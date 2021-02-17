Джокович – Карацев. Онлайн. Наши наступают. Квалифай против первой ракетки. LIVE!

Аслан Карацев в 27 лет впервые пробился через квалификацию в основную сетку турнира «Большого шлема». Но на этом его подвиги не закончились. Россиянин обыграл уже 5 соперников подряд и вышел в четвёрку лучших на Australian Open — 2021. Как это было — прочитайте в нашем материале.

Аслан Карацев совершил чудо! Теперь два россиянина уже точно в полуфинале Australian Open Аслан Карацев завоевал путёвку в четвёрку лучших Открытого чемпионата Австралии. Теперь ждём русский четвертьфинал Медведев – Рублёв.