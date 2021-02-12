«Секретное оружие». Россиянин Аслан Карацев сенсационно победил теннисиста из топ-10

27-летний Аслан Карацев на дебютном для себя турнире «Большого шлема» пробился уже в четвёртый круг. Он выбил из сетки Диего Шварцмана.

Дебютант турниров «Большого шлема» Аслан Карацев первым из российских теннисистов пробился в четвёртый круг Australian Open, сенсационно победив теннисиста из топ-10 Диего Шварцмана.

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Когда буквально 5 дней назад на церемонии награждения ATP Cup лидер сборной России Даниил Медведев сказал про Аслана Карацева: «Это наше секретное оружие», все присутствующие только посмеялись. Ведь 27-летний россиянин не входит даже в топ-100 мирового рейтинга. На командном первенстве в Мельбурне он не сыграл ни одной одиночки, а в основную сетку Australian Open – 2021 пробился через квалификацию. Но, как известно, в каждой шутке есть только доля шутки. Как оказалось, Карацев действительно стал в первую неделю Открытого чемпионата Австралии чуть ли не главным героем среди всех российских теннисистов.

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Начнём с того, что в матче второго круга с белорусом Егором Герасимовым дебютант турнира «Большого шлема» Аслан Карацев установил рекорд всех времён для российских теннисистов на мэйджорах, отдав сопернику всего один гейм за три сета. Ранее Марат Сафин и Михаил Южный позволяли соперникам взять минимум три гейма. Кроме того, Аслан стал только седьмым отечественным теннисистом-дебютантом «шлема», которому удалось с первой же попытки успешно пройти два стартовых раунда, после Андрея Чеснокова, Александра Волкова, Марата Сафина, Михаила Южного, Дмитрия Турсунова и Евгения Донского.

Конечно, соперники по первым двум кругам Карацеву достались не самые грозные. Настоящим испытанием должна была стать для россиянина встреча с 9-й ракеткой мира аргентинцем Диего Шварцманом. До этого теннисисты не встречались друг с другом, и это неудивительно, ведь Аслан очень мало играл турниров уровня ATP. Гораздо чаще он выступал на челленджерах. И в сезоне-2020 Карацев стал одним из лучших теннисистов на соревнованиях этой категории. Особенно впечатляющей была его серия из трёх финалов в Чехии в конце августа – начале сентября, два из которых он выиграл.

Ничуть не смущаясь статуса своего соперника из топ-10, Аслан сразу же пошёл в атаку, сделал брейк и уверенно довёл первую партию до победы – 6:3. При этом россиянин очень чётко контролировал свою подачу, моторный Шварцман не успевал за мощными и быстрыми ударами Карацева. Во втором сете ничего в игре теннисистов особо не изменилось. Аслан по-прежнему диктовал свои условия, при этом аргентинец сопротивлялся гораздо лучше, даже имел 6 брейк-пойнтов, но так их не реализовал – снова 6:3. На старте третьей партии Диего наконец-то сделал брейк, но тут же отдал сопернику две свои подачи подряд – 4:1. Важным стал 7-й гейм, в котором у Шварцмана было 4 брейк-пойнта, но россиянин все отыграл. В итоге, сделав за матч 50 ударов навылет против 5 у соперника, Аслан победил в трёх партиях с одинаковым счётом – 6:3, 6:3, 6:3.

Так Аслан Карацев сенсационно впервые в карьере победил игрока топ-10 и раньше других россиян добрался до 4-го круга Australian Open. За всю историю среди российских теннисистов только Александр Волков (Уимблдон-1987) и Марат Сафин («Ролан Гаррос»-1998) доходили до 1/8 финала на своём дебютном турнире «Большого шлема». Аслан стал третьим вслед за ними. Соперником Карацева в борьбе за выход в четвертьфинал будет победитель канадского дерби Шаповалов – Оже-Альяссим. За участие в 1/8 финала россиянин получит $ 245 920. При этом за всю предыдущую карьеру Аслан заработал $ 618 354. Кроме того, благодаря выходу в четвёртый круг Australian Open Карацев впервые в карьере ворвётся в топ-100, что гарантирует ему в дальнейшем прямое попадание в основные сетки турниров «Большого шлема».