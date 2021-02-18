Медведев – Циципас, полуфинал. Лучший теннисист России бьётся за финал. Даня, давай! LIVE!

Соперник будущего победителя нашего матча уже известен — это первая ракетка мира Новак Джокович, который справился в полуфинале с ещё одним россиянином — Асланом Карацевым. Серб заявил, что с интересом будет следить за сражением между Медведевым и Циципасом: «В последние три-четыре месяца Медведев играет на высочайшем уровне. У него победная серия. Он выиграл турниры в зале, Итоговый чемпионат. Пару лет назад он играл в финале US Open с Рафой. Стефанос пока до финала не доходил. Будет интересно посмотреть за их матчем. Это отличное противостояние. Я возьму попкорн и буду наслаждаться».

Новак Джокович — о матче Медведев — Циципас: возьму попкорн и буду наслаждаться