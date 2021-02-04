«Мясо кенгуру? Никогда! Они же милые». О дружбе звёзд тенниса с австралийскими зверюшками

Одна из главных достопримечательностей Австралии – её необычный животный мир. Звёзды тенниса перед началом первого в сезоне турнира «Большого шлема» никогда не отказываются познакомиться и даже попытаться приручить различных кенгуру и коал. О дружбе Курниковой, Шараповой, Федерера, Надаля, Серены, Осаки и других чемпионов Australian Open с экзотическими животными Зелёного континента – в нашем материале.

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Американка Серена Уильямс, которая мечтает выиграть 24-й титул на турнирах «Большого шлема» и догнать по этому показателю австралийскую теннисистку Маргарет Корт, рассказала, что сразу после 14-дневного карантина, который она провела в Аделаиде вместе с мужем и трёхлетней дочкой Олимпией, отправилась в зоопарк: «Весь карантин у нас в номере висел календарь, и мы зачёркивали каждый день. А последний день карантина был обведён большим кругом. Мы обещали нашей дочке Олимпии, что после этого дня мы отведём её в зоопарк посмотреть коал и кенгуру». Серена сдержала своё обещание. Всей семьёй они отправились изучать местных зверюшек. Как сообщила американка на видео, снятом в зоопарке, квокки стали её друзьями.

Журналистов, которые услышали историю про поход Серены в зоопарк, также заинтересовало, пробовала ли американка в Австралии какие-то экзотические блюда, например из мяса кенгуру. «Мясо кенгуру? Никогда! Они же милые. Так что нет, я пробовала многое, но это я не буду есть никогда», — ответила им 7-кратная чемпионка Australian Open.

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О том, что кенгуру милые, могут рассказать многие теннисисты, которые имели возможность познакомиться с ними поближе. Например, чемпионка Australian Open-2018 Каролина Возняцки подержала на руках детёныша кенгуру.

В январе 2002 года россиянка Анна Курникова побывала в Мельбурнском зоопарке. Анна пообщалась с коалами, потом отправилась кормить кенгуру. Зверюшка в благодарность даже приобняла девушку за руку, вызвав у Курниковой искренний восторг. Под конец экскурсии теннисистка отправилась к вольеру с жирафом. Она не только не побоялась подойти к нему близко, но даже покормила его и погладила. Кстати, в том году Анна во второй раз стала чемпионкой Australian Open в парном разряде.

Анна Курникова с кенгуру Фото: Sean Garnsworthy/Getty Images

С коалой по имени Дин подружился испанец Рафаэль Надаль. Во время турнира в Брисбене-2017 он провёл фотосессию, держа на руках маленькую пушистую зверюшку. Судя по фото, довольны остались оба – и Дин, и Рафа, который в 2009 году выиграл Australian Open.

У Надаля есть опыт общения и с более опасными животными. В Мельбурнском зоопарке он познакомился с носорогом.

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Японка Наоми Осака, выигравшая Australian Open-2019, тоже очень храбрая. Она рискнула подержать оливкового питона и посмотреть ему в глаза, когда была участницей турнира в Брисбене. Возможно, это помогло ей тогда настроиться на главный турнир в австралийской серии и выиграть его.

По словам Осаки, она часто смотрит телеканалы, рассказывающие о животных и всегда мечтала поближе познакомиться с обитателями Австралии: «Я никогда раньше не держала в руках коалу. Он такой забавный. Когда я смотрел телеканалы о животных, мне всегда хотелось воочию увидеть эту зверюшку, потрогать его. Не думала, что получится. Он очень миленький».

Знаменитый швейцарец Роджер Федерер, который выигрывал Australian Open шесть раз, тоже, конечно же, имел возможность сфотографироваться с экзотическими австралийскими животными. Перед стартом Кубка Хопмана-2018 теннисист посетил остров Роттнест и сделал селфи с квоккой. «Я думал, что это такая большая мышь, а это скорее маленький кенгуру. Они очень милые, очень. Видимо, уже привыкли к туристам», — с восхищением сообщил Федерер.

Пообщалась с представителем местной фауны и чемпионка Australian Open-2008 Мария Шарапова. Это было во время турнира в Брисбене-2015, где она, кстати, завоевала титул. Симпатичный коала с удовольствием устроился на руках у россиянки. А сама теннисистка в шутку посетовала: «Немного завидно, что мисс Коала получилась на фотографии даже лучше, чем я».

Australian Open-2021 пройдёт на кортах Мельбурна с 8 по 21 февраля.