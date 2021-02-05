Со зрителями и рекордным призовым фондом. 10 причин следить за Australian Open – 2021

Обгонит ли Надаль Федерера, сравняется ли Серена с Маргарет Корт и будет ли русский четвертьфинал?

Australian Open – 2021 пройдёт в необычное для этого турнира «Большого шлема» время. Никогда ещё это соревнование не проводилось в феврале, но из-за коронавируса пришлось сдвинуть все мероприятия. Зато, в отличие от US Open и «Ролан Гаррос» — 2020, нынешний Australian Open состоится практически в традиционном виде – со зрителями и рекордным призовым фондом. Но есть и нюансы, без которых невозможно представить столь массовые мероприятия в современных условиях. Начнём с того, то впервые на турнирах «Большого шлема» полностью отказались от линейных арбитров. Их заменит электроника. Сам призовой фонд увеличился за год с 71 млн австралийских долларов до 80 млн, но их перераспределили в пользу участников стартовых раундов. Ограничений по зрителям пока нет, но они будут обязаны надеть маски, если на стадионе закроется крыша. И обязательно отметим, что проведение турнира стало возможно только потому, что все, без исключения, участники соревнования, приехавшие в Австралию из других стран, смогли выдержать тяжелейший 14-дневный карантин.

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Относительно других турниров «Большого шлема» Australian Open – самый молодой. Первый розыгрыш был проведён в 1905 году, но поскольку соревнования дважды прерывались на время I и II Мировых войн, нынешний турнир будет 109-м по счёту. На протяжении этого времени соревнования проводились в разных городах Австралии и даже Новой Зеландии. Окончательно Australian Open обосновался в Мельбурне в 1972 году, а в теннисный центр «Мельбурн-парк» турнир переехал в 1988 году. Именно с этого момента и поменяли травяное покрытие на хард. Рекордсменом турнира по количеству титулов среди мужчин является серб Новак Джокович. В 2020 году он победил на турнире в 8-й раз. У женщин вне конкуренции австралийка Маргарет Корт, которая выиграла домашний «шлем» 11 раз. Ближайшая преследовательница – Серена Уильямс, у которой 7 титулов.

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Для российских теннисистов этот турнир – один из самых удачных. В 1999 году здесь первенствовал Евгений Кафельников. Спустя сезон он чуть не повторил свой успех, но в финале его остановил Андре Агасси. В 2002 и 2004 году до решающего матча добирался Марат Сафин, а в 2005-м он всё же смог стать в Мельбурне победителем, обыграв в полуфинале Федерера, а в финале – любимца местной публики Хьюитта. У женщин в 2008 году чемпионкой стала Мария Шарапова, которая ещё трижды добиралась до финала – в 2007, 2012 и 2015-м. Ещё одной финалисткой в 2009 году стала Динара Сафина. В женском парном разряде чемпионками становились три россиянки: Анна Курникова (1999, 2002), Светлана Кузнецова (2005, 2012) и Вера Звонарёва (2012). В миксте побеждали Андрей Ольховский (1994), Елена Бовина (2004), Елена Лиховцева (2007) и Елена Веснина (2016). Отметим и победу белоруски Натальи Зверевой в 1990 году, когда она представляла СССР.

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Первая ракетка мира и действующий чемпион Australian Open Новак Джокович считается фаворитом и нынешнего розыгрыша. Его лидерству в рейтинге ничего не угрожает, поскольку до марта очки за прошлые турниры не сгорают. Рафаэль Надаль лишь один раз выигрывал в Мельбурне – в 2009 году. И если ему удастся повторить свой успех, то он второй раз соберёт «Карьерный шлем», то есть как минимум по два раза победит на всех четырёх «шлемах». В современной истории это будет первый случай, и по этому показателю испанец опередит и Джоковича, и Федерера. Кстати, в случае победы в Мельбурне, Надаль опередит швейцарца и по общему количеству «шлемов». Сейчас у обоих по 20.

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У женщин последнее время на каждом «Большом шлеме» особое внимание приковано к Серене Уильямс. Именно на Australian Open – 2017 американка в 23-й раз выиграла мэйджор и с тех пор никак не может увеличить счёт своих побед на турнирах такой категории. В случае успеха Серена догонит рекордсменку всех времён – австралийку Маргарет Корт, у которой 24 «шлема». В прошлом году Уильямс выступила в Мельбурне очень неудачно, проиграв в третьем круге китаянке Ван Цян. Сейчас американке по итогам жеребьёвки в стартовом раунде досталась в качестве соперницы очень цепкая и неуступчивая немка Лаура Зигемунд.

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Серена Уильямс – одна из многих теннисных мам, которая попала в основную сетку одиночного разряда. Её дочери Олимпии уже 3 года. Кстати, девочку американка привезла с собой, и та вместе с мамой и папой просидела весь положенный карантин. Также в этом турнире будут выступать Цветана Пиронкова, Вера Звонарёва, Виктория Азаренко, Патрисия-Мария Циг и Ярослава Шведова, у которых есть дети.

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Главное внимание поклонников российского тенниса в мужской одиночной сетке, безусловно, будет приковано к россиянам, входящим в топ-20 – Даниилу Медведеву, Андрею Рублёву и Карену Хачанову. Карену в первом круге достался по жребию австралиец Александар Вукич – 195-я ракетка мира. Андрею будет противостоять 101-й номер мировой классификации – Янник Ханфман из Германии. А вот Даниилу не очень повезло с соперником по стартовому раунду. Он встретится с канадцем Вашеком Поспишилом, с которым уже трижды играл до этого и даже уступил в Роттердаме-2020. Но если Медведев и Рублёв успешно пройдут четырёх соперников, тогда они встретятся друг с другой, а значит нас снова ждёт русский четвертьфинал – как это было на последнем US Open.

Что касается женского одиночного разряда, то уже в первом круге российских любителей тенниса ждёт многообещающая битва – Анастасия Павлюченкова сразится с трёхкратной чемпионкой турниров «Большого шлема» и самой высокооплачиваемой спортсменкой мира – Наоми Осакой из Японии (3-й номер посева). А вот двукратная победительница «шлемов» испанка Гарбинье Мугуруса (14) досталась в сопернице Маргарите Гаспарян. Звонарёва сыграет с Еленой Рыбакиной, представляющей Казахстан (17). Будет в первом круге и русское дерби – Варвара Грачёва встретится с Анной Блинковой.

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Вообще, что касается мужской сетки, то третья ракетка мира Доминик Тим оказался в одной половине с Джоковичем, а Медведев (4) – с Надалем. Потенциальные четвертьфиналы из топ-8 посева выглядят так: Джокович (1) – Александр Зверев (6), Тим (3) – Диего Шварцман (8), Рублёв (7) – Медведев (4) и Циципас (5) – Надаль (2). Из интересных пар первого круга отметим противостояние Димитров (18) – Чилич и Шаповалов (11) – Синнер, а также матчи двух россиян, которые успешно прошли квалификацию. Аслан Карацев сыграет с Джанлукой Маджером, а Роман Сафиуллин – с Ильёй Ивашко.

У женщин сразу 12 россиянок попали в основную сетку одиночного разряда, причём Валерия Савиных и Людмила Самсонова успешно прошли квалификацию, а Маргарита Гаспарян стала лаки-лузером. Кроме уже названных россиянок также в Мельбурне сыграют Екатерина Александрова (29), Вероника Кудерметова (32), Светлана Кузнецова, Дарья Касаткина и Анастасия Потапова.

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