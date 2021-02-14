Невероятный камбэк Карацева! Россиянин отыгрался с 0:2 по сетам и пробился в 1/4 финала

27-летний Аслан Карацев совершил невероятный камбэк в 1/8 финала Australian Open. Россиянин отыгрался с 0:2 по сетам и вырвал путёвку в восьмёрку лучших у канадца Феликса Оже-Альяссима.

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Одним из открытий Australian Open – 2021 в мужской одиночной сетке стал дебютант турниров «Большого шлема» — 27-летний Аслан Карацев. Он смог пробиться в основную сетку через квалификацию, но на этом не остановился. Россиянин стремительно ворвался в 4-й круг, в трёх сетах обыграв всех соперников, один из которых был представителем топ-10 – аргентинец Диего Шварцман. Карацев стал самым возрастным дебютантом 1/8 финала турниров «Большого шлема» за последние 40 лет. Кроме того, Аслан повторил результат Александра Волкова (Уимблдон-1987) и Марата Сафина («Ролан Гаррос»-1998), став только третьим россиянином, добравшимся на дебютном «шлеме» до второй недели.

«Секретное оружие». Россиянин Аслан Карацев сенсационно победил теннисиста из топ-10 27-летний Аслан Карацев на дебютном для себя турнире «Большого шлема» пробился уже в четвёртый круг. Он выбил из сетки Диего Шварцмана.

Благодаря успешному выступлению Карацева, а также Даниила Медведева и Андрея Рублёва, впервые в истории сразу три российских теннисиста вышли в 4-й круг Australian Open. На других «шлемах» последний раз тройка россиян доходила до 1/8 финала на «Ролан Гаррос» — 2007. Тогда этого успеха добились Михаил Южный, Николай Давыденко и Игорь Андреев. Но это ещё не все достижения наших ребят. Российские теннисисты получили наибольшее представительство среди всех стран в 4-м круге мужского одиночного разряда Australian Open – 2021. Только у России три игрока добрались до этой стадии! По два теннисиста представляют Сербию, Италию и Канаду. Остальные – по одному.

В 4-м круге Аслану противостоял один из самых перспективных теннисистов мира – 20-летний канадец Феликс Оже-Альяссим. Несмотря на столь юный возраст, он уже добился немало успехов – на турнире он посеян по 20-м номером. За свою короткую карьеру Феликс сыграл в 7 финалах турниров ATP! Впрочем, все эти решающие поединки канадец проиграл в двух сетах. С россиянином Оже-Альяссим встречался до этого дважды на соревнованиях низшей категории. В 2018 году в квалификации челленджера в Ташкенте в трёх сетах победил Феликс, а на челленджере в Ренне-2019 сильнее оказался Карацев (6:4, 6:4). «Мы увидели, на что способен Карацев в матче со Шварцманом, — сказал канадец перед встречей с Асланом. – А ведь Диего – непростой соперник. Его очень сложно победить. Я встречался с Карацевым и знаю, как хорошо он может играть. Буду готов к этому испытанию и постараюсь сделать всё, чтобы пройти в следующий раунд».

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И действительно, Оже-Альяссим очень старался в начале матча захватить инициативу. Он отлично подавал, прекрасно проводил розыгрыши, пытался подловить россиянина на ошибках. Аслан же выглядел немного зажатым, допускал очень много нелепых промахов, которых у него не было в предыдущих матчах. В итоге за 1 час 10 минут он взял два сета – 6:3, 6:1. Казалось бы, матч на этом для Карацева безнадёжно потерян и его турнирный путь закончен. Однако россиян вдруг «включился», его зажатость испарилась, и он заиграл как прежде. К тому же и соперник заметно «подсел». И уже россиянин вёл игру, диктовал свои условия, а Феликс допускал одну ошибку за другой. Третий и четвёртый сет Аслан взял с одинаковым счётом – 6:3, и матч перешёл в пятую решающую партию.

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До этого турнира Карацев никогда не играл матчи в пятисетовом формате, а в четвёртом круге впервые в карьере дошёл до пятой партии. Россиянин продолжил атаковать и сделал брейк при первой же возможности. Этого ему хватило до победы в сете и матче – 3:6, 1:6, 6:3, 6:3, 6:4 за 3,5 часа борьбы. Просто невероятный камбэк дебютанта турниров «Большого шлема»!

Таким образом, Аслан Карацев впервые в карьере вышел в 1/4 финала турнира «Большого шлема», и вообще он стал первым из россиян в восьмёрке лучших на этом Australian Open. За место в 1/2 финала он поспорит с победителем пары Доминик Тим — Григор Димитров.