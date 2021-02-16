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Битва русских богатырей в Мельбурне. Всё самое интересное – в нашем онлайне.

Рублёв – Медведев. Онлайн. Русский четвертьфинал. Наши зажигают на Australian Open. LIVE!

Приветствуем всех любителей тенниса! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию четвертьфинального матча Андрей Рублёв – Даниил Медведев на Australian Open 2021. Наши парни знают друг друга с детства, но, как известно, на корте нет друзей. Это будет настоящая битва русских богатырей. Начало этого исторического матча в 7:00 по московскому времени. Не пропустите!