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Australian Open – 2021 – прямая трансляция 1/2 финала: Медведев – Циципас, статистика, ожидания, видео

Медведев – Циципас
Даниил Сальников
Медведев – Циципас, полуфинал. Лучший теннисист России бьётся за финал. Даня, давай! LIVE!
Даниил Медведев уже побеждал грека. И сейчас для выхода в финал – нужно повторить! Всё самое интересное – в нашем онлайне.
Теннис / Australian Open 2021 0
Аудио-версия:

Приветствуем всех любителей тенниса! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча Даниил МедведевСтефанос Циципас на Australian Open 2021. Лучший теннисист России на всех парах мчится к своему второму финалу турниру «Большого шлема» в карьере. Даниил уже играл в решающем матче US Open-2019. Почему бы не повторить? На пути в четвёрку сильнейших в Мельбурне Даниил справился с канадцем Вашеком Поспишилом, испанцем Роберто Карбальес-Баэной, сербом Филипом Краиновичем, американцем Маккензи Макдональдом и соотечественником Андреем Рублёвым. Теперь надо победить грека с русскими корнями Стефаноса Циципаса. Начало этого матча в 11:30 по московскому времени. Не пропустите!

Australian Open-2021. Мужчины. Сетка
Australian Open-2021. Мужчины. Расписание
Расписание матчей 19 февраля
Live Даниил Сальников

Соперник будущего победителя нашего матча уже известен — это первая ракетка мира Новак Джокович, который справился в полуфинале с ещё одним россиянином — Асланом Карацевым. Серб заявил, что с интересом будет следить за сражением между Медведевым и Циципасом: «В последние три-четыре месяца Медведев играет на высочайшем уровне. У него победная серия. Он выиграл турниры в зале, Итоговый чемпионат. Пару лет назад он играл в финале US Open с Рафой. Стефанос пока до финала не доходил. Будет интересно посмотреть за их матчем. Это отличное противостояние. Я возьму попкорн и буду наслаждаться».

Новак Джокович — о матче Медведев — Циципас: возьму попкорн и буду наслаждаться
21:03 Даниил Сальников

В четвертьфинале Australian Open — 2021 жребий свёл двух российских теннисистов — Даниила Медведева и Андрея Рублёва. Как прошёл русский четвертьфинал — читайте в нашем материале.

В полуфинале всё-таки Медведев! И Даниил становится как минимум третьей ракеткой мира
Русский четвертьфинал на Australian Open – 2021 остался за Медведевым. Рублёв у него опять не смог взять ни сета.
21:01 Даниил Сальников

Расписание матчей 19 февраля

Есть расписание 12-го дня на АО-2021. В пятницу главным матчем станет полуфинал Медведев — Циципас. Будем ждать с нетерпением.

5:00 мск. Мужчины. Парный полуфинал.
Не ранее 8:00. Женщины. Парный финал.
Не ранее 11:30. Даниил Медведев — Стефанос Циципас.
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