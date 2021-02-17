В полуфинале всё-таки Медведев! И Даниил становится как минимум третьей ракеткой мира

В четвёрку лучших Australian Open – 2021 вышел Даниил Медведев. Именно он оказался победителем русского четвертьфинала. Андрей Рублёв, как и на US Open – 2020, уступил в трёх сетах. А ещё Даниил с понедельника впервые в карьере войдёт в топ-3 рейтинга ATP!
Говорят, что жребий слеп, глух и нем, но так получилось, что уже на 4-м подряд турнире «Большого шлема» Даниил Медведев и Андрей Рублёв оказались в одной четверти сетки. Год назад на Australian Open оба не смогли дойти до русского четвертьфинала, оступившись в шаге от него – в четвёртом круге. На US Open – 2020 всё сложилось для наших ребят удачно, и именно тогда мы стали свидетелями первого в истории русского четвертьфинала на турнире «Большого шлема». Сильнее тогда оказался Даниил. На «Ролан Гаррос» Андрей и Даниил должны были встретиться даже раньше – в 4-м круге, но если Рублёв выполнил свою задачу выхода в 1/8 финала, то Медведев проиграл уже в первом раунде. И вот на Australian Open – 2021 россияне снова оказались в одной четверти сетки.
Теннисисты знают друг друга с детства, много играли и выступали на одних и тех же юниорских турнирах. Вот как рассказывает Андрей об их приключении в Нью-Йорке с такой же юной Алёной Остапенко: «Это приятные воспоминания. Мы гуляли по Таймс Сквер. Кажется, это было уже позже 10 часов вечера. Мы решили отправиться в Центральный парк. Это была не лучшая идея, потому что какие-то ребята стали следить за нами из-за деревьев. Как только мы это увидели, вернулись в гостиницу. Но вообще всё было весело».
Что касается профессионального тура, то впервые теннисисты сыграли на челленджере в Будапеште-2016. И тогда в двух сетах выиграл Медведев. Впрочем, и во всех последующих очных поединках Даниил не отдал Андрею ни сета. Так было и в русском четвертьфинале на US Open – 2020. Важно отметить, что Рублёв в Нью-Йорке впервые добрался в их очных встречах до тай-брейков, но и их проиграл.
1. Будапешт – челленджер – 2016. 1/8 финала. Медведев – Рублёв – 6:3, 6:2.
2. Цинциннати – 2019. 1/4 финала. Медведев – Рублёв – 6:2, 6:3.
3. Санкт-Петербург-2019. 1/4 финала. Медведев – Рублёв – 6:4, 7:5.
4. US Open – 2020. 1/4 финала. Медведев – Рублёв – 7:6, 6:3, 7:6.
К русскому четвертьфиналу на Australian Open – 2021 Рублёв и Медведев подошли с потрясающими личными показателями. Даниил с учётом концовки прошлого сезона имел за плечами серию из 18 побед, а Андрей – из 9. Кроме того, Рублёв на этом турнире не отдал соперникам ни сета за первые четыре круга. Сейчас перед матчем с Даниилом Андрей отметил: «Хотя бы один из нас пройдёт в полуфинал, это хорошая новость. Но это будет тяжёлый матч. В последний раз, когда мы играли, он одолел меня в четвертьфинале US Open. Теперь мы встретимся в четвертьфинале Australian Open. Посмотрим, как всё сложится. Надеюсь, мы сможем провести отличный поединок и показать высокий уровень».
Стартовый сет получился нервным. Первым сделал брейк Медведев — 4:2, но Рублёв тут же отыгрался. Казалось, что дело идёт к тай-брейку, но неожиданно в 12-м гейме Андрей отдал свою подачу под ноль — 5:7. Партия длилась 47 минут. Во втором сете Рублёв попытался что-то поменять в своей игре, он стал больше терпеть, и это иногда приносило плоды. Ключевым стал 7-й гейм, в котором у Андрея было 3 брейк-пойнта. В момент, когда Рублёв заработал последний из них, в его сторону от ракетки Даниила прилетел оторвавшийся виброгаситель. Матч остановился, все стали искать потерявшуюся деталь инвентаря. Медведев не нашёл его возле сетки, потом болгёл принесла россиянину какую-то находку, но оказалось, что это не та. В итоге пропажу нашёл Рублёв и принёс виброгаситель своему сопернику на ракетке, как на блюдечке с голубой каёмочкой. Как бы то ни было, но после этого момента игра Андрея развалилась. Он упустил брейк-пойнт, потом свой гейм, а в концовке позволил сопернику подать на сет под ноль.
В третьем сете Рублёв чисто физически выглядел не лучшим образом. Не помогло даже то, что он в перерыве освежился в раздевалке. Трудно сказать, что стало причиной такого состояния 8-й ракетки мира – возможно, австралийская жара, а может быть, какие-то проблемы со здоровьем, о которых мы пока не знаем. Как бы то ни было, но у Андрея не шла подача, а длинные розыгрыши оставались за Медведевым, и после них Рублёву приходилось долго восстанавливать дыхание. В итоге Даниил без особых проблем довёл матч до победы – 7:5, 6:3, 6:2. Андрей снова не смог взять ни сета у Медведева.
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Так Даниил Медведев в пятый раз в карьере обыграл Андрея Рублёва и впервые вышел в полуфинал Australian Open. Это уже его третье попадание в четвёрку лучших на турнирах «Большого шлема» после US Open – 2019 и 2020. Победная серия Медведева продолжилась и составила уже 19 поединков. После того как в полуфинал пробился и Аслан Карацев, стало ясно, что Россию представят в четвёрке лучших сразу два наших теннисиста. В истории мужского тенниса это лишь третий случай, когда на турнирах «Большого шлема» до полуфинала одновременно добрались два россиянина. Два прошлых случая были на US Open, и вот впервые это произошло на Australian Open.
1. US Open – 2001. Кафельников и Сафин.
2. US Open – 2006. Давыденко и Южный.
3. Australian Open – 2021. Карацев и Медведев.
И самое главное достижение Даниила – после этого матча он гарантированно с понедельника становится как минимум третьей ракеткой мира! Доминик Тим точно останется позади. Ну а если Медведев завоюет титул, он обойдёт ещё и Рафаэля Надаля и тогда станет вторым. Соперник Медведева по полуфиналу Australian Open – 2021 определится в матче Циципас – Надаль.
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