1/4 финала Australian Open – 2021. Медведев, Рублёв и Карацев рвутся в четвёрку. LIVE!

Приветствуем всех любителей тенниса! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию четвертьфиналов Australian Open 2021. До этой стадии в мужском одиночном разряде добрались сразу 3 россиянина, что является рекордом всех времён. Это Аслан Карацев, Даниил Медведев и Андрей Рублёв. Причём Рублёв и Медведев разыграют русский четвертьфинал между собой. Но это будет в среду, 17 февраля. А пока во вторник ещё один россиянин – Аслан Карацев померится силами с болгарином Григором Димитровым. Начало этого матча в 7:00 по московскому времени. Не пропустите!
Видео-интервью наших героев
Наши парни сами осознают, что творят историю на наших глазах. Они мечтают, чтобы благодаря их успехам теннисом увлеклись мальчишки и девчонки из России. Об этом они рассказали в видеоинтервью.
Ну а в среду будут сыграны 4 других полуфинала, в том числе и наш матч века Рублёв — Хачанов. Подробнее об этом противостоянии читайте в нашем материале.
Расписание матчей 16 февраля
Не ранее 7:00. Григор Димитров – Аслан Карацев
Не ранее 11:00. Серена Уильямс – Симона Халеп
Далее. Новак Джокович – Александр Зверев
- 16 февраля 2021
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- 15 февраля 2021
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