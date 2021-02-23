Даниил Медведев заработал на корте более миллиарда рублей. Он уже обошёл Сафина и Южного

Благодаря успешному выступлению в Австралии в феврале 2021 года россиянин Даниил Медведев сумел обновить несколько личных рекордов и даже переписал пару страниц истории российского тенниса. Так, например, он стал 4-м представителем России, когда-либо попадавшим в топ-3. А ещё Даниил вышел на третье место по сумме заработанных призовых за карьеру среди всех наших игроков.

Начало сезона-2021 Даниил Медведев провёл не менее удачно, чем концовку прошлого года. В феврале россиянин выступил на двух турнирах – ATP Cup и Australian Open. За три недели на этих соревнованиях Даниил обыграл 10 теннисистов. Всего же с учётом концовки прошлого сезона серия побед Медведева достигла 20 матчей и прервалась только в финале Открытого чемпионата Австралии. Важно отметить, что среди этих 20 побед 12 были над игроками топ-10.

Серия победных матчей Даниила Медведева с конца 2020 года до полуфинала АО-2021 (20):



«Мастерс» в Париже — 2020 — 5 матчей (Андерсон (86-я ракетка мира), де Минор (25), Шварцман (9), Раонич (17), Зверев (7)).



Итоговый чемпионат ATP в Лондоне — 2020 — 5 (Зверев (7), Джокович (1), Шварцман (9), Надаль (2), Тим (3)).



ATP Cup — 2021 — 4 (Шварцман (9), Нисикори (41), Зверев (7), Берреттини (10)).



— 2021 — 6 (Поспишил (63), Карбальес-Баэна (99), Краинович (33), Макдональд (192), Рублёв (8), Циципас (6)). «Мастерс» в Париже — 2020 — 5 матчей (Андерсон (86-я ракетка мира), де Минор (25), Шварцман (9), Раонич (17), Зверев (7)).Итоговый чемпионат ATP в Лондоне — 2020 — 5 (Зверев (7), Джокович (1), Шварцман (9), Надаль (2), Тим (3)).ATP Cup — 2021 — 4 (Шварцман (9), Нисикори (41), Зверев (7), Берреттини (10)). Australian Open — 2021 — 6 (Поспишил (63), Карбальес-Баэна (99), Краинович (33), Макдональд (192), Рублёв (8), Циципас (6)).

После того, как Даниил Медведев обыграл в полуфинале Australian Open Стефаноса Циципаса, он вышел уже во второй свой финал турнира «Большого шлема» после US Open – 2019. Что касается Открытого чемпионата Австралии, то до этого последним россиянином, который сумел пробиться в решающий матч в мужском одиночном разряде, был Марат Сафин. Это произошло уже довольно давно – 16 лет назад. Медведев стал третьим российским теннисистом в этой стадии соревнований после Сафина и Кафельникова. Суммарно эта тройка была в финальных матчах в Мельбурне шесть раз.

В финале Australian Open Даниил Медведев уступил сербу Новаку Джоковичу, первой ракетке мира и теперь уже 18-кратному победителю турниров «Большого шлема». Но благодаря успешным выступлениям в последнее время россиянин с понедельника впервые стал 3-м номером мировой классификации, отодвинув с этой позиции австрийца Доминика Тима. Медведев стал всего лишь четвёртым представителем российского мужского тенниса в топ-3 рейтинга после Кафельникова, Сафина и Давыденко. Более того, Даниил сейчас находится всего лишь в 115 очках от идущего вторым Рафаэля Надаля. Теоретически россиянин может сместить испанца уже после ближайшего турнира в Роттердаме, если успешно выступит на нём.

В конце прошлого сезона Даниил находился на 5-м месте среди российских теннисистов после Кафельникова, Давыденко, Сафина и Южного по сумме призовых, заработанных на корте. После ATP Cup Медведев получил $ 576 725, а после Australian Open – ещё A$ 1 500 000 ($ 1 030 950). В итоге сумма призовых за карьеру у Даниил выросла до $ 15,7 млн – по нынешнему курсу это более миллиарда рублей (1,168 млрд рублей). Так благодаря успешному выступлению на двух турнирах в Австралии Даниил Медведев обошёл по призовым сразу двух наших игроков – Михаила Южного и Марата Сафина. Впереди остались только Кафельников и Давыденко.

Любопытно, что Медведев может обойти Николая Давыденко уже в ближайшие месяцы. Даниил отстаёт от него на $ 448 221. Например, за победу на «Мастерсе» в Майами полагается $ 300 110. Так что не исключено, что Даниил Медведев выйдет на 2-е место по заработкам ещё до «Ролан Гаррос».

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Ближайшие турниры Медведева – ATP-500 в Роттердаме (1-7 марта), ATP-250 в Марселе (8-14 марта) и «Мастерс» в Майами (24 марта – 4 апреля).