1/4 финала Australian Open – 2021. Медведев, Рублёв и Карацев рвутся в четвёрку. LIVE!

Такого не было никогда! Матчи века на Открытом чемпионате Австралии с участием трёх российских теннисистов – в нашем онлайне.

Приветствуем всех любителей тенниса! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию четвертьфиналов Australian Open 2021. До этой стадии в мужском одиночном разряде добрались сразу 3 россиянина, что является рекордом всех времён. Это Аслан Карацев, Даниил Медведев и Андрей Рублёв. Причём Рублёв и Медведев разыграют русский четвертьфинал между собой. Но это будет в среду, 17 февраля. А пока во вторник ещё один россиянин – Аслан Карацев померится силами с болгарином Григором Димитровым. Начало этого матча в 7:00 по московскому времени. Не пропустите!