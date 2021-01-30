$ 37 млн – не предел! Самая богатая спортсменка мира заработает ещё больше?

Японская теннисистка Наоми Осака только за первый месяц года подписала 4 новых контракта и пошла на обновление рекорда.

Накануне Australian Open трёхкратная чемпионка «Большого шлема» Наоми Осака заключила сразу четыре новых контракта, которые должны помочь ей обновить собственный рекорд. В прошлом году японка стала самой высокооплачиваемой спортсменкой мира в истории, заработав $ 37,4 млн.

Как выглядит дом в Лос-Анджелесе за $ 7 млн, которым владеет самая богатая спортсменка Японская теннисистка Наоми Осака за последний год не только заработала $ 37,4 млн, но и стала хозяйкой шикарной недвижимости в Калифорнии.

Теннисный сезон для игроков начинается с подготовки к Australian Open — первом в году турниру «Большого шлема». Но в этот раз старт соревнования был отодвинут на три недели – до 8 февраля, и у экс первой ракетки мира Наоми Осаки появилось время заняться увеличением и без того огромного состояния. Японская теннисистка за январь заключила сразу четыре коммерческих контракта.

Богатейшая теннисистка мира Наоми Осака выиграла US Open и добавила $ 3 млн на свой счёт Японка Наоми Осака в финале US Open победила белоруску Викторию Азаренко и завоевала свой 3-й титул чемпионки турнира «Большого шлема».

Чемпионка трёх турниров «Большого шлема» стала амбассадором знаменитого бренда Louis Vuitton. «Помимо тенниса, моя самая сокровенная страсть — это мода; и нет бренда более знакового, чем Louis Vuitton», — написала Осака в «инстаграме». Кроме того, Наоми рассказала подписчикам в соцсетях, что впервые приобрела вещь этого бренда в 16 лет. Это была сумка, которую она подарила маме. С тех пор это стало традицией в их семье. В свою очередь, в заявлении компании отмечается, что Наоми — исключительная женщина: «Она представляет своё поколение, а также является для многих образцом для подражания. Её карьера и убеждения вдохновляют нас на сотрудничество».

Вслед за модным брендом в число спонсоров японской теннисистки попал и часовой. Компания Tag Heuer давно сотрудничает с представителями тенниса. Среди её амбассадоров — Петра Квитова, Денис Шаповалов, Алекс де Минор, Феликс Оже-Альяссим и Фрэнсис Тиафо. И вот теперь лицом Tag Heuer стала Осака. «Я рада сообщить, что стала представителем компании Tag Heuer. Возможно, вы знаете одну из фраз компании, которая меня очень вдохновляет уже довольно давно: «Не ломайся под натиском». Я убедила себя, что если прокручивать эту фразу в голове во время матчей и напряжённых ситуаций, то всё будет хорошо», — написала Осака на своей странице в «инстаграме».

А вот для компании Work Day Наоми Осака стала первым представителем тенниса, с которым был заключен спонсорский контракт. Эта американская фирма по производству программного обеспечения для управления финансами и персоналом раньше не привлекала теннисистов. Логотип Work Day уже появился на одежде Наоми во время показательного турнира в Аделаиде.

Кстати, сотрудничество с фирмой, которая работает на бизнес, неслучайно для 23-летней Осаки. Она сама, несмотря на молодость, уже является опытным инвестором. Последний контракт, который Наоми заключила в январе, связан с её инвестициями в женский футбольный клуб. Теннисистка стала совладелицей команды «Норт Каролина Кураж». Клуб основан в 2017 году. И сейчас это действующий чемпион женской национальной футбольной лиги (NWSL).

Двухлетняя дочь Серены Уильямс стала совладелицей футбольного клуба. Зачем? Кроме юной наследницы Уильямс акционерами новой команды стали Натали Портман, Ева Лонгория и другие звёзды шоу-бизнеса и спорта.

«Я размышляла о том, как много в меня вложили женщины, пока я росла. Благодаря этому я стала той, кем являюсь, и не знаю, какой бы была моя жизнь без них. На протяжении всей карьеры меня поддерживали другие спортсменки. Очень рада, что смогу продолжать бороться за расширение прав и возможностей женщин. Возможно, теперь мне стоит подтянуть футбольные навыки», — написала Осака в своём сообщении о том, что стала совладелицей женского футбольного клуба.

Напомним, что в прошлом году, по данным Forbes, Наоми Осака установила мировой рекорд женского спорта, заработав $ 37,4 млн за 12 месяцев (с июня 2019 года по июнь 2020-го), став самой высокооплачиваемой спортсменкой мира в истории. При этом сумма призовых, которые она заработала на корте, составил $ 3,4 млн, а на контрактах – $ 34 млн. До этого рекорд принадлежал Марии Шараповой ($ 29,7 млн). Благодаря спортивным успехам, на японку обрушились многомиллионные контракты. А учитывая происхождение теннисистки – её отец родом с Гаити, а мать японка, – самые разные международные фирмы стали выстраиваться к ней в очередь с целью сотрудничества. Олимпиада, которая должна была пройти в Токио в 2020 году, помогла получить контракты с такими олимпийскими спонсорами как Procter & Gamble, All Nippon Airways и Nissin Foods.

Наоми Осака, Серена Уильямс и ещё 7 теннисисток заработали больше других спортсменок мира Сразу девять теннисисток вошли в топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменок мира по итогам прошедшего года.

До 2019 года Наоми выступала в экипировке Adidas, но затем стала лицом Nike, получив от компании более $10 млн. Причём это партнёрство рассчитано как минимум до 2025 года. На данный момент Наоми сотрудничает почти с 20 брендами. Среди них такие известные торговые марки как Nissan Motor, Shiseido (косметика), Yonex (спортивный инвентарь), MasterCard, BodyArmor (спортивный напиток), Hyperice (оборудование для реабилитации) и другие.

Возраст, спортивные успехи, происхождение – это далеко не все причины, почему крупнейшие фирмы мечтают заключить контракт именно с Осакой. В 2020-м японка была признана спортивной личностью года, по версии Sports Illustrated. Эксперты оценили решительность Наоми, которая снялась с полуфинала турнира в Цинциннати/Нью-Йорке в знак протеста против расизма. Организаторы были вынуждены поддержать теннисистку и перенести все матчи на сутки. Кроме того, на US Open Осака выступала в масках, посвящённых жертвам насилия.

Здесь следует отметить, что самая богатая спортсменка мира прошедшего года очень быстро поняла, что «деньги должны работать», тем более что век теннисистки довольно-таки короток. Поэтому японка уже сейчас пытается заложить фундамент собственной бизнес-империи. В 2019 году она стала совладелицей компаний – производителя спортивных напитков BodyArmor, бренда массажёров Hyperice и производителя наушников Muzik. А в августе 2020-го Наоми стала консультантом и инвестором компании Soto, которая занимается производством саке – одного из традиционных японских алкогольных напитков. И вот последнее вложение – в женский футбольный клуб.

Новые контракты, подписанные Осакой, должны помочь ей заработать ещё больше денег, чем год назад. Так что $ 37,4 млн, которые она получила по данным Forbes, — это не предел. Вполне возможно, что по итогам новых 12 месяцев Наоми обновит свой мировой рекорд.