Россия – в финале! Рублёв и Медведев идут без поражений на ATP Cup

Наши теннисисты выиграли все одиночные матчи. В полуфинале они справились со сборной Германии во главе с Александром Зверевым.

Сборная России впервые смогла пробиться в финал командного турнира ATP Cup. Даниил Медведев и Андрей Рублёв пока не знают поражений в одиночных поединках.

Сборная России ещё в среду завоевала путёвку в плей-офф ATP Cup-2021. А вот своего соперника наши ребята узнали только через двое суток. Всё дело в том, что в отеле, где жили некоторые теннисисты, был выявлен случай с положительным результатом теста на коронавирус. Все матчи на шести турнирах, проходящих в «Мельбурн Парке», были перенесены с четверга на пятницу, поскольку группе игроков нужно было изолироваться в своей комнате до получения результата теста. К счастью, ни один из участников Открытого чемпионата Австралии не оказался инфицированным и матчи через сутки продолжились.

Сборная России – в полуфинале ATP Cup! Медведев добыл решающее очко в матче с Нисикори Даниил Медведев и Андрей Рублёв без поражений в одиночных поединках прошли групповой этап. Впереди матч за выход в финал.

В группе B сборной Испании не обязательно было выигрывать у греков весь матч – достаточно было взять всего лишь одно очко в любом из поединков. Они это и сделали, когда во встрече вторых номеров Пабло Карреньо-Буста оказался сильнее Михаила Перволаракиса. Два очка, которые Стефанос Циципас принёс сборной Греции – в одиночке и паре – уже не имели турнирного значения. Испанцы вышли в полуфинал, где их уже ждала сборная Италии. Соперник россиян определялся в матче Сербия – Германия. Этот поединок стал одним из самых напряжённых на турнире. Штруфф в трёх сетах обыграл Лайовича, а Новак Джокович – Александра Зверева. Всё решалось в парной комбинации, где лидеры сборной Германии на чемпионском тай-брейке вырвали путёвку в полуфинал у прошлогодних победителей соревнования.

В субботу, когда в Москве была ещё глубокая ночь, вторые номера Германии и России – Ян-Леннард Штруфф и Андрей Рублёв – отправились выяснять отношения в первом поединке в рамках полуфинала. До этого соперники в официальных матчах встречались лишь однажды – в стартовом раунде турнира в Санкт-Петербурге-2018 выиграл Штруфф. Вот и сейчас начало поединка складывалось не в пользу Рублёва. В перерывах, когда россиянин возвращался на свою скамейку, он жаловался товарищам по команде и капитану Евгению Донскому, что никак не может приспособиться к корту, что у него «не летит мяч». И это неудивительно, ведь матчи предварительного этапа с Аргентиной и Японией наши ребята провели на Джон Кейн Арене, а встреча с Германией проходила на арене имени Рода Лэйвера, к которой немцы уже приспособились за неделю турнира. Ян-Леннард в первом сете сумел сделать два брейка и вообще выиграл последние четыре гейма. Рублёв в сердцах даже бросил ракетку на корт. В итоге Штруфф взял стартовую партию за 29 минут – 6:3.

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После перерыва игра резко изменилась. Видимо, Андрею удалось сбросить накопившееся напряжение. Он продолжал стараться играть агрессивно, но уже ошибался гораздо меньше. А вот у Штруффа, наоборот, сбился прицел. Рублёв сумел выиграть 4 гейма подряд, затем при счёте 5:1 навязал борьбу сопернику на приёме, заработал сетбол. Но тут пошёл дождь. Организаторам понадобилось какое-то время, чтобы закрыть крышу и высушить корт. Всем присутствующим на стадионе пришлось достать маски, кроме двух игроков. Пауза продлилась 15 минут, но пыл Андрея за это время не остыл. Он за несколько ударов довёл сет до победы – 6:1. Решающая партия тоже прошла под диктовку Рублёва. Россиянину потребовалось 1 час 22 минуты, чтобы принести команде важнейшее очко – 3:6, 6:1, 6:2.

Следом на корт вышли лидеры сборных – Александр Зверев и Даниил Медведев. Соперники хорошо друг друга знают. В профессиональном туре они уже провели до этого 8 поединков и пять из них выиграл Зверев. Однако в сезоне-2020 оба матча остались за Медведевым – в финале «Мастерса» в Париже и на групповой стадии Итогового чемпионата ATP. В первом сете Медведеву, как и Рублёву, потребовалось время, чтобы приспособиться к новому для себя корту. Зверев сразу же повёл с брейком. Даниилу затем почти в каждом гейме на своей подаче приходилось спасаться с брейк-пойнтов. Стоит отметить, что в отличие от матча Рублёва и Штруффа, где розыгрыши были скоротечными, поединок Медведева и Зверева получился затяжным и изнуряющим. В концовке партии Даниил наконец-то сам добрался до брейк-пойнтов, но так и не реализовал их. Сет остался за Александром – 6:3.

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Во второй партии продолжилась вязкая борьба в каждом гейме. В пятом гейме Даниил не выдержал и позволил сопернику сделать брейк. Впрочем, тут же россиянин впервые за матч смог взять подачу немца. А когда Медведев вышел вперёд – 4:3, Александр взял медицинский таймаут. Врачи долго колдовали над ним, он вернулся на корт, но было видно, что у него какие-то проблемы со спиной. Даниил взял ещё два гейма и сет остался за ним – 6:3. В третьем сете Александр пришёл в себя. Игра шла на равных, но в 11-м гейме Зверев снова явно подсел, у него разладилась подача. Медведев этим воспользовался: сначала сделал брейк, а затем, хоть и не без проблем, подал на матч и с четвёртого матчбола завершил встречу – 3:6, 6:3, 7:5 за 2 часа 38 минут борьбы.

Так сборная России обыграла команду Германии и впервые пробилась в финал ATP Cup. Даниил Медведев и Андрей Рублёв не знают поражений в одиночном разряде. При этом у Медведева продолжается серия побед, начавшаяся в концовке прошлого сезона. Даниил обыграл уже 13 соперников подряд. Напомним, что только в сборной России сразу два участника находятся в топ-10 рейтинга ATP: Медведев – 4-я ракетка мира, а Рублёв – 8-я.

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Финал ATP Cup – 2021 Россия – Италия пройдёт в воскресенье, 7 февраля.