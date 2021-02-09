Как хорошо вы знаете историю Australian Open. Федерера и Курникову ещё не забыли?

Australian Open – первый в сезоне турнир «Большого шлема». Несмотря на пандемию коронавируса, это престижное соревнование осталось в календаре-2021, хотя сроки его проведения пришлось перенести с января на февраль. Кстати, никогда до этого в последний месяц зимы Открытый чемпионат Австралии не проводился. Среди четырёх «шлемов» Australian Open – самый юный. Первый розыгрыш прошёл в 1905 году. Рекордсменами по числу титулов являются Новак Джокович у мужчин (8 побед) и легендарная Маргарет Корт у женщин, которая выиграла домашний «шлем» 11 раз. Россияне тоже здесь не раз праздновали успех. Предлагаем поклонникам тенниса пройти тест, в котором вы можете проверить свои знания об истории Australian Open.
Если у вас не грузится тест, вы можете пройти его по ссылке
- 9 февраля 2021
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