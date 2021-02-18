Медведев – Циципас, полуфинал. Лучший теннисист России бьётся за финал. Даня, давай! LIVE!

Приветствуем всех любителей тенниса! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча Даниил Медведев – Стефанос Циципас на Australian Open 2021. Лучший теннисист России на всех парах мчится к своему второму финалу турниру «Большого шлема» в карьере. Даниил уже играл в решающем матче US Open-2019. Почему бы не повторить? На пути в четвёрку сильнейших в Мельбурне Даниил справился с канадцем Вашеком Поспишилом, испанцем Роберто Карбальес-Баэной, сербом Филипом Краиновичем, американцем Маккензи Макдональдом и соотечественником Андреем Рублёвым. Теперь надо победить грека с русскими корнями Стефаноса Циципаса. Начало этого матча в 11:30 по московскому времени. Не пропустите!
Соперник будущего победителя нашего матча уже известен — это первая ракетка мира Новак Джокович, который справился в полуфинале с ещё одним россиянином — Асланом Карацевым. Серб заявил, что с интересом будет следить за сражением между Медведевым и Циципасом: «В последние три-четыре месяца Медведев играет на высочайшем уровне. У него победная серия. Он выиграл турниры в зале, Итоговый чемпионат. Пару лет назад он играл в финале US Open с Рафой. Стефанос пока до финала не доходил. Будет интересно посмотреть за их матчем. Это отличное противостояние. Я возьму попкорн и буду наслаждаться».
В четвертьфинале Australian Open — 2021 жребий свёл двух российских теннисистов — Даниила Медведева и Андрея Рублёва. Как прошёл русский четвертьфинал — читайте в нашем материале.
Расписание матчей 19 февраля
Есть расписание 12-го дня на АО-2021. В пятницу главным матчем станет полуфинал Медведев — Циципас. Будем ждать с нетерпением.
Не ранее 8:00. Женщины. Парный финал.
Не ранее 11:30. Даниил Медведев — Стефанос Циципас.
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