезна». Тут же Натали рассказала, как в феврале 2000 года она из кожи лезла вон, чтобы победить россиянку на турнире в Париже: «Я думала только о победе, чего бы мне это ни стоило. Главное для меня было доказать, что теннис – это не показ мод, а серьёзное дело. Тут оценивают людей, руководствуясь спортивными критериями. Именно поэтому в решающем третьем сете я сделала всё, чтобы выиграть».

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Да. Тозья трижды побеждала Курникову, которую она старше на 14 лет. Но после выхода книги все остальные два матча между этими теннисистками выиграла уже Анна. Сначала в августе 2000 года на турнире в Сан-Диего, а затем, что особенно важно, — в Москве в полуфинале Кубка Кремля. Причём француженка в тот момент пыталась защитить в российской столице прошлогодний титул. Но россиянка ей помешала.

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По словам Натали, «Курникова для WTA – это машина для добывания денег. Пресса, агенты и организаторы уделяют ей внимания гораздо больше, чем любой другой теннисистке». Тозья описывает случай, когда она пришла в офис WTA на одном из турниров в тот момент, когда Курникова побеждала американку Линдсей Дэвенпорт: «Я хотела узнать, не шокирует ли WTA реакция зрителей, которые яростно болели против знаменитой чемпионки, поддерживая Курникову. Вот что мне ответила одна из сотрудниц, улыбаясь: «Ты же знаешь, что Анна такая красавица! Поэтому неудивительно, что Линдсей чувствует себя немного неловко на её фоне и не может играть в полную силу. Ничего страшного!» Я не на шутку рассердилась в этот момент: «Для вас теннис – это кастинг претенденток на роль в сериале о Джеймсе Бонде?»

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Любопытно, что, несмотря на такое негативное отношение Натали Тозья к Курниковой, француженка старалась общаться с Анной вне корта, даже шутить на разные личные темы: «Не так давно я столкнулась с ней в раздевалке – она в этот момент убирала вещи в сумку. Тут я заметила, что у неё два мобильных телефона: «Зачем тебе столько?» — «О! У меня два друга! По одному телефону на каждого бойфренда», — ответила она, даже не смутившись».

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Кстати, книга вышла накануне «Ролан Гаррос»-2000 и в кулуарах, конечно же, все только её и обсуждали. Анну тоже спросили на пресс-конференции об этом: «Книгу Натали Тозья я ещё не читала. Надеюсь, она пришлёт мне один экземпляр. Но, конечно, мне рассказали уже, что там написано. Могу сказать, что на корте я стараюсь полностью концентрироваться на теннисе. И не моя вина, что я привлекаю во время «работы» внимание зрителей, репортёров или кого-то ещё».

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За Курникову заступились многие теннисистки. Среди них, например, оказалась и «пострадавшая» от острого языка Натали Тозья американка Крис Эверт. Весьма нелицеприятные слова в адрес француженки написала в своей книге воспоминаний «И дар богов…» шестикратная чемпионка СССР Валерия Ивановна Кузьменко-Титова, дружившая с первым тренером Курниковой – Ларисой Дмитриевной Преображенской: «Тозья набросилась на Курникову, написав, что Анне платят огромные гонорары за рекламу, а бедняжка Тозья вынуждена много трудиться на корте, чтобы заработать малую часть таких денег. Но зачем же, как говорится, «пенять на зеркало, коли рожа крива»? Ведь Тозья играла в теннисной форме знаменитой французской фирмы «Лакост», но даже в ней выглядела на корте как домохозяйка с авоськой».