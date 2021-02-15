Да! У нас опять русский четвертьфинал Медведев – Рублёв! Теперь и на Australian Open

Второй раз в истории отечественного мужского тенниса на турнире «Большого шлема» состоится русский четвертьфинал Даниил Медведев – Андрей Рублёв. Впервые это было на US Open – 2020, и теперь Рублёв и Медведев добыли путёвку в очный поединок на Australian Open – 2021.

Медведев – в восьмёрке лучших! Уже два россиянина пробились в 1/4 финала Australian Open Даниил Медведев вслед за Асланом Карацевым добыл путёвку в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии. Ждём Рублёва!

После того, как Аслан Карацев и Даниил Медведев впервые в карьере пробились в четвертьфинал Australian Open, всё внимание поклонников российского тенниса переключилось на Андрея Рублёва. Его матч 4-го круга с норвежцем Каспером Руудом должен был ответить на два важнейших вопроса – установят ли наши ребята рекорд по представительству России в восьмёрке лучших на турнирах «Большого шлема» мужского одиночного разряда и состоится ли русский четвертьфинал Медведев – Рублёв, как это было на US Open – 2020. Андрей к поединку с норвежцем, который моложе его на год, подошёл в отличной форме. Во всех трёх поединках на этом турнире россиянин не отдал соперникам ни сета. Он выглядел очень уверенно, всё время навязывая свою игру и держа очень высокий темп в розыгрышах.

Андрей Рублёв и Даниил Медведев – в шаге от русского четвертьфинала на Australian Open Андрей Рублёв ворвался во вторую неделю Australian Open, не потеряв ни сета. Ему и Медведеву осталась одна победа до очного поединка.

Рублёв и Рууд до этого встречались дважды, причём оба раза на грунтовом турнире в Гамбурге – в 2019 и 2020 годах. Как сказал Андрей в интервью Eurosport, эти матчи, которые он выиграл, сложились для него непросто: «Помню, в первой встрече я проигрывал сет и брейк, но потом смог победить. В 2020 году был очень тяжёлый матч, очень интенсивная игра, очень высокий и быстрый темп. Было сложно, но удалось справиться в двух сетах. Сейчас Каспер в хорошей форме. Думаю, у нас будет физически затратный матч, потому что он бегает очень здорово и хорошо играет длинные розыгрыши».

«У Надаля взял бы психологию, у Федерера – чувство мяча, у Джоковича – пластичность» Андрей Рублёв знает, где ему надо прибавлять. До ATP Cup и Australian Open ещё есть целый месяц.

Начало поединка четвёртого круга Australian Open Рублёв – Рууд осталось за россиянином. Он сделал брейк в стартовом гейме, а в концовке партии снова забрал подачу соперника и уверенно победил – 6:2 за 31 минуту. Вообще в первом сете Андрей смотрелся очень мощно, у него шла подача, и он четко контролировал розыгрыши. Начало второй партии россиянин продолжил в том же духе. Он повёл с брейком – 3:1, однако затем игра у Рублёва разладилась. Он стал ошибаться, а тут ещё и Каспер прибавил. Норвежец выиграл 4 гейма подряд и стал подавать на сет – 3:5. Однако этот гейм он провалил. Андрей сделал обратный брейк под ноль и дело дошло тай-брейка. А в нём уже Рублёва было не остановить – 7:6 (7:3) за 47 минут.

Андрей начал уже готовиться к третьему сету, но тут его соперник подошёл к скамейке россиянина и сказал, что не сможет закончить матч. Теннисисты обнялись, и судья объявил, что Рублёв досрочно вышел в четвертьфинал – 6:2, 7:6, отказ.

Так Андрей Рублёв впервые в карьере вышел в восьмёрку лучших на Australian Open, причём это уже третий четвертьфинал подряд для россиянина на турнирах «Большого шлема» после US Open и «Ролан Гаррос» — 2020. То, чего так ожидали наши любители тенниса, произошло. Первый раз в истории сразу три российских теннисиста выступят в 1/4 финала мэйджора. Кроме того, Андрей стал уже 10-м представителем отечественного тенниса, кому удалось пробиться в восьмёрку лучших в Австралии.

Все отечественные теннисисты в 1/4 финала Australian Open. Мужчины (10):

1. Евгений Кафельников – 5 раз (1999 – титул, 2000 – финал, 1995, 1996, 2001 – 1/4 финала)

2. Николай Давыденко – 4 (2005, 2006, 2007, 2010)

3. Александр Метревели – 3 (1972 – 1/2 финала, 1973, 1975 – 1/4 финала)

4. Марат Сафин – 3 (2005 – титул, 2002, 2004 – финал)

5. Андрей Чесноков – 1 (1988 – 1/4 финала)

6. Андрей Черкасов – 1 (1990 – 1/4 финала)

7. Михаил Южный – 1 (2008 – 1/4 финала)

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10. 1. Евгений Кафельников – 5 раз (1999 – титул, 2000 – финал, 1995, 1996, 2001 – 1/4 финала)2. Николай Давыденко – 4 (2005, 2006, 2007, 2010)3. Александр Метревели – 3 (1972 – 1/2 финала, 1973, 1975 – 1/4 финала)4. Марат Сафин – 3 (2005 – титул, 2002, 2004 – финал)5. Андрей Чесноков – 1 (1988 – 1/4 финала)6. Андрей Черкасов – 1 (1990 – 1/4 финала)7. Михаил Южный – 1 (2008 – 1/4 финала)8. Аслан Карацев – 1 (2021 – пока четвертьфинал)9. Даниил Медведев – 1 (2021 – пока четвертьфинал)10. Андрей Рублёв – 1 (2021 – пока четвертьфинал)

Между тем, Андрей продолжил свою победную серию, начатую на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне – 2020, доведя её до 9 матчей. Кстати, у Медведева, тоже продолжилась потрясающая победная серия из 18 победных матчей. Но в 1/4 финала у кого-то из наших ребят она прервётся, потому что они встретятся в очном поединке. Да! Нас опять ждёт русский четвертьфинал Медведев – Рублёв, как это было на US Open – 2020.