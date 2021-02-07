Итальянцы, как и другие соперники, были повержены в одиночных встречах. Парный матч нашим ребятам не понадобился.

Фантастическая победа России в ATP Cup! Медведев и Рублёв в финале не отдали ни сета

Даниил Медведев и Андрей Рублёв на командном турнире ATP Cup так и не познали поражений в одиночных матчах. В финале были повержены итальянцы. Причём россияне не отдали соперникам ни сета. Фантастическая победа сборной России на старте сезона!

В финале второго по счёту командного турнира ATP Cup встретились сборные Италии и России. Причём если российская теннисная дружина во всех трёх предыдущих встречах судьбу матчей решала в одиночных играх, то итальянцам в поединке со сборной Австрии пришлось добывать победное очко в парной комбинации. Зато лидер итальянцев Маттео Берреттини все свои встречи выиграл в двух сетах. А вот Андрей Рублёв и Даниил Медведев впервые за весь турнир потеряли по одной партии в полуфинале с Германией. Рублёв провёл 3 сета с Штруффом, а Медведев – со Зверевым. Отметим, что только у российской команды на этом престижном соревновании сразу два игрока входят в топ-10.

По регламенту первыми на корт вышли вторые номера сборных Италии и России – Фабио Фоньини и Андрей Рублёв. Соперники друг друга отлично знают – они встречались уже 6 раз, и счёт явно не в пользу россиянина – 1:5. Единственный раз Андрей выиграл у Фоньини в четвертьфинале Умага-2017, после чего завоевал свой первый титул в карьере. Однако в 2020 году теннисисты не встречались, а ведь именно в том сезоне Рублёв совершил свой невероятный прорыв – выиграл больше всех турниров (пять) и пробился в топ-8 мирового рейтинга, а также на Итоговый турнир ATP. У итальянца же сезон-2020 не сложился, хотя сейчас Фабио занимает довольно высокое 17-е место, правда во многом благодаря тому, что очки за прошлые турниры пока не сгорают.

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Неприятная для Андрея Рублёва статистика личных встреч с итальянцем никак не повлияла на его настрой. Россиянин с первого же гейма начал атаковать и давить соперника мощной подачей, быстрым темпом обмена ударами, а Фоньини не успевал за ним и совершал ошибки. В итоге за 26 минут Андрей выиграл первый сет, позволив сопернику взять всего лишь один гейм – 6:1.

Права на видео принадлежат ATP Media. Посмотреть видео можно в «твиттере» ATP Cup.

Во втором сете Фабио заиграл поувереннее. Ошибок всё равно было много, но он временами выдавал потрясающие удары, что ставил Рублёва в тупик. Тем не менее, Андрей в третьем гейме сделал брейк, а при счёте 4:2 у Фабио снова развалилась игра. Россиянин взял подачу соперника под ноль, а потом уверенно довёл матч до победы – 6:1, 6:2 за 1 час 2 минуты борьбы.

Лидеры сборных Италии и России – Маттео Берреттини и Даниил Медведев – до этого матча встречались лишь однажды – в Индиан-Уэллсе-2018 в трёх сетах сильнее оказался россиянин. Как и в полуфинале со Зверевым, у Медведева с Берреттини получались долгие и затяжные розыгрыши. Сразу стало понятно, что матч получится далеко не таким скоротечным, как у Рублёва с Фоньини. Уже в третьем гейме Даниилу удалось вцепиться в подачу Маттео, и с четвёртого брейк-пойнта он смог получить преимущество в счёте. Этого ему хватило, чтобы выиграть первый сет за 45 минут – 6:4.

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Вторая партия началась с того, что Берреттини взял свою подачу. Однако после этого Даниил стал брать один гейм за другим. В итоге счёт стал 5:1 в пользу россиянина. На подаче соперника у Медведева было два матчбола, но Маттео их отыграл. Но в своём гейме Даниил уже был безупречен – 6:4, 6:2 за 1 час 20 минут.

Так сборная России впервые завоевала ATP Cup, а Даниил Медведев и Андрей Рублёв за весь турнир не проиграли ни одного своего одиночного поединка. К тому же Медведев продлил до 14 побед серию матчей, начатую ещё в прошлом году. Помимо выигранного трофея, рейтинговых очков и призовых наши ребята набрали неплохую игровую форму перед Australian Open.

Права на видео принадлежат ATP Media. Посмотреть видео можно в «твиттере» ATP Tennis TV.

Напомним, что уже в понедельник, 8 февраля на тех же кортах Мельбурн Парка стартует этот первый в сезоне турнир «Большого шлема», который продлится до 21 февраля.