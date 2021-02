Буря перед затишьем. Любимец австралийцев упустил победу в пятисетовом триллере

Взяв первые два сета, австралиец Ник Кирьос умудрился проиграть в пятисетовом матче на Australian Open – 2021. Что только ни вытворял на корте любимец местной публики, но победить третью ракетку мира Доминика Тима он так и не смог! Зрители тем временем покидают трибуны Мельбурн Парка и уходят на пятидневный локдаун.

На Открытом чемпионате Австралии прошли матчи 5-го игрового дня. Публика в Мельбурне только-только начала втягиваться в турнир, трибуны стадионов с каждым днём заполнялись всё больше. Но тут прогремела новость о том, что с субботы в течение пяти дней Australian Open будет проходить за закрытыми дверями. В штате Виктория, куда входит Мельбурн, был объявлен очередной локдаун. Все массовые мероприятия запрещены. Жителям разрешено покидать жилище только в случае острой необходимости. И посещение стадионов в эту категорию не входит. Болельщикам, которые купили билеты на дни локдауна, вернут полную стоимость. Но кто же им возместит нерастраченные эмоции и неполученные впечатления от потрясающих битв между звёздами тенниса? Тем более что в сетках ещё остались любимцы австралийской публики.

Конечно же, вне конкуренции для любителей тенниса Австралии. Кто-то его обожает, кто-то ненавидит, но равнодушно смотреть на то, как он полностью живёт игрой, невозможно. В поединке третьего круга Australian Open – 2021 в соперники Кирьосу достался третий номер мирового рейтинга Доминик Тим. Доминик год назад дошёл в Мельбурне до финала, потом на US Open завоевал свой первый титул на мэйджоре. И конечно, сейчас Тим приехал в Австралию в ранге одного из фаворитов. А вот о возможностях Ника судить было сложно, поскольку он из-за пандемии коронавируса никуда не выезжал почти год. Как оказалось, Кирьос не растерял за это время своё мастерство и не укротил свой бурный нрав. В первом круге Ник уверенно победил португальца Фредерико-Феррейру Силву в трёх сетах. А вот во втором раунде австралиец провёл тяжелейший пятисетовый поединок с французом Уго Умбером и победил его, отыгравшись с 0:1 и 1:2 по сетам.

На поединок с Тимом австралиец Ник Кирьос вышел заряженным на победу: «Мне больно даже от мысли о предстоящем матче с Домиником. Я собираюсь выйти на корт, подавать, играть инстинктивно и если этого окажется достаточно, то отлично. Если нет, меня и это устроит». Кирьос сделал брейк в первом же гейме и в итоге уверенно взял первую партию – 6:4. Во втором сете теннисисты снова чётко держали свои подачи, пока Ник в 11-м гейме не сделал брейк, а потом довёл партию до победы – снова 6:4. Казалось, дело сделано. Кирьос поймал кураж, два сета он заводил публику. А зрители, понимая, что это последний день перед затишьем, то и дело выдавали бурю эмоций. В какой-то момент австралиец даже попросил судью лучше контролировать болельщиков, чтобы они не мешали ему перед подачей. Но это было невозможно, ведь он сам их завёл.

Что только ни вытворял на корте в этом матче Кирьос. И выполнял подачу с руки, и пробивал твиннер – удар между ног, и спорил с арбитром, и бил себя ракеткой по голове, и выбивал мяч с корта, за что, кстати, получил и предупреждение, и штрафное очко. И всё у него получалось «на ура» до какого-то момента. Точнее до третьего сета. Доминик вдруг заиграл по-другому, успокоился, расслабился, стал чётко контролировать мяч и постепенно, шаг за шагом перехватил инициативу. Австриец спокойно наблюдал за всеми выходками Кирьоса, время от времени собирал с корта местных жучков и выигрывал одно очко за другим. Так Тим взял третью партию, потом четвёртую. Всё решилось в пятом сете. Любопытно, что до этого Доминик победил во всех трёх пятисетовых матчах, в которых он отыгрывался со счёта 0:2. Это было на US Open — 2014 c Гулбисом, Australian Open — 2018 c Кудлой и в финале US Open — 2020 со Зверевым. Вот и сейчас Тим довёл свой пятисетовый матч до победы – 4:6, 4:6, 6:3, 6:4, 6:4.

Любимец австралийцев умудрился упустить победу в пятисетовом триллере. Но может быть это даже и символично, что Кирьос проиграл свой матч перед самым уходом зрителей на локдаун. Такая получилась буря перед самым затишьем. Ну а Доминик Тим в воскресенье проведёт матч за выход в четвертьфинал с болгарином Григором Димитровым.