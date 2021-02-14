Вот это мастер-класс! Серена Уильямс победила свою «белорусскую копию»

Белоруска Арина Соболенко, которую называют копией Серены Уильямс, ничего не смогла сделать в матче 1/8 финала против грозной американки. Самая титулованная теннисистка современности на всех порах мчится к своему 24-му «шлему».

В четвёртом круге Australian Open – 2021 жребий свёл 39-летнюю Серену Уильямс и 22-летнюю Арину Соболенко. Этот матч любители теннис ожидали очень давно. На то есть причины. Начнём с того, что Арину нередко называют в туре «копией Серены», «клоном Серены», «белорусской Сереной». Стиль игры Соболенко очень похож на то, что делает на корте Уильямс – мощная подача, атака, желание завершить розыгрыш одним-двумя ударами. В своих многочисленных интервью Арина не раз говорила, что ей льстит такое сравнение, она ничего не имеет против этого и всегда мечтала встретиться с американкой в очном поединке, чтобы проверить себя, свои силы, свои возможности.

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Разница в возрасте у соперниц 17 лет. Свой первый «шлем» на US Open-1999 Уильямс выиграла, когда белоруске был всего один год. Перед началом матча 1/8 финала Соболенко вспомнила, что она думала, когда первый раз увидела игру Серены: «Я тогда была ещё ребёнком и только начинала заниматься теннисом. «Вау, она такая мощная! — подумала я. – Хочу бить ещё сильнее, хочу доминировать в туре, как и она». Прошли годы. Пока ещё Арина не доминирует в туре, но уже вошла в топ-10 и в прошлом году впечатлила всех тем, как провела концовку сезона. В сезоне-2020 Соболенко взяла три титула, причём два из них (Острава и Линц) она завоевала осенью с разницей в несколько недель, выиграв подряд 9 матчей. В начале 2021 года Арина продолжила штамповать победы, завоевала 9-й титул в карьере в Абу-Даби и довела свою серию до 15 успешных поединков. Но после карантина в Мельбурне на турнире WTA 500 белоруска сразу же проиграла Кайе Канепи из Эстонии. «Поражение от Канепи стало для меня хорошим уроком. Благодаря ему я вернулась в реальность, стала снова больше работать. Нельзя так говорить, но я рада, что уступила в том матче. Это позволило мне сделать определённые выводы», — призналась Соболенко.

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В отличие от Арины, американка не играла много месяцев после того, как снялась с матча 2-го круга на «Ролан Гаррос». Начала выступать Серена только после того, как прилетела в Австралию. Напомним, что она проходила карантин не в Мельбурне, а в Аделаиде в более льготных условиях. Там же она провела выставочный матч с Осакой и победила японку на чемпионском тай-брейке. Потом Серена переехала в Мельбурн, и на турнире категории WTA 500 выиграла три матча, после чего снялась, чтобы успеть лучше подготовиться к первому в сезоне турниру «Большого шлема». На самом Australian Open Серена уверенно прошла два круга, а вот в третьем раунде с россиянкой Потаповой у неё были серьёзные проблемы. Анастасия подавала на первый сет, но допустила 5 двойных ошибок за гейм, потом Уильямс вытащила тай-брейк, в котором уступала. И только вторая партия прошла под диктовку американки – 7:6, 6:2.

Пять двойных при подаче на сет! Серена Уильямс должна благодарить россиянку за ошибки 19-летняя Анастасия Потапова растеряла преимущество в матче с Сереной Уильямс. Американка вышла в 4-й круг Australian Open – 2021.

Теннисистки, которые, напомним, никогда ранее не встречались на корте, на старте поединка старались держать свою подачу и лишь изредка огрызались на приёме. Розыгрыши были очень короткими и казалось, что всё идёт к тай-брейку. Но тут неожиданно в 10-м гейме у Арины на своей подаче посыпались ошибки, и она по сути подарила Серене этот гейм, а с ним и партию – 4:6. Однако после перерыва Соболенко преобразилась, стала действовать агрессивнее и во время розыгрышей старалась разводить соперницу по углам, заставляя её ошибаться. Белоруска быстро повела с двумя брейками – 3:0, однако после перехода Арина снова потеряла концентрацию, стала совершать нелепые промахи и потеряла свою подачу. С большим трудом Соболенко смогла вернуть преимущество в два чужих гейма – 4:1 и потом удерживала свою подачу, несмотря на яростные атаки Серены – 6:2.

В третьем сете соперницы продолжили играть на нервах друг у друга и у себя. Сначала сделала брейк Серена и повела 4:1, потом Соболенко вернула утерянную подачу, и счёт сравнялся – 4:4. Нужно было опять начинать всё с начала. И это лучше получилось у более опытной Уильямс. Соболенко в 10-м гейме допустила пару ошибок, включая двойную, и дала Серене шанс, которым та в итоге воспользовалась – 6:4, 2:6, 6:4.

Таким образом, Серена сумела показать, что её белорусская копия пока не доросла до оригинала. Арине ещё нужно работать над стабильностью, концентрацией, набираться дальше опыта. А американка в очередной раз провела настоящий мастер-класс и показала пример для всех соперниц, как нужно вытаскивать себя в самых, казалось бы, безнадёжных ситуаций. В четвертьфинале Уильямс встретится с победительницей пары Свёнтек – Халеп.