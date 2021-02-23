Даниил Медведев заработал на корте более миллиарда рублей. Он уже обошёл Сафина и Южного

Благодаря успешному выступлению в Австралии в феврале 2021 года россиянин Даниил Медведев сумел обновить несколько личных рекордов и даже переписал пару страниц истории российского тенниса. Так, например, он стал 4-м представителем России, когда-либо попадавшим в топ-3. А ещё Даниил вышел на третье место по сумме заработанных призовых за карьеру среди всех наших игроков.
Начало сезона-2021 Даниил Медведев провёл не менее удачно, чем концовку прошлого года. В феврале россиянин выступил на двух турнирах – ATP Cup и Australian Open. За три недели на этих соревнованиях Даниил обыграл 10 теннисистов. Всего же с учётом концовки прошлого сезона серия побед Медведева достигла 20 матчей и прервалась только в финале Открытого чемпионата Австралии. Важно отметить, что среди этих 20 побед 12 были над игроками топ-10.
«Мастерс» в Париже — 2020 — 5 матчей (Андерсон (86-я ракетка мира), де Минор (25), Шварцман (9), Раонич (17), Зверев (7)).
Итоговый чемпионат ATP в Лондоне — 2020 — 5 (Зверев (7), Джокович (1), Шварцман (9), Надаль (2), Тим (3)).
ATP Cup — 2021 — 4 (Шварцман (9), Нисикори (41), Зверев (7), Берреттини (10)).
Australian Open — 2021 — 6 (Поспишил (63), Карбальес-Баэна (99), Краинович (33), Макдональд (192), Рублёв (8), Циципас (6)).
После того, как Даниил Медведев обыграл в полуфинале Australian Open Стефаноса Циципаса, он вышел уже во второй свой финал турнира «Большого шлема» после US Open – 2019. Что касается Открытого чемпионата Австралии, то до этого последним россиянином, который сумел пробиться в решающий матч в мужском одиночном разряде, был Марат Сафин. Это произошло уже довольно давно – 16 лет назад. Медведев стал третьим российским теннисистом в этой стадии соревнований после Сафина и Кафельникова. Суммарно эта тройка была в финальных матчах в Мельбурне шесть раз.
1999. Евгений Кафельников – титул
2000. Евгений Кафельников – финал
2002. Марат Сафин – финал
2004. Марат Сафин – финал
2005. Марат Сафин – титул
2021. Даниил Медведев – финал.
В финале Australian Open Даниил Медведев уступил сербу Новаку Джоковичу, первой ракетке мира и теперь уже 18-кратному победителю турниров «Большого шлема». Но благодаря успешным выступлениям в последнее время россиянин с понедельника впервые стал 3-м номером мировой классификации, отодвинув с этой позиции австрийца Доминика Тима. Медведев стал всего лишь четвёртым представителем российского мужского тенниса в топ-3 рейтинга после Кафельникова, Сафина и Давыденко. Более того, Даниил сейчас находится всего лишь в 115 очках от идущего вторым Рафаэля Надаля. Теоретически россиянин может сместить испанца уже после ближайшего турнира в Роттердаме, если успешно выступит на нём.
1. Евгений Кафельников – 1 (впервые – 3.5.1999)
2. Марат Сафин – 1 (20.11.2000)
3. Николай Давыденко – 3 (6.11.2006)
4. Даниил Медведев – 3 (22.2.2021)
В конце прошлого сезона Даниил находился на 5-м месте среди российских теннисистов после Кафельникова, Давыденко, Сафина и Южного по сумме призовых, заработанных на корте. После ATP Cup Медведев получил $ 576 725, а после Australian Open – ещё A$ 1 500 000 ($ 1 030 950). В итоге сумма призовых за карьеру у Даниил выросла до $ 15,7 млн – по нынешнему курсу это более миллиарда рублей (1,168 млрд рублей). Так благодаря успешному выступлению на двух турнирах в Австралии Даниил Медведев обошёл по призовым сразу двух наших игроков – Михаила Южного и Марата Сафина. Впереди остались только Кафельников и Давыденко.
1. Евгений Кафельников – $ 23 883 797
2. Николай Давыденко – $ 16 186 480
3. Даниил Медведев – $ 15 738 259
4. Марат Сафин – $ 14 373 291
5. Михаил Южный – $ 14 264 450
6. Карен Хачанов – $ 9 079 028
7. Андрей Рублёв – $ 7 472 281
Любопытно, что Медведев может обойти Николая Давыденко уже в ближайшие месяцы. Даниил отстаёт от него на $ 448 221. Например, за победу на «Мастерсе» в Майами полагается $ 300 110. Так что не исключено, что Даниил Медведев выйдет на 2-е место по заработкам ещё до «Ролан Гаррос».
Ближайшие турниры Медведева – ATP-500 в Роттердаме (1-7 марта), ATP-250 в Марселе (8-14 марта) и «Мастерс» в Майами (24 марта – 4 апреля).
- 23 февраля 2021
-
00:38
- 22 февраля 2021
-
23:34
-
22:28
-
22:19
-
21:30
-
20:35
-
19:34
-
18:58
-
17:55
-
16:55
-
16:51
-
16:14
-
16:09
-
15:43
-
14:53
-
14:33
-
13:59
-
13:46
-
12:54
-
12:50
-
11:55
-
11:27
-
11:05
-
10:48
-
10:24
-
10:06
-
09:45
-
09:31
-
09:21
-
08:53
-
08:47
-
08:37
-
08:28
-
08:21
-
08:18