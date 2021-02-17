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Australian Open — 2021 – прямая трансляция 1/2 финала: Джокович – Карацев, статистика, ожидания, видео

Australian Open 2021, прямая трансляция 1/2 финала
Даниил Сальников
Джокович – Карацев. Онлайн. Наши наступают. Квалифай против первой ракетки. LIVE!
Российский парень творит чудеса. Поддержим его в борьбе за финал с лидером мирового тенниса! Всё самое интересное – в нашем онлайне.
Теннис / Australian Open 2021 0
Аудио-версия:

Приветствуем всех любителей тенниса! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча Новак Джокович – Аслан Карацев на Australian Open 2021. Наш парень творит чудеса. Впервые попав на «шлем», он уже дошёл до полуфинала. Теперь ему предстоит битва с лидером мирового рейтинга. Начало этого исторического матча в 11:30 по московскому времени. Не пропустите!

Australian Open - 2021. Мужчины. Сетка
Australian Open-2021. Мужчины. Расписание
Видео-интервью наших героев Расписание матчей 18 февраля
Live Даниил Сальников

Аслан Карацев в 27 лет впервые пробился через квалификацию в основную сетку турнира «Большого шлема». Но на этом его подвиги не закончились. Россиянин обыграл уже 5 соперников подряд и вышел в четвёрку лучших на Australian Open — 2021. Как это было — прочитайте в нашем материале.

Аслан Карацев совершил чудо! Теперь два россиянина уже точно в полуфинале Australian Open
Аслан Карацев завоевал путёвку в четвёрку лучших Открытого чемпионата Австралии. Теперь ждём русский четвертьфинал Медведев – Рублёв.
21:04 Даниил Сальников

Видео-интервью наших героев

Аслан Карацев, Даниил Медведев и Андрей Рублёв стали героями Australian Open — 2021. Наши ребята переписали уже не один рекорд. Посмотрите интервью этих прекрасных парней!

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21:02 Даниил Сальников

Расписание матчей 18 февраля

В четверг должны пройти оба женских полуфинала, а также главный матч дня — первый полуфинал мужского одиночного разряда Джокович — Карацев. Вот как выглядит расписание матчей на центральном корте:

Не ранее 6:00. Наоми Осака — Серена Уильямс
Далее. Каролина Мухова – Дженнифер Брэйди
Не ранее 11:30. Новак Джокович — Аслан Карацев
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