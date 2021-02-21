Маррей сыграет в Монпелье с теннисистом, которому Карацев навесил две «баранки» на АО

Самый успешный теннисист в истории турнира в Монпелье не выступит в розыгрыше 2021. Вслед за отказом трёхкратного чемпиона Гаэля Монфиса (2010, 2014, 2020) о своём решении пропустить предстоящий турнир объявил и Ришар Гаске. Он впервые выиграл это соревнование ещё в 2006 году, когда оно проходило в Лионе, а следующие три титула завоевал уже в Монпелье – в 2013-м, 2015-м и 2016-м. Таким образом, из бывших чемпионов в сетке осталось только двое: Люка Пуй (2018) и Жо-Вильфрид Цонга (2019).

Вместо 34-летнего Гаске в сетку попал 20-летний Себастьян Корда, сын победителя Открытого чемпионата Австралии-1998 в одиночке Петра Корды. Все дети Петра и бывшей чехословацкой теннисистки Регины Райхротовой стали профессиональными спортсменами: если Себастьян выбрал вид спорта родителей, то дочери Джессика и Нелли пошли в гольф и довольно успешно выступают в главной лиге LPGA. У Корды-младшего пока больших успехов нет, хотя на осеннем «Ролан Гаррос» он громко заявил о себе и дошёл до четвёртого круга, где уступил своему кумиру Рафаэлю Надалю. В Монпелье Себастьян сразу попал на Цонгу, который впервые сыграет в Монпелье после своей победы двухлетней давности. Для теннисистов это будет первая очная встреча.

Никогда не играли друг с другом и Егор Герасимов с Энди Марреем. Напомним, что британец, который неделю назад на челленджере в Бьелле дошёл до финала, получил на турнир на юге Франции уайлд-кард. Здесь Энди и начнёт сезон в ATP-туре. Герасимов в этом году действует относительно неплохо: уже есть победы над Мартоном Фучовичем и Бенуа Пэром, а проигрывал он только Феликсу Оже-Альяссиму и будущему полуфиналисту Australian Open Аслану Карацеву. Правда, у Аслана в Мельбурне Егор взял только один гейм, а в двух сетах Карацев навесил белорусу «баранки».

Россиян в основной сетке нет, а из бывших представителей СССР, помимо белоруса Герасимова, можно поболеть за грузина Николоза Басилашвили. Он во втором раунде может встретиться с первым сеяным Роберто Баутиста-Агутом, который стартовый круг пропускает. Также с середины недели в борьбу вступят Давид Гоффен (2), Душан Лайович (3) и Хуберт Хуркач (4). Что же касается россиян, то единственную победу за 33 года существования турнира одержал Евгений Кафельников. Евгений в 1996 году получил второй номер посева и одержал пять побед, в том числе над уже упомянутым Петром Кордой и Тимом Хенманом. В финале был повержен местный теннисист Арно Бётч. В паре Кафельников завоевал два титула вместе с Якобом Хласеком (1994, 1995), а в 2014-м Николай Давыденко, объединившись в пару с Денисом Истоминым, неожиданно стал чемпионом: три матча из четырёх они выиграли на решающих тай-брейках.