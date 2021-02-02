Первая победа! Медведев и Рублёв разгромили аргентинцев на ATP Cup

Сборная России выиграла свой первый матч на командном турнире ATP Cup. Даниил Медведев и Андрей Рублёв буквально разгромили аргентинских теннисистов и принесли нашей команде важнейшие очки, которые могут помочь выйти в полуфинал.
Розыгрыш ATP Cup-2021 из-за коронавируса получился укороченным. Вместо 24 команд на турнире за главный приз сражаются только 12 сборных, на предварительном этапе разбитых на 4 группы. Сборная России попала в группу D вместе с Японией и Аргентиной. За нашу команду заявлены Даниил Медведев и Андрей Рублёв, запасными являются Аслан Карацев и Евгений Донской, который также является капитаном. Важно отметить, что только у россиян сразу два участника входят в топ-10 мирового рейтинга, поэтому неудивительно, что нашу команду называют одним из фаворитов соревнования.
Турнир стартовал с матчей Сербия – Канада и Австрия – Италия. В обоих противостояниях соперники обменялись победами в одиночках. Душан Лайович проиграл Милошу Раоничу, но Новак Джокович справился с Денисом Шаповаловым. У австрийцев Денис Новак легко обыграл Фабио Фоньини, зато Доминик Тим неожиданно уступил Маттео Берреттини. Всё решилось в парной комбинации, на которую все команды выставили сильнейшие составы. В итоге Джокович и Филип Краинович одолели Раонича и Шаповалова, а итальянцы Берреттини/Фоньини уверенно обыграли Дениса Новака и Тима.
С первых же матчей борьба получилась ожесточённой. Игроки сражались за каждое очко и обращали внимание на любую мелочь. Например, канадец Денис Шаповалов выразил недовольство работой судьи Мохамеда Лайани во время матча с Новаком Джоковичем. Шаповалов обвинил судью в том, что тот позволяет Новаку затягивать время между розыгрышами. «Ему разрешается пить посреди гейма?» — спросил недовольно Шаповалов. На это судья ответил, что запустил таймер, чтобы отслеживать паузы между розыгрышами. Но Шаповалова этот ответ не убедил. «Да, запустили таймер уже после того, как он попил. А для меня запускаете, когда только заканчивается розыгрыш. Он может тратить по три минуты?» — заключил Денис.
Вечерним запуском проводились матчи Россия – Аргентина и Испания – Австралия. Лидер испанцев Рафаэль Надаль не смог в этот день выйти на корт, сославшись на травму: «Вместе с испанской сборной и моей командой мы решили, что я не буду играть первый матч на ATP Cup в Мельбурне из-за болей в нижней части спины. Надеюсь, что завтра я буду чувствовать себя лучше. Но у нас и так сильная команда. Вперёд, Испания!»
В прошлом году вторым номером сборной России был Карен Хачанов, а в этом на турнире дебютировал Андрей Рублёв. Именно он и начал матч Россия – Аргентина поединком с Гидо Пельей. В прошлом сезоне Рублёв стал одним из героев, выиграв больше всех титулов – пять и одержав вместе с Джоковичем наибольшее число побед – по 41. Сейчас стало понятно, что после паузы Андрей не растерял свой потенциал и победный дух. В матче с Пельей россиянин не испытал никаких проблем и ровно за час разгромил соперника – 6:1, 6:2.
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«Я ожидал, что матч будет напряжённым. Гидо я хорошо знаю, мы с ним уже играли, и я понимал, что ему будет нелегко, ведь он две недели сидел на жёстком карантине. Тем не менее он провёл хороший матч. С нетерпением жду, когда будет играть Медведев со Шварцманом. Они много раз играли, было пару напряжённых поединков, но Даниил все их выиграл», — сказал Рублёв сразу после матча.
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Рублёв оказался прав. Матч лидеров двух команд оказался более напряжённым, чем вторых номеров. Медведев повёл с брейком – 3:0, однако аргентинец сравнял счёт – 3:3. При этом розыгрыши были затяжными и изнурительными. В 8-м гейме Даниилу удалось снова сделать брейк – 5:3, однако Шварцман тут же забрал чужую подачу под ноль, не позволив сопернику подать на сет. При этом Медведев сделал двойную ошибку, после которой бросил ракетку на корт и получил предупреждение. В следующем гейме Даниил не смог реализовать два сетбола – 5:5, и всё же затем ему удалось поставить победную точку в сете, сделав брейк – 7:5.
Начало второго сета было похоже на первый. Даниил сразу сделал брейк и повёл – 2:0, но Шварцман тут же отыгрался. После этого теннисисты держали свою подачу, пока Медведев при счёте 4:3 не сделал брейк и отправился подавать на матч. На этот раз проблем у него не возникло, и он уверенно довёл встречу до победы – 7:5, 6:3. Даниил в итоге выиграл 6 матчей из шести у Диего. Ну а парная комбинация после успеха Рублёва и Медведева в одиночках уже не имела турнирного значения.
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Сборная России получила важнейшее очко. Следующий матч будет уже в среду с Японией, лидером которой является Кей Нисикори, а капитаном – хорошо всем известный белорус Максим Мирный. В случае победы Россия сразу выйдет в полуфинал, вне зависимости от исхода матча Аргентина – Япония, который пройдёт в четверг. Плей-офф начнётся в пятницу.
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