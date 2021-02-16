Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Статьи /

Australian Open 2021 – прямая трансляция 1/4 финала: Рублёв – Медведев. Статистика, ожидания, видео

Рублёв – Медведев. Онлайн
Даниил Сальников
Рублёв – Медведев. Онлайн. Русский четвертьфинал. Наши зажигают на Australian Open. LIVE!
Битва русских богатырей в Мельбурне. Всё самое интересное – в нашем онлайне.
Теннис / Australian Open 2021 0
Аудио-версия:

Приветствуем всех любителей тенниса! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию четвертьфинального матча Андрей Рублёв – Даниил Медведев на Australian Open 2021. Наши парни знают друг друга с детства, но, как известно, на корте нет друзей. Это будет настоящая битва русских богатырей. Начало этого исторического матча в 7:00 по московскому времени. Не пропустите!

Australian Open-2021. Мужчины. Сетка
Australian Open-2021. Мужчины. Расписание
Видео-интервью наших героев Расписание матчей 17 февраля
Live Даниил Сальников

Интересная статистика, ожидания, комментарии, история личных встреч Рублёва и Медведева — в нашем специальном материале, который посвящён русскому четвертьфиналу на Australian Open — 2021.

Медведев vs Рублёв! Кто победит в первом русском четвертьфинале на Australian Open?
Даниил Медведев и Андрей Рублёв разыграют путёвку в полуфинал. Видеоинтервью, интересная статистика и ожидания перед матчем.
21:11 Даниил Сальников

Видео-интервью наших героев

Во вторник 27-летний Аслан Карацев сотворил настоящее чудо и будучи «квалифаером» на своём дебютном турнире «Большого шлема» пробился в полуфинал, передав победную эстафету Рублёву и Медведеву, которые разыграют между собой ещё одно место в четвёрке лучших Australian Open — 2021. Посмотрите интервью наших супергероев.

Обсудить
21:04 Даниил Сальников

Расписание матчей 17 февраля

Расписание 10-го дня АО-2021. В среду состоится так ожидаемый всеми русский четвертьфинал Медведев — Рублёв.

3:00 мск. Эшли Барти — Каролина Мухова
Не ранее 5:00. Дженнифер Брэйди – Джессика Пегула
Не ранее 7:00. Андрей Рублёв — Даниил Медведев
Не ранее 11:30. Стефанос Циципас — Рафаэль Надаль
Обсудить
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021