В городах, где жил Аслан Карацев, надо не название улиц менять, а строить бесплатные корты

27-летний россиянин Аслан Карацев стал настоящей звездой Australian Open – 2021. Пробившись через квалификацию, теннисист, которые не входит даже в топ-100, сумел победить пять непростых соперников и дойти до полуфинала. Очередного чуда не произошло – в решающий матч вышел первый номер мирового рейтинга Новак Джокович. Но спортивный подвиг Карацева от этого ничуть не померк. А вот как мы наградим героя – это уже вопрос.

До старта нынешнего Australian Open только специалисты и редкие любители тенниса знали имя Аслана Карацева. А ведь в этом году ему исполнится уже 28 лет – возраст, когда многие задумываются о завершении карьеры. Аслан много лет выступал на российских турнирах ATP, Кубке Кремля и St. Petersburg Open, – иногда пробивался в основу через квалификацию или изредка получал уайлд-кард. Но в основном Карацев сражался на турнирах рангом ниже. На челленджерах и фьючерсах порой он выигрывал главные призы. Но мощного прорыва так никак и не получалось. На это влияло многое – частые травмы, отсутствие денег на тренеров, корты, поездки на турниры. Как известно, для всего этого в теннисе нужны спонсоры. Всё изменилось лишь летом 2020 года.

Аслан Карацев: неделю назад узнал, что вызван в сборную Дебютант сборной России в Кубке Дэвиса Аслан Карацев – о смене академии, поддержке от Дмитрия Турсунова и планах на сезон.

После рестарта сезона-2020 Аслан провёл потрясающую серию на челленджерах в Чехии. Он вышел в три финала подряд – уступил только Стэну Вавринке, а затем выиграл два титула. Благодаря этому успеху Аслан смог подняться в рейтинге ближе к первой сотне, но главное, что он получил уверенность, и в начале января на квалификационном турнире перед Открытым чемпионатом Австралии впервые, с десятой попытки (!), смог пробиться в основу турнира «Большого шлема».

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«У Аслана Карацева тяжёлая теннисная судьба. Может, многие на его месте закончили бы с теннисом, но Аслан продолжил. Уровень игры у Карацева всегда был приличным. Миша Южный с ним дважды играл, когда Аслан только начинал. Силу Карацева я знаю очень хорошо. У него всегда была основательная и солидная игра. А сейчас появилась и стабильность», — сказал в интервью «Чемпионату» заслуженный тренер России Борис Собкин. А как рассказывает сам теннисист, он родился во Владикавказе, потом в три года вместе с семьёй переехал в Израиль. В 12 лет Карацев вернулся в Россию, затем он жил в Ростове, в Таганроге, тренировался в Москве. Благодаря поддержке Дмитрия Турсунова смог переехать в одну из теннисных академий Германии, через какое-то время перебрался в Барселону. А три года назад Аслан начал работать с белорусским тренером Егором Яцюком. Теперь россиянин в основном живёт и тренируется в Минске. Что тут говорить – побросала теннисная судьба нашего героя по городам и странам.

«Секретное оружие». Россиянин Аслан Карацев сенсационно победил теннисиста из топ-10 27-летний Аслан Карацев на дебютном для себя турнире «Большого шлема» пробился уже в четвёртый круг. Он выбил из сетки Диего Шварцмана.

Видимо, весь накопленный опыт, упорная работа и удачный тандем с тренером в конце концов и дали свои плоды. Аслан уверенно прошёл два стартовых круга в Мельбурне, причём в матче второго раунда с белорусом Егором Герасимовым установил рекорд среди российских теннисистов на «Больших шлемах», отдав соперникам всего 1 гейм. Потом были сенсационная победа над игроком топ-10 Диего Шварцманом, героический камбэк в матче с Феликсом Оже-Альяссимом и великолепная игра с 18-м номером посева Григором Димитровым. При этом каждый раз казалось, что на этом сказка Карацева закончится. Но нет! Аслан продолжал всех удивлять и восхищать.

Невероятный камбэк Карацева! Россиянин отыгрался с 0:2 по сетам и пробился в 1/4 финала Дебютант Australian Open Аслан Карацев вытащил тяжелейший пятисетовый матч и впервые в карьере пробился в восьмёрку лучших.

Выход Карацева в полуфинал – это исторический успех не только самого теннисиста, но и всего российского тенниса, ведь до этого на Australian Open никогда ещё не выступали сразу два игрока из России. И если от Даниила Медведева этого ждали, то появление в четвёрке лучших турнира Аслана Карацева можно сравнить только со спортивным подвигом. Неудивительно, что даже далёкие от тенниса люди быстро запомнили его имя. Политики, артисты, представители других видов спорта в своих соцсетях наперебой поздравляли Аслана, говорили, что гордятся знакомством с ним. А футбольный клуб «Алания» из Владикавказа пошёл дальше всех, то ли в шутку, то ли всерьёз предложил переименовать городскую улицу Димитрова, названную в честь героя-антифашиста, в улицу Карацева.

Аслан Карацев совершил чудо! Теперь два россиянина уже точно в полуфинале Australian Open Аслан Карацев завоевал путёвку в четвёрку лучших Открытого чемпионата Австралии. Теперь ждём русский четвертьфинал Медведев – Рублёв.

На матч с Джоковичем россиянин выходил, ничего не теряя. Он уже добился всего, чего мог мечтать дебютант турнира «Большого шлема». Никто до этого момента в Открытой эре на своём первом мэйджоре не доходил до полуфинала. Кроме того, Аслан стал самым низкорейтинговым игроком, добывшим путёвку в эту стадию соревнований после Горана Иванишевича на Уимблдоне-2001. И несмотря на то, что силы были явно неравны, Карацев сумел дать бой первой ракетке мира. Во втором и третьем сете Аслан сделал по брейку, заставил серба понервничать. Некоторые удары россиянина ставили Джоковича просто в тупик. Выиграв вторую партию, Новак даже истошно заорал, показывая тем самым, как ему непросто далась эта победа. В третьем сете Аслан снова огрызался в перестрелках с лидером мирового тенниса, но восьмикратного чемпиона Australian Open было не остановить – 6:3, 6:4, 6:2.

Что ж! Новак Джокович вышел в финал и ждёт победителя матча Медведев – Циципас. А Аслан Карацев покидает Мельбурн с высоко поднятой головой. Благодаря выходу в 1/2 финала россиянин со 114-го места в рейтинге ATP взлетит на 42-е. Кроме того, Аслан получит на свой счёт $ 653 225 призовых. Удивительно, но это даже больше, чем он заработал за всю свою карьеру ($ 618 354).

Наверняка, когда Карацев вернётся на родину, на него обрушится шквал поздравлений, хвалебных од, причём не только от друзей и поклонников, но и от чиновников, которые захотят приписать его успех себе. Вот им хочется сказать – прочитайте биографию Аслана, и тогда вы поймёте, что лучшей наградой для него будет строительство бесплатных кортов для детей в тех самых городах, где он жил и тренировался.