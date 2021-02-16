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Australian Open 2021 – прямая трансляция 1/4 финала: Рублёв – Медведев, Димитров – Карацев, Джокович

1/4 финала Australian Open – 2021
Даниил Сальников
1/4 финала Australian Open – 2021. Медведев, Рублёв и Карацев рвутся в четвёрку. LIVE!
Такого не было никогда! Матчи века на Открытом чемпионате Австралии с участием трёх российских теннисистов – в нашем онлайне.
Теннис / Australian Open 2021 0
Аудио-версия:

Приветствуем всех любителей тенниса! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию четвертьфиналов Australian Open 2021. До этой стадии в мужском одиночном разряде добрались сразу 3 россиянина, что является рекордом всех времён. Это Аслан Карацев, Даниил Медведев и Андрей Рублёв. Причём Рублёв и Медведев разыграют русский четвертьфинал между собой. Но это будет в среду, 17 февраля. А пока во вторник ещё один россиянин – Аслан Карацев померится силами с болгарином Григором Димитровым. Начало этого матча в 7:00 по московскому времени. Не пропустите!

Australian Open-2021. Мужчины. Сетка
Australian Open-2021. Мужчины. Расписание
Видео-интервью наших героев Расписание матчей 16 февраля
Live Даниил Сальников

Видео-интервью наших героев

Наши парни сами осознают, что творят историю на наших глазах. Они мечтают, чтобы благодаря их успехам теннисом увлеклись мальчишки и девчонки из России. Об этом они рассказали в видеоинтервью.

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00:06 Даниил Сальников

Ну а в среду будут сыграны 4 других полуфинала, в том числе и наш матч века Рублёв — Хачанов. Подробнее об этом противостоянии читайте в нашем материале.

Медведев vs Рублёв! Кто победит в первом русском четвертьфинале на Australian Open?
Даниил Медведев и Андрей Рублёв разыграют путёвку в полуфинал. Видеоинтервью, интересная статистика и ожидания перед матчем.
00:03 Даниил Сальников

Расписание матчей 16 февраля

4:30 мск. Се Шувэй — Наоми Осака
Не ранее 7:00. Григор Димитров – Аслан Карацев
Не ранее 11:00. Серена Уильямс – Симона Халеп
Далее. Новак Джокович – Александр Зверев
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Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: ausopen.com

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