Без потери сета! Хачанов и Рублёв шагнули в третий круг Australian Open

Российские теннисисты Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Аслан Карацев пробились в третий круг Australian Open – 2021. При этом в матчах второго раунда наши ребята не отдали соперникам ни сета.

15 лет без побед. Когда чемпион турнира «Большого шлема» снова заговорит по-русски? Сразу 6 игроков в топ-20 мужского рейтинга представляет нашу страну или имеют российские корни. Чего ожидать от сезона-2021?

В мужскую сетку Открытого чемпионата Австралии – 2021 попало 5 россиян. И все пятеро уверенно шагнули во второй круг. Такое представительство на турнире «Большого шлема» в 1/32 финала последний раз было на US Open – 2013. Тогда это были Михаил Южный, Дмитрий Турсунов, Евгений Донской, Александр Богомолов и Николай Давыденко. Здесь стоит отметить успех не только трёх лидеров сборной России, которые давно на виду – Рублёва, Медведева и Хачанова, но и двух ребят-дебютантов основной сетки турниров «Большого шлема» — Аслана Карацева и Романа Сафиуллина.

Второй круг турнира для россиян тоже начался весьма успешно. Первым задачу выхода в 1/16 финала выполнил 27-летний Аслан Карацев. 114-й номер рейтинга разгромил белоруса Егора Герасимова, отдав ему всего один гейм в трёх сетах – 6:0, 6:1, 6:0. Никогда ранее российский теннисист не выигрывал на турнире «Большого шлема» с таким крупным счётом. Три гейма в своё время отдавали соперникам за три сета только Марат Сафин и Михаил Южный. Но Аслан их заметно превзошёл. Кроме того, Карацев стал только седьмым отечественным теннисистом-дебютантом «шлема», которому удалось с первой же попытки успешно пройти два стартовых раунда, после Андрея Чеснокова, Александра Волкова, Марата Сафина, Михаила Южного, Дмитрия Турсунова и Евгения Донского.

Для Андрея Рублёва матч второго круга с бразильцем Тьяго Монтейро сложился тяжелее, чем стартовый поединок. Если во встрече с немцем Янником Ханфманом россиянин отдал сопернику 10 геймов, то сейчас пришлось даже впервые сыграть на турнире тай-брейк. Тем не менее Рублёв контролировал ситуацию в матче, уверенно держал свою подачу и злился на себя только из-за того, что не мог сделать больше брейков и завершить матч побыстрее – 6:4, 6:4, 7:6. Таким образом, с учётом концовки прошлого сезона Андрей выиграл уже 7-й матч подряд.

А вот соперник Рублёва по третьему раунду испанский ветеран Фелисьяно Лопес потратил куда больше сил и нервов, чтобы добыть путёвку в 1/16 финала. Испанцу пришлось отыгрываться со счёта 0:2 по сетам в матче с итальянцем Лоренцо Сонего. 39-летний Лопес сражался за победу 3 часа 19 минут, совершил потрясающий камбэк, и теперь ему необходимо успеть восстановиться к субботней встрече с Рублёвым.

Карену Хачанову противостоял литовец Ричардас Беранкис. Напомним, что Карен в первом круге потерял одну партию в матче с Александаром Вукичем из Австралии. А вот теперь Хачанов шагнул в следующий раунд без потери сета, как и Рублёв с Карацевым. Карен справился с Беранкисом менее чем за два часа – 6:2, 6:4, 6:4. Вполне возможно, что следующим соперником Хачанова станет итальянец Маттео Берреттини, который набрал отличную форму на старте сезона. Несколько дней назад в финале ATP Cup его с трудом победил Даниил Медведев. Впрочем, сначала итальянцу нужно выиграть у чеха Томаша Махача.

Даниил Медведев и Роман Сафиуллин проведут свои матчи чуть позже. Australian Open – 2021 проходит в Мельбурн Парке с 8 по 21 февраля.