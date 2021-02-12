Пять двойных при подаче на сет! Серена Уильямс должна благодарить россиянку за ошибки

Анастасия Потапова имела отличные шансы обыграть Серену Уильямс в третьем круге Australian Open – 2021. Но пять двойных ошибок при подаче на сет стали для 19-летней россиянки роковыми.

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В третий круг Открытого чемпионата Австралии пробились три российские теннисистки, и всем им достались очень грозные соперницы. Вероника Кудерметова вышла на румынку Симону Халеп (2-й номер посева), Екатерина Александрова – на австралийку Эшли Барти (1), а самой юной из них – 19-летней Анастасии Потаповой пришлось сразиться с 23-кратной чемпионкой турниров «Большого шлема» Сереной Уильямс. Напомним, что 39-летняя американка пытается догнать легендарную Маргарет Корт по количеству титулов на мэйджорах и завоевать 24-й «шлем». Поэтому каждый матч для Серены на вес золота.

Для чемпионки юниорского Уимблдона-2016 Анастасии Потаповой выход в третий круг взрослого Australian Open – это её личный рекорд на турнирах «Большого шлема». До этого она трижды добиралась до второго круга на мэйджорах в 2019 году. Что касается прошлого сезона, то Настя его почти полностью пропустила из-за операции и длительного восстановления. И Открытый чемпионат Австралии стал для россиянки одним из первых соревнований после перерыва. Не будем забывать, что перед турниром Потапова и Уильямс провели 14-дневный карантин в совершенно разных условиях. В то время как Серена в Аделаиде имела льготные условия, Анастасия не имела права даже открывать окно и выходила из номера только на 5 часов в день для тренировок.

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Тем не менее на небольшой соревновательный опыт в этом сезоне и скомканную подготовку из-за карантина, Потапова начала турнир уверенно и в первом круге выбила из сетки американку Элисон Риске (24) – 6:2, 6:1. Во втором раунде россиянка тоже без особых проблем справилась с Тимей Бабош из Венгрии – 6:2, 6:4. А Уильямс к матчу с Анастасией подошла, отдав соперницам всего пять геймов, и вряд ли ожидала, что 19-летняя россиянка сможет оказать ей достойное сопротивление.

Тем не менее Потапова на старте матча сразу же вцепилась в подачу американки. Россиянка заработала три брейк-пойнта, правда, реализовать их не смогла. С 6-го гейма у теннисисток началась череда брейков. При счёте 5:3 Анастасия получила право подавать на сет. Этот момент, наверное, стал ключевым во всём матче. Сразу же Потапова допустила две двойные ошибки, потом добралась всё-таки до сетбола. И опять двойная! На следующем сетболе Настя опять сорвала подачу. А уже когда у соперницы был брейк-пойнт, Анастасия допустила пятую двойную ошибки за гейм! Просто невероятно! В итоге исход сета соперницы решали на тай-брейке. И опять у Потаповой было преимущество. Она вела всё с тем же счётом 5:3, но Серена вытащила концовку партии в основном за счёт ошибок россиянки – 7:6 (7:5). Что касается второго сета, то он для Потаповой вообще не сложился. Плюс Анастасию стало беспокоить плечо, и она даже попросила медицинский перерыв для оказания помощи. И если первый сет Серена выиграла за 1 час 3 минуты, то на победу во второй партии ей потребовалось 36 минут – 7:6, 6:2.

Для Серены Уильямс эта победа стала 90-й по счёту за время выступления на Australian Open. Но по большому счёту, сильно радоваться этому успеху американке не стоит. Серена должна благодарить россиянку за ошибки. Это во многом и помогло ей выйти в 4-й круг. Игра же самой Уильямс не впечатлила. Прежде всего Серена очень плохо двигалась, и если бы Потапова, которая моложе Уильямс на 20 лет, чаще гоняла соперницу по корту, неизвестно, хватило бы у той сил во втором сете. В воскресенье за выход в четвертьфинал Уильямс встретится с белоруской Ариной Соболенко, и Серене следует настроиться на очень тяжёлую борьбу. Едва ли Арина преподнесёт ей такие подарки.

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Что касается Анастасии Потаповой, то матч с Сереной Уильямс для неё очень важный опыт, который несомненно пригодится 19-летней россиянке в будущем. Сейчас же Потаповой нужно серьёзно поработать над своей подачей и уверенностью в себе.