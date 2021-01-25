«Вижу их в своей маме». Чемпионка US Open потеряла за месяц сразу трёх членов семьи

Пандемия коронавируса затронула людей по всему миру. Спортсмены здесь не исключение. Американская теннисистка Слоан Стивенс за месяц трагически потеряла сразу трёх членов семьи. Сначала от вируса умерла тётя, потом – бабушка, а затем не выдержало сердце и дедушки чемпионки US Open – 2017. Семейную драму Слоан вынуждена переживать в одиночестве, поскольку находится в Мельбурне на жёстком карантине перед Australian Open – 2021.

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Перед самым отлётом в Австралию для участия в первом в сезоне турнире «Большого шлема» американка Слоан Стивенс пережила ужасную семейную драму. За несколько дней она похоронила тётю, а потом и бабушку, которые скончались от последствий коронавируса. «Моя душевная боль бесконечно глубока… Недавно мы похоронили мою тётю, а спустя несколько недель и бабушку. Коронавирус забрал тётю Анну на следующий день после Рождества, а бабушку — через 10 дней после Нового года. Они обе помогли мне стать той женщиной, которой я являюсь, дали мне силы и веру, благодаря которым я держусь, начиная этот год без них», — написала в своём «Инстаграме» Слоан перед самым отлётом из США на Зелёный континент.

Бабушку Слоан Стивенс звали Глория Смит, и она не дожила всего пару месяцев до своего 90-летия. Как отметила теннисистка в своём сообщении, она многому её научила: «Бабушка показала мне, насколько сильными мы можем быть, как благодарность ведёт тебя вперёд, а доброта всегда побеждает. Мы чествуем твою прекрасную душу, широкую улыбку, открытое сердце… Тётя научила меня никогда не мириться с отказом, бороться за всё, о чём я мечтаю, подниматься после падений, и самое главное — любить себя. Бабушка и тётя Анна, я знаю, что услышу ваши голоса, когда сяду помолиться. Вы всегда со мной. Я люблю вас. Покойтесь с миром». На этот крик души Слоан откликнулись фанаты и сами теннисисты. Более 20 тысяч «сердечек» оставили пользователи «инстаграма» под этим сообщением. В комментариях отметились Энди Маррей, Эжени Бушар, Ализе Корне, Мэдисон Кис и другие.

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К несчастью для Стивенс, она оказалась на том самом рейсе из Лос-Анджелеса, на борту которого летел заражённый пассажир. Всех, кто был в этом полёте, в итоге посадили на жёсткий 14-дневный карантин в Мельбурне без возможности выходить из номера и тренироваться на корте. В этих условиях американская теннисистка была вынуждена переживать семейную трагедию в одиночестве в комнате отеля, общаясь с близкими и друзьями только по телефону и интернету.

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Едва Слоан приехала в Австралию и стала обживаться на карантине, как её оглушила ещё одна страшная весть: умер любимый дедушка – доктор Ноэль Смит. «Мой дедушка отправился к богу и любви все своей жизни. Через неделю после смерти бабушки. Её потеря была слишком тяжёлой для его сердца. Мой дедушка был самым добродушным. Мне всегда будет его не хватать. Я могут только надеяться подарить столько любви и счастья, как он. Он и есть определение любви, доброты, великодушия и истинный пример семьянина», — написала Слоан Стивенс в своём «Инстаграме».

Ноэль и Глория Смит прожили вместе 56 лет и все эти годы были поддержкой и опорой для детей и внуков. Слоан разместила видео из кулуаров US Open-2017, где она стоит вместе с мамой Сибил, обнимает свой трофей и разговаривает по телефону с дедушкой. «Я горжусь тобой, ты исполнила свою мечту», — говорит ей дедушка, а Слоан плаче.

«Я сегодня смотрела то видео из Нью-Йорка примерно 100 раз, — прокомментировала свой пост теннисистка. – Я всегда хотела, чтобы бабушка и дедушка мной гордились. Больше всего я горжусь тем, что они увидели, как мои теннисные мечты сбылись. Я благодарна за время, проведённое вместе. Вижу их в своей маме. Об их великой любви будут слагать истории. Покойтесь с миром».

Слоан выиграла за карьеру 6 титулов, главный из которых – US Open-2017, была финалисткой «Ролан Гаррос» — 2018 и третьей ракеткой мира.