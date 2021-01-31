Понимает по-русски и что-то лепечет. Дочке Курниковой и Иглесиаса исполнился год

Младшей дочери Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса исполнился год. Знаменитая теннисистка опубликовала в своём «инстаграме» новые фото и видео младшей наследницы. Оказывается, девочка, которую родители назвали Машей, отлично понимает по-русски и уже что-то лепечет на своём языке.

«Папина дочка и мамин сынок». Курникова и Иглесиас отметили трёхлетие своих близнецов Как растут дети звёздной пары. Трогательные фото и видео.

Экс первая ракетка мира в парном разряде Анна Курникова и знаменитый певец Энрике Иглесиас вместе уже около 20 лет, однако родителями они стали только в декабре 2017 года, когда на свет появились близнецы Николас и Люси. А спустя два с небольшим года у звёздной пары родилась дочь Маша.

Когда Маше было два месяца, любящий папа разместил в своём «инстаграме» трогательное видео, на котором он танцует с дочкой. Энрике Иглесиас держит малышку за ручки и покачивает её из стороны в сторону в такт музыке. А довольная Маша смотрит в камеру.

На следующий день в «инстаграме» Курниковой появилось фото, где Машу на руках уже держит счастливая мама. При этом подписчики отметили, что бывшая звезда тенниса находится в отличной форме.

Кстати, в одном из интервью Иглесиас рассказал, что с удовольствием ухаживает за малышкой и даже меняет подгузники: «Я почти не сплю, но прекрасно провожу время! Я хочу сказать, что не променял бы это ни на что на свете. Я сам меняю подгузники, могу покормить дочку, но помощь мне, конечно, нужна».

Семейная жизнь Курниковой и Иглесиаса. Энрике сам меняет подгузники, а Анна ходит на рынок У звёздной пары уже трое детей – и новорождённая дочь получила русское имя. Почему родители многое делают сами, без помощи нянь?

Важно отметить, что родители стараются приобщить детей к спорту. Николас и Люси играют в футбол, плавают, много двигаются. Это всё заметно благодаря тем видео, которые Анна и Энрике размещают в своих «инстаграмах». Неизвестно, будут ли их дети серьёзно заниматься каким-то видом спорта, но в сентябре 2020 года Курникова показала фото младшей дочери Маши и сделала подпись: «Уимблдон, я иду!» Что хотела сказать этим бывшая теннисистка, пока неизвестно. Но во всяком случае 7-месячная Маша на этом кадре сидела в белоснежном платьице с кружевами. Как раз примерно в такой форме и выступают девушки на знаменитом Уимблдонском турнире.

30 января Маше исполнился год. Курникова разместила фото девочки, где она ползёт по дивану в бежевом платье и с чудесным бантиком на голове. Меньше чем за сутки эту фотографию «залайкали» 240 тысяч пользователей интернета. А комментарии с «сердечками» оставили папа Энрике, WTA-тур, тёти и дяди именинницы. А вот канадка Эжени Бушар, увидев это фото, пришла в такой восторг, что разместила его в «сториз» своего «инстаграма» с кучей разных смайликов.

Кроме того, Анна порадовала своих поклонников, прежде всего российских, разместив ещё и видео. Почему российских? Потому что теннисистка на видео общается с дочкой по-русски, и та её отлично понимает и что-то лепечет на своём языке. Мама с дочкой сидят на крыльце дома и восторгаются прекрасным видом залива с яхтами и кораблями.

Менее чем за сутки это видео посмотрели почти 600 тысяч раз.