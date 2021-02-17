Фиаско Надаля на Australian Open! Испанец не обгонит Федерера по числу «шлемов». Пока

Рафаэль Надаль потерпел сенсационное поражение в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии. У него всё ещё остаётся 20 трофеев на мэйджорах.

Второй номер мирового рейтинга Рафаэль Надаль не сможет пополнить в Мельбурне количество своих трофеев, завоёванных на турнирах «Большого шлема». В четвертьфинале, ведя по сетам 2:0, испанец умудрился проиграть греку Стефаносу Циципасу, который в итоге и сразится в пятницу с Даниилом Медведевым за выход в решающий матч соревнований.

В октябре 2020 года Рафаэль Надаль, выиграв свой очередной «Ролан Гаррос», завоевал в общей сложности 20-й титул на турнирах «Большого шлема», догнав по этому показателю Роджера Федерера. После этого у любителей тенниса возник естественный вопрос: когда же испанец выйдет в единоличные лидеры? Первая возможность появилась у Надаля на Australian Open – 2021. Кстати, в случае успеха Рафаэль становился бы ещё и двукратным обладателем «Карьерного шлема», то есть победил бы на каждом из мэйджоров минимум по два раза. Такое за последние 50 лет не удавалось сделать никому.

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К самому турниру Надаль подошёл не в лучшей форме, хотя ему организаторы и предоставили особые условия пребывания на карантине в Аделаиде. Там же он сыграл показательный турнир и, вроде бы, выглядел неплохо. Однако когда начались поединки ATP Cup, испанец стал отказываться от выступления матч за матчем, жалуясь на боль в спине. Так до самого старта Australian Open – 2021 Рафаэль не сыграл ни одного официального матча.

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Тем не менее за 4 круга турнира Рафаэль не отдал соперникам ни сета и даже не сыграл ни одного тай-брейка. На пресс-конференциях Надаль говорил, что спина беспокоит его всё меньше, хотя проблемы до конца не решены. Да и в четвертьфинале со Стефаносом Циципасом поначалу ничто не предвещало беды для испанца. Рафаэль уверенно выиграл первые два сета, и многие уже подумали, что соперником Даниила Медведева в борьбе за путёвку в решающий матч Australian Open – 2021 станет именно Надаль.

В третьем сете, однако, ни у кого из соперников не было заметного преимущества. Каждый чуть ли не под ноль брал свою подачу, и в итоге всё решилось на тай-брейке. Здесь чуть удачливее был грек. Четвёртая партия шла по похожему сценарию, только борьбы стало больше, но в целом равенство сил сохранялось. Однако в этом случае теннисисты до тай-брейка не добрались. Рафаэль неожиданно дрогнул в 9-м гейме на своей подаче, а затем ничего не смог сделать на приёме. В итоге Циципас отыгрался с 0:2 по сетам и перевёл матч в решающую партию.

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В пятом сете тоже было равенство, и опять в концовке Стефанос сделал брейк и дожал соперника – 3:6, 2:6, 7:6, 6:4, 7:5 за 4 часа 8 минут борьбы!

Так Рафаэль Надаль потерпел фиаско, сенсационно выбыв из борьбы в четвертьфинале Australian Open. Испанец лишился возможности пополнить свою копилку «шлемов» по крайней мере до «Ролан Гаррос» — 2021. Если его, конечно, не перенесут. Всего третий раз в своей карьере Надаль проиграл, ведя 2:0 по сетам. Подобное было ещё только на US Open – 2015, когда испанец уступил Фоньини, и в Майами-2005 (Федерер).

Медведеву в полуфинале достался Циципас! Надаль сенсационно проиграл, ведя 2:0 по сетам Медведев – в полуфинале! Он станет как минимум 3-й ракеткой мира. Его соперником будет Циципас, а не Надаль. Вот это да!

А это значит, что в пятницу нас ждёт полуфинал Медведев – Циципас.