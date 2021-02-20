Кто вдохновляет финалистов Australian Open? Как выглядят Дарья Медведева и Елена Джокович

В основе победы любого спортсмена лежат не только талант, упорный труд, мастерство, наработки тренера, но и поддержка самых близких людей. Кто же вдохновляет финалистов Australian Open – 2021 Новака Джоковича и Даниила Медведева? Конечно же, это их вторые половинки – Елена Джокович и Дарья Медведева. Познакомимся с ними поближе.

Новак Джокович и его жена Елена, которая в девичестве носила фамилию Ристич, знакомы ещё со школьной скамьи. Елена старше многократного чемпиона турниров «Большого шлема» на год. У молодых людей серьёзные отношения начались в 2005 году, но только в 2013-м состоялась их помолвка.

Для свадьбы пришлось долго искать окно в плотном графике турниров Джоковича. В итоге невеста пошла под венец, уже ожидая первенца. Бракосочетание состоялось 10 июля 2014 года, всего через 4 дня после того, как Новак в финале Уимблдона в пяти сетах одолел самого Роджера Федерера и завоевал свой 7-й по счёту «шлем».

Торжественная церемония прошла в Черногории на знаменитом острове-курорте Свети Стефан. На этом мероприятии присутствовали сербские теннисисты, члены команды Джоковича, родственники, друзья и другие гости. А уже в октябре 2014 года у пары родился сын, которого они назвали Стефан. Как вы понимаете, это имя они выбрали неслучайно.

В сентябре 2017 года у пары родилась дочь Тара. Став мамой двух детей и женой одного из самых известных и обеспеченных людей Сербии, Елена не стала заниматься только домашним хозяйством. Она активно руководит фондом своего супруга, который помогает сербским детям получить образование. Девиз этой организации: «Поверь в их мечты».

Елена Джокович часто сопровождает мужа на турнирах. Она сидит в ложе с членами команды теннисиста и очень активно болеет за своего супруга. Глядя на неё, легко можно определить, удачно ли серб провёл последний розыгрыш или нет. «Я играю важную роль в жизни мужа, – сказала как-то в интервью Елена Джокович. – Моя основная функция в том, чтобы поддерживать его. Я горжусь им и его страстью к работе. Он чётко понимает, за что борется, хорошо умеет отличать важные вещь от проходящих. А люди почему-то постоянно пытаются найти в нём противоречия».

Елена Джокович Фото: Tim Clayton/Corbis via Getty Images

Даниил Медведев и его будущая жена Даша тоже познакомились ещё в юности. Вторая половина лучшего теннисиста России когда-то занималась теннисом. С 2017 года у них с Даниилом начались серьёзные отношения. А в 2018 году пара сыграла свадьбу, когда Медведеву было 22 года.

По словам Даниила, Даша его главный духовный наставник и вдохновитель: «До того, как я сделал Даше предложение, я стоял на 65-м месте в рейтинге, а потом за 10 месяцев выиграл два крупных турнира и вошёл в топ-10. Мы работаем друг на друга. Я зарабатываю, а Даша помогает мне зарабатывать ещё больше».

Вторая половинка Медведева окончила магистратуру МГУ по специальности «История искусства», однако вместо посещения выставок, галерей и музеев, сейчас в основном всё время проводит на стадионах рядом с мужем.

Однажды Даниил рассказал историю, как на турнире в Вашингтоне – 2018 он тренировался с французом Люкой Пуем: «Мы играли на счёт, и, видимо, что-то не пошло у меня в тот день – я проиграл со счётом 0:6. И она сидела на трибуне, смотрела за игрой и всё время говорила: «Ты можешь быть в топ-10, ты можешь играть лучше». Она верила в меня, она всё время говорила, что я смогу, что я должен для этого работать. И вот я в топ-10».

У Даши и Даниила пока нет детей, поэтому супруга лучшего теннисиста России помогает ему в организации поездок, в общении со спонсорами и так далее. Ну, и конечно, она занимается домашним бытом. По словам Даниила, Даша прекрасно готовит, часто балует его вкусными блюдами: «Весь карантин я провёл с женой, а она большой специалист в плане приготовления еды. Даша охотно готовит для меня, иногда мы заказываем еду с доставкой. А вот после турнира в Шанхае-2019 я приготовил что-то для жены. Как ни странно, это было съедобно. Я могу приготовить мясо и пасту. У меня нет навыков, чтобы сделать что-то большее. Но мясо и макароны – это ведь тоже неплохо. Не так ли?»

Мужской финал Australian Open – 2021 Новак Джокович – Даниил Медведев пройдёт в воскресенье, 21 февраля. Начало в 11:30 по московскому времени.