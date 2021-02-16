Рублёв – Медведев. Онлайн. Русский четвертьфинал. Наши зажигают на Australian Open. LIVE!

Приветствуем всех любителей тенниса! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию четвертьфинального матча Андрей Рублёв – Даниил Медведев на Australian Open 2021. Наши парни знают друг друга с детства, но, как известно, на корте нет друзей. Это будет настоящая битва русских богатырей. Начало этого исторического матча в 7:00 по московскому времени. Не пропустите!
Интересная статистика, ожидания, комментарии, история личных встреч Рублёва и Медведева — в нашем специальном материале, который посвящён русскому четвертьфиналу на Australian Open — 2021.
Видео-интервью наших героев
Во вторник 27-летний Аслан Карацев сотворил настоящее чудо и будучи «квалифаером» на своём дебютном турнире «Большого шлема» пробился в полуфинал, передав победную эстафету Рублёву и Медведеву, которые разыграют между собой ещё одно место в четвёрке лучших Australian Open — 2021. Посмотрите интервью наших супергероев.
Расписание матчей 17 февраля
Расписание 10-го дня АО-2021. В среду состоится так ожидаемый всеми русский четвертьфинал Медведев — Рублёв.
Не ранее 5:00. Дженнифер Брэйди – Джессика Пегула
Не ранее 7:00. Андрей Рублёв — Даниил Медведев
Не ранее 11:30. Стефанос Циципас — Рафаэль Надаль
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