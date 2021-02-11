«Будет подружка для дочки Серены Уильямс». Чемпионка Australian Open в июне станет мамой

Экс первая ракетка мира Каролина Возняцки объявила о том, что в июне станет мамой. Одной из первых чемпионку Australian Open – 2018 поздравила её лучшая подруга – Серена Уильямс.

Прощание датчанки. Возняцки достигла всего, о чём могла мечтать Каролина Возняцки, этим летом вышедшая замуж, объявила о завершении карьеры в начале следующего сезона.

Год назад во время Открытого чемпионата Австралии теннисистка из Дании провела свой последний матч в карьере. После поражения в третьем круге от Онс Жабер из Туниса Каролина со слезами прощалась с туром, зрителями и кортами Мельбурн-Парка, на котором в 2018 году она выиграла свой единственный трофей «Большого шлема». И вот сейчас во время своего самого счастливого турнира Возняцки сделала важное объявление – в июне она станет мамой.

Каролина разместила в своём «инстаграме» фото с планшетом, где написано: «Ждём девочку в июне 2021 года», детскими ботиночками, забавной игрушкой и снимками с УЗИ. Примерно в это же время муж Каролины – бывший баскетболист НБА Дэвид Ли в своём аккаунте опубликовал фотографию, на которой пара изображена вместе, а теннисистка тем же планшетом прикрывает свой живот.

Пост Каролины собрал за сутки 130 тысяч лайков. Теннисистку и её мужа в комментариях поздравили бывшие коллеги по туру, спонсоры и официальные аккаунты турниров: Даниэла Гантухова, Агнешка и Урсула Радваньски, Сабина Лисицки, Саня Мирза, Елена Веснина, Мария Кириленко, Алла Кудрявцева, Надежда Петрова, Янина Викмайер, Мэдисон Кис, Эжени Бушар, Виктория Азаренко, Флавия Пеннетта, Гаэль Монфис, Донна Векич, Бетани Маттек-Сэндс и многие другие. Одной из первых Каролину поздравила её лучшая подруга – американка Серена Уильямс.

Серена и Каролина дружат очень давно. Они вместе участвовали в различных рекламных и пиар-акциях, съёмках для глянцевых журналов. Обе были подружками невесты на свадьбах друг у друга. Поэтому нет ничего удивительного, что Уильямс бурно отреагировала на новость о том, что её подруга ждёт ребёнка. Серена написала: «Не могу дождаться сестры Олимпии». Муж Уильямс – Алексис Оганян добавил: «Жду – не дождусь, чтобы рассказать об этом нашей дочке Олимпии». Пользователи «инстаграма» тут же стали развивать эту мысль: «Будет подружка для дочки Серены Уильямс», «Будущие чемпионки Уимблдона в парном разряде».

Фото: instagram.com/carowozniacki

Вполне возможно, что когда родится дочь Каролины Возняцки, она будет тесно общаться с наследницей Серены Уильямс. Ведь две экс первые ракетки мира – практически соседи. Они живут в районе Майами. Впрочем, месяц назад Каролина как раз выставила на продажу свои шикарные апартаменты на частном острове Фишер за $ 17,5 млн. По словам риелтора, Возняцки и её муж Дэвид не собираются покидать остров, а просто хотят купить на нём другую недвижимость. Не исключено, что именно ожидание ребёнка подтолкнуло пару на этот шаг.

Как выглядят роскошные апартаменты за $ 17,5 млн в Майами, принадлежащие Каролине Возняцки Фото- и видеоэкскурсия по шикарным владениям Каролины Возняцки, которые она решила выставить на продажу.

Важно отметить, что решение стать матерью далось Каролине непросто. Ведь в 2018 году Возняцки диагностировали ревматоидный артрит – неизлечимое аутоиммунное заболевание, которое вызывает скованность и болезненность суставов. Долгое время теннисистка испытывала сильнейшие боли. Однажды она проснулась и поняла, что просто «не может двигаться». Но через какое-то время врачи подобрали ей эффективное лечение, а ревматолог даже заверил, что если она будет соблюдать все рекомендации, то сможет «жить нормальной жизнью и иметь детей».

Превозмогая боль. Возняцки ведёт бой с соперницами и тяжёлой формой артрита Чуть больше года назад Возняцки стала первой ракеткой мира, а сейчас она не может нормально играть из-за болезни.

«Узнав, что у меня могут быть дети, я вздохнула с облегчением. Это ведь одна из целей моей жизни – стать матерью», — рассказала в одном из интервью Возняцки.