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Australian Open – 2021. Серена Уильямс выбила из сетки свою «белорусскую копию» Арину Соболенко

Серена Уильямс
Даниил Сальников
Вот это мастер-класс! Серена Уильямс победила свою «белорусскую копию»
39-летняя американка Серена Уильямс на всех парах мчится к своему 24-му «шлему». В 1/8 финала она выбила из сетки белоруску Арину Соболенко.
Теннис / Australian Open 2021 0
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Белоруска Арина Соболенко, которую называют копией Серены Уильямс, ничего не смогла сделать в матче 1/8 финала против грозной американки. Самая титулованная теннисистка современности на всех порах мчится к своему 24-му «шлему».

В четвёртом круге Australian Open – 2021 жребий свёл 39-летнюю Серену Уильямс и 22-летнюю Арину Соболенко. Этот матч любители теннис ожидали очень давно. На то есть причины. Начнём с того, что Арину нередко называют в туре «копией Серены», «клоном Серены», «белорусской Сереной». Стиль игры Соболенко очень похож на то, что делает на корте Уильямс – мощная подача, атака, желание завершить розыгрыш одним-двумя ударами. В своих многочисленных интервью Арина не раз говорила, что ей льстит такое сравнение, она ничего не имеет против этого и всегда мечтала встретиться с американкой в очном поединке, чтобы проверить себя, свои силы, свои возможности.

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Разница в возрасте у соперниц 17 лет. Свой первый «шлем» на US Open-1999 Уильямс выиграла, когда белоруске был всего один год. Перед началом матча 1/8 финала Соболенко вспомнила, что она думала, когда первый раз увидела игру Серены: «Я тогда была ещё ребёнком и только начинала заниматься теннисом. «Вау, она такая мощная! — подумала я. – Хочу бить ещё сильнее, хочу доминировать в туре, как и она». Прошли годы. Пока ещё Арина не доминирует в туре, но уже вошла в топ-10 и в прошлом году впечатлила всех тем, как провела концовку сезона. В сезоне-2020 Соболенко взяла три титула, причём два из них (Острава и Линц) она завоевала осенью с разницей в несколько недель, выиграв подряд 9 матчей. В начале 2021 года Арина продолжила штамповать победы, завоевала 9-й титул в карьере в Абу-Даби и довела свою серию до 15 успешных поединков. Но после карантина в Мельбурне на турнире WTA 500 белоруска сразу же проиграла Кайе Канепи из Эстонии. «Поражение от Канепи стало для меня хорошим уроком. Благодаря ему я вернулась в реальность, стала снова больше работать. Нельзя так говорить, но я рада, что уступила в том матче. Это позволило мне сделать определённые выводы», — призналась Соболенко.

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В отличие от Арины, американка не играла много месяцев после того, как снялась с матча 2-го круга на «Ролан Гаррос». Начала выступать Серена только после того, как прилетела в Австралию. Напомним, что она проходила карантин не в Мельбурне, а в Аделаиде в более льготных условиях. Там же она провела выставочный матч с Осакой и победила японку на чемпионском тай-брейке. Потом Серена переехала в Мельбурн, и на турнире категории WTA 500 выиграла три матча, после чего снялась, чтобы успеть лучше подготовиться к первому в сезоне турниру «Большого шлема». На самом Australian Open Серена уверенно прошла два круга, а вот в третьем раунде с россиянкой Потаповой у неё были серьёзные проблемы. Анастасия подавала на первый сет, но допустила 5 двойных ошибок за гейм, потом Уильямс вытащила тай-брейк, в котором уступала. И только вторая партия прошла под диктовку американки – 7:6, 6:2.

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19-летняя Анастасия Потапова растеряла преимущество в матче с Сереной Уильямс. Американка вышла в 4-й круг Australian Open – 2021.

Теннисистки, которые, напомним, никогда ранее не встречались на корте, на старте поединка старались держать свою подачу и лишь изредка огрызались на приёме. Розыгрыши были очень короткими и казалось, что всё идёт к тай-брейку. Но тут неожиданно в 10-м гейме у Арины на своей подаче посыпались ошибки, и она по сути подарила Серене этот гейм, а с ним и партию – 4:6. Однако после перерыва Соболенко преобразилась, стала действовать агрессивнее и во время розыгрышей старалась разводить соперницу по углам, заставляя её ошибаться. Белоруска быстро повела с двумя брейками – 3:0, однако после перехода Арина снова потеряла концентрацию, стала совершать нелепые промахи и потеряла свою подачу. С большим трудом Соболенко смогла вернуть преимущество в два чужих гейма – 4:1 и потом удерживала свою подачу, несмотря на яростные атаки Серены – 6:2.

Australian Open-2021. Женщины. Сетка

В третьем сете соперницы продолжили играть на нервах друг у друга и у себя. Сначала сделала брейк Серена и повела 4:1, потом Соболенко вернула утерянную подачу, и счёт сравнялся – 4:4. Нужно было опять начинать всё с начала. И это лучше получилось у более опытной Уильямс. Соболенко в 10-м гейме допустила пару ошибок, включая двойную, и дала Серене шанс, которым та в итоге воспользовалась – 6:4, 2:6, 6:4.

Australian Open (ж). 4-й круг
14 февраля 2021, воскресенье. 05:30 МСК
Арина Соболенко
7
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 4
6 		2 6
         
Серена Уильямс
11
США
Серена Уильямс
С. Уильямс

Таким образом, Серена сумела показать, что её белорусская копия пока не доросла до оригинала. Арине ещё нужно работать над стабильностью, концентрацией, набираться дальше опыта. А американка в очередной раз провела настоящий мастер-класс и показала пример для всех соперниц, как нужно вытаскивать себя в самых, казалось бы, безнадёжных ситуаций. В четвертьфинале Уильямс встретится с победительницей пары Свёнтек – Халеп.

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