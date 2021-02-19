Возвращение в Европу: Энди Маррей и Янник Синнер поборются за главный приз Монпелье

После трёх недель турниров в Австралии ATP-тур возвращается в Европу. С 22 по 28 февраля пройдут сразу три соревнования в самых разных уголках планеты: в Монпелье, Кордобе и Сингапуре. Во Франции и Сингапуре себя смогут проявить любители харда, а в Южную Америку отправятся те, кто предпочитает медленный грунт. Наиболее представительным соревнованием должен стать турнир в Монпелье, в котором все восемь сеяных входят в топ-40: Роберто Баутиста-Агут (13), Давид Гоффен (15), Душан Лайович (27), Хуберт Хуркач (30), 19-летний Янник Синнер (32) – самый юный участник соревнований, Уго Умбер (34), Лоренцо Сонего (35) и Ян-Леннард Штруфф (37). Выступит и чемпион 2019 года Жо-Вильфрид Цонга. При этом состав мог быть ещё более сильным, но от участия отказались несколько известных теннисистов, например Филип Краинович, Пабло Карреньо-Буста и Ник Кирьос. Австралиец мог впервые за год выехать за пределы Зелёного континента, но всё же во вторник, 16 февраля, объявил о своём отказе лететь в Монпелье.

Турнир ATP-250. Open Sud de France. Монпелье, Франция. Призовой фонд — € 323 970.



Список сеяных:



1. Роберто Баутиста-Агут (Испания)

2. Давид Гоффен (Бельгия)

3. Душан Лайович (Сербия)

4. Хуберт Хуркач (Польша)

5. Янник Синнер (Италия)

6. Уго Умбер (Франция)

7. Лоренцо Сонего (Италия)

8. Ян-Леннард Штруфф (Германия). 1. Роберто Баутиста-Агут (Испания)2. Давид Гоффен (Бельгия)3. Душан Лайович (Сербия)4. Хуберт Хуркач (Польша)5. Янник Синнер (Италия)6. Уго Умбер (Франция)7. Лоренцо Сонего (Италия)8. Ян-Леннард Штруфф (Германия).

К сожалению, не выступит и действующий чемпион Гаэль Монфис, который трижды побеждал на кортах Монпелье (2010, 2014, 2020), а ещё дважды добирался до решающих матчей (2005, 2012). Для Монфиса это самый успешный турнир в карьере, однако сейчас француз попал в глубокую игровую и психологическую яму, из которой выбраться пока не удаётся. Он потерпел семь поражений подряд, а после очередной неудачи на Australian Open (проиграл Эмилю Руусувуори в первом круге) не смог сдержать слёз. «Я вообще не чувствую уверенности. Хочу выбраться из этого кошмара. Но не могу. Я не знаю, когда это кончится. Это тяжело. Каждый раз, когда приезжаю сюда, чувствую, что меня осуждают, и вновь проигрываю. Я не могу подавать, я играю плохо. Честно говорю, мне нужно время», — рассказал Монфис после встречи с финном в Мельбурне.

Зато сыграет на юге Франции экс первая ракетка мира, а ныне 125-й номер рейтинга ATP Энди Маррей, получивший уайлд-кард. Британец сейчас пытается вернуться на былые позиции. Пока все ведущие спортсмены соревновались в Мельбурне, Энди поехал на челленджер в итальянскую Бьеллу. Напомним, что из-за положительного теста на коронавирус, который Маррей сдал в начале января, он не смог вовремя вылететь в Австралию для участия в первом «Шлеме» сезона. В Бьелле же впервые с осени 2019 года он смог выиграть три матча подряд и дошёл до финала, где, правда, уступил украинцу Илье Марченко (2:6, 4:6). За свою долгую карьеру в Монпелье британец ещё не играл.

Соревнование проводится с 1987 года. Первые 23 розыгрыша прошли в Лионе на арене Palais des Sports de Gerland, а с 2010-го турнир переехал в Монпелье на Arena Montpellier. Самым успешным игроком в одиночном разряде является Ришар Гаске, у которого четыре победы (2006, 2013, 2015, 2016) и ещё три финала (2014, 2017, 2018). Монфис и Пит Сампрас трижды поднимали над головой кубок, при этом американец завоевал три титула подряд (1991-1993).

Среди россиян наибольшего успеха добился Евгений Кафельников: в 1996 году он выиграл в одиночке, а в двух предыдущих розыгрышах побеждал в паре: в обоих случаях вместе с Якобом Хласеком. Кроме того, в 2014-м свой последний титул в карьере завоевал Николай Давыденко, который стал сильнейшим в паре с Денисом Истоминым.