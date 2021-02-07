«Красная машина!» На Медведева и Рублёва обрушился шквал восторгов и похвалы

Даниил Медведев и Андрей Рублёв приехали на командный турнир ATP Cup в качестве главных фаворитов. Ведь только в сборной России сразу два игрока входили в топ-10: Даниил – 4-я ракетка мира, а Андрей – 8-я. Однако мало кто предполагал, что наши теннисисты выиграют все свои матчи в одиночном разряде так легко, уверенно и красиво. Поэтому неудивительно, что после досрочной победы над итальянцами в финале на Рублёва и Медведева обрушился шквал восторгов и похвалы.

На групповом этапе сборная России провела два поединка – с Аргентиной во главе с Диего Шварцманом и с Японией, ведомой Кеем Нисикори. Никакого серьёзного сопротивления японцы и аргентинцы россиянам не оказали. Рублёв уверенно в двух сетах победил Гидо Пелью и Йосихито Нисиоку, а Медведев тоже не отдал ни партии Шварцману и Нисикори. В полуфинале вместо прошлогодних чемпионов сборной Сербии россиянам противостояли немцы, которые как раз выбили из своей группы команду Новака Джоковича. Матч с Германией был самым тяжёлым на турнире для Даниила и Андрея – именно в нём каждый из них отдал сопернику по сету, а затем совершил потрясающие камбэки. Рублёв остановил мощного Яна-Леннарда Штруффа, а Медведев сломил сопротивление 7-й ракетки мира Александра Зверева.

Финал на удивление получился одним из самых лёгких поединков для сборной России. Итальянцы прекрасно прошли свой путь до решающего матча, уверенно убрав с дороги команды Австрии с Домиником Тимом, Франции с Гаэлем Монфисом и в полуфинале – Испании, за которую в последний момент отказался играть Рафаэль Надаль. Однако в финале Фабио Фоньини и Маттео Беррреттини ничего не смогли противопоставить Медведеву и Рублёву. Причём было ощущение, что во втором сете оба итальянца начали играть уже в своё удовольствие, прекрасно понимая, что им в этот день ничего не светит, кроме утешительного приза за второе место. Как написал известный итальянский журналист Лука Фьорино, «Россия была намного сильнее и заслужила ATP Cup».

Фантастическая победа России в ATP Cup! Медведев и Рублёв в финале не отдали ни сета Итальянцы, как и другие соперники, были повержены в одиночных встречах. Парный матч нашим ребятам не понадобился.

То, что сказал итальянский журналист, лишь слабая констатация свершившегося факта. Другие специалисты и эксперты не скупились на комплименты в адрес Рублёва и Медведева: «Красная машина!», «Двухголовый монстр», «Вернувшиеся Кафельников и Сафин», «Непобедимая Россия» и «Дуэт мечты». Вот лишь малая часть того, что писали различные официальные аккаунты турниров, спонсоров, а также журналисты и игроки.

Права на видео принадлежат ATP Media. Посмотреть видео можно в «твиттере» ATP Cup.

Конечно же? всех потрясла победная серия Даниила Медведева, которую он с концовки прошлого сезона довёл до 14 матчей. Причём в 10 из них он обыграл теннисистов из топ-10 мирового рейтинга. Начал эту серию россиянин на «Мастерсе» в Париже, победив Кевина Андерсона (86). Затем были де Минор (25), Шварцман (9), Раонич (17), Зверев (7). Потом ещё раз Зверев (7), но уже в Лондоне на Итоговом чемпионате ATP. Следом – Джокович (1), Шварцман (9), Надаль (2) и Тим (3). Потом снова Шварцман (9), но уже на ATP Cup-2021, а также Нисикори (41), Зверев (7) и Берреттини (10). Но не стоит забывать, что и у Андрея Рублёва к старту Australian Open уже накопилось пять побед подряд – над Тимом в последнем туре группового этапа Итогового чемпионата ATP – 2020, а также в ATP Cup-2021 – над Пельей, Нисиокой, Штруффом и Фоньини.

Права на видео принадлежат ATP Media. Посмотреть видео можно в «инстаграме» ATP Cup.

Любопытно, что после победы над Берреттини в финале ATP Cup-2021 Медведев решил изменить свою традицию – никак не праздновать на корте свой успех. В Лондоне Даниил всех удивил тем, что сохранял железную выдержку даже после завоевания титула. Сейчас же после выигранного матчбола Медведеве показал весьма своеобразный жест, сделав что-то похожее на реверанс, и засмеялся. «Так иногда делал Марио Гомес, когда играл за мюнхенскую «Баварию», – объяснил российский теннисист на послематчевой пресс-конференции. – В то время он был моим любимым игроком. Этот вариант празднования мне очень нравился, поэтому сейчас я попытался его повторить. Не думаю, что хорошо справился, но это было забавно».

Права на видео принадлежат ATP Media. Посмотреть видео можно в «инстаграме» ATP Cup.

Можно констатировать, что сейчас Россия получила сильнейшую пару одиночников в мире. Не зря Медведева и Рублёва назвали дуэтом мечты. Однако не будем забывать, что у нас ещё есть и Карен Хачанов, который первым из этой тройки попал в топ-10. Так что если он разыграется, то у нас будет уже не дуэт мечты, а команда мечты. Вполне возможно, что «Красная машина» уже в ближайшее время проявит себя и на Кубке Дэвиса. Жаль только, что в этом году наши ребята будут выступать не под флагом России из-за международных санкций.

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