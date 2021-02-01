Только в сборной России на ATP Cup два игрока из топ-10. Медведев и Рублёв рвутся в бой

Второй год подряд в Австралии проводится молодой, но уже довольно популярный командный теннисный турнир ATP Cup. В прошлом году сборная России дошла до полуфинала. В нынешнем сезоне её шансы оцениваются ещё выше. Ведь только в нашей команде сразу два игрока входят в топ-10.

Нынешний ATP Cup станет последним соревнованием в сезоне-2021, в котором российские теннисисты проведут командный турнир под национальным флагом. Ведь санкции, коснувшиеся спортсменов из России, распространяются и на Кубок Дэвиса, и на Кубок Федерации. А вот ATP Cup является коммерческим турниром и не проводится под эгидой ITF (международной теннисной федерацией). Так что в Мельбурне наши ребята без всяких ограничений могут использовать национальную символику.

В дебютном розыгрыше, год назад, сборная России под руководством капитана, легендарного Марата Сафина, сыграла весьма успешно – завершила групповой этап с победами над тремя соперниками, затем победила в четвертьфинале команды Аргентины и только в полуфинале уступила будущим чемпионам – сербам. Основную нагрузку на себя взяли тогда два первых номера команды – Даниил Медведев и Карен Хачанов.

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В этом году состав команды России серьёзно поменялся. Лидером сборной остался Медведев, в качестве второго номера сыграет Андрей Рублёв, а заменять их смогут Аслан Карацев и Евгений Донской. Последний, кстати, получил и полномочия капитана. Из-за коронавируса количество команд-участниц сократили вдвое – с 24 до 12. Групп стало не 6, а 4, и в каждой из них – не по четыре, а по три сборные. Победители своих групп сразу выходят в полуфиналы, а затем проводится финал. Таким образом, турнир получится скоротечным – всего пять игровых дней: три на предварительную стадию и ещё два на плей-офф.

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По итогам жеребьёвки сборная России попала в группу D. Её соперниками станут теннисисты из Японии и Аргентины. Все они, конечно, хорошо знакомы нашим теннисистам. Капитаном японцев вообще стал белорус Максим Мирный, а лидером – Кей Нисикори, финалист US Open-2014. Первым номером аргентинцев является Диего Шварцман. Именно в матче с ним в прошлом году конфликтовал Даниил Медведев, после чего теннисисты даже долгое время не разговаривали. А капитану россиян Марату Сафину даже пришлось извиняться за своего подопечного.

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По мнению многих экспертов, сборная России имеет отличный шанс не только выйти из группы, но и побороться за главный приз. Ведь только в нашей команде сразу два теннисиста входят в топ-10: Медведев – 4-я ракетка мира, а Рублёв – 8-я. Другие команды этим похвастаться не могут. Например, напарником Новака Джоковича (1) по сборной Сербии стал Душан Лайович (26), испанец Рафаэль Надаль (2) будет выступать с Роберто Баутиста-Агутом (13), а грек Стефанос Циципас (6) – и вовсе с 462-м номером мирового рейтинга Михаилом Перволаракисом.

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Лидеры россиян уже рвутся в бой. Даниил Медведев перед началом турнира поделился своими ожиданиями: «Я выступал на ATP Cup в прошлом году. Собственно говоря, я единственный из команды, кто это делал. Эта мысль мне пришла только сейчас. Вообще, это действительно здорово, потому что командные соревнования вынуждают тебя выйти из зоны, в которой ты сосредоточен только на себе. Хочется побеждать как единая команда. Тебя поддерживает вся сборная на скамейке. Это совершенно особенное чувство — играть за свою страну. Командные соревнования отличаются от всех остальных».

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Из-за коронавируса, как и на многих других турнирах, на ATP Cup сократился призовой фонд – с $ 15 000 000 до $ 7 500 000. Причём, если посещаемость соревнований будет недостаточной, то призовые могут «урезать» ещё. Рейтинговые очки игрокам начисляются за каждую победу в зависимости от стадии турнира и статуса соперника. Непобеждённый чемпион может получить около 500 рейтинговых очков. ATP Cup пройдёт со 2 по 6 февраля в Мельбурне.