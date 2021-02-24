«Скорая помощь» для Касаткиной. После титула в Мельбурне Дарья снова рвётся в топ-50

Два года не побеждала на турнирах россиянка Дарья Касаткина. Последний раз она завоевала титул в конце 2018 года, когда стала чемпионкой Кубка Кремля. За это время она откатилась с 10-го место в конец сотни. И тут как нельзя кстати пришлась победа на соревновании WTA-250 в Мельбурне. Когда же снова ждать Дарью в топ-10 мирового рейтинга?

Дарья Касаткина громко заявила о себе ещё в 17-летнем возрасте, когда выиграла юниорский «Ролан Гаррос»-2014. Тогда она стала первой российской юниоркой, победительницей этого турнира после Надежды Петровой в 1998-м. Кстати, после Касаткиной никто из наших юниорок в Париже пока не побеждал. А тот 2014 год вообще стал триумфальным для россиян. Кроме Дарьи ещё и выиграл среди юниоров Андрей Рублёв, а во взрослом женском турнире – Мария Шарапова.

Как только Дарья Касаткина попала в профессиональный тур, она стала стремительно прогрессировать, набирать очки. Помогали ей в этом и тренировки со сборной России на Кубке Федерации. А Елена Веснина и вовсе взяла над Дарьей своеобразное шефство, и в 2015 году этот дуэт стал чемпионками Кубка Кремля. Уже в апреле 2017 года Касаткина выиграла свой первый титул и в одиночке – в Чарльстоне. Тогда Дарье не исполнилось ещё и 20. Соперницы удивлялись, как такая юная и хрупкая теннисиста может выполнять мощные и точные удары, без остановки носиться по корту. В августе того же года Касаткина привела в восторг поклонников тенниса, выполнив по ходу матча первого круга с итальянкой Робертой Винчи твинер – самый эффектный удар в теннисе, который исполняется между ног. Неудивительно, что именно этот твинер в исполнении Касаткиной был признан WTA ударом месяца.

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В марте 2018 года на турнире в Индиан-Уэллсе ровесница Касаткиной – японка Наоми Осака попросила россиянку дать ей несколько уроков, чтобы научиться пробивать твинер. Девушки больше веселились, а не тренировались, и, в конце концов, у Наоми стало что-то получаться. Но главное не это. Важно, что россиянка и японка встретились в финале этого турнира. Сильнее оказалась Осака, для которой это был первый титул в карьере. С этого момента начался её звёздный путь.

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Если Осака в 2018 году завоевала свой первый титул на турнире «Большого шлема», выдержав в финале US Open истерику Серены, то для Касаткиной тот сезон тоже завершился успешно. Она завоевала в октябре титул на домашнем турнире Кубок Кремля и завершила год в качестве 10-й ракетки мира. Казалось, что дальше всё станет ещё лучше – пойдут другие титулы и место в рейтинге будет ещё выше.

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Однако с сезона-2019 наступила настоящая турнирная засуха для Дарьи. Она никак не могла выиграть новый титул. Более того, россиянка за два года ни разу не вышла в финал. Всё изменилось в Австралии. Всё-таки не зря Касаткина провела 14 дней на карантине. Во вторую неделю Australian Open, когда на тех же кортах Мельбурн-парка проводился турнир WTA-250, Дарья сумела обыграть 6 соперниц подряд и наконец завоевала заветный трофей.

За победу в турнире россиянка получила 280 рейтинговых очков, $ 28,5 тыс. призовых, но главное – уверенность и надежду. Неудивительно, что, поприветствовав соперницу после матча, Касаткина села на свою скамейку и зарыдала. Так важна для неё была эта победа! «Не знаю, как описать свои чувства. Будто гора с плеч свалилась. Я так долго боролась с кучей проблем: с игрой, психологией, уверенностью. Я проигрывала и проигрывала, а проблемы только нарастали. У меня так много времени ушло на перестройку игры и работу с уверенностью», — сказала Дарья после этой победы.

После победы в Мельбурне Дарья Касаткина поднялась в рейтинге WTA на 18 позиций и стала 57-й ракеткой мира. Ещё немного, и она ворвётся в топ-50, от которого её отделяет всего 160 рейтинговых очков. Вернувшись из жаркой Австралии в морозную Россию, теннисистка в эфире «Матч ТВ» призналась, этот титул после двухлетнего перерыва стал для неё как «скорая помощь»: «В душе всё заиграло другими красками, потому что последние два года было сложно. Этот титул — не просто как витаминка, а большая «скорая помощь» для меня. Даже по моей реакции после матча можно увидеть, что для меня это не просто титул, а что-то большее».

Тренер Касаткиной испанец Карлос Мартинес считает, что у россиянки есть всё, чтобы обыграть любую соперницу: «Даше я постоянно говорю: «Если ты готова на все сто процентов, можешь победить любого, а если нет, можешь проиграть кому угодно». Обычно это снимает с неё некоторую нагрузку, потому что она знает, что если не выкладывается на корте, то проиграет. Не знаю, было ли так и раньше, но мне удалось сделать её ежедневные тренировки очень эффективными. С Дашей я не сосредотачиваюсь на том или ином покрытии, я пытаюсь заставить её играть в шахматы. Хочу, чтобы её игра варьировалась, чтобы её следующий удар был непредсказуемым, но всегда в пределах нужного. План состоит в том, чтобы сочетать агрессивную и оборонительную игру в зависимости от момента. Она очень хороша, потому что может всё, а это можно сказать не про каждого».

Тренер Касаткиной: она может победить любого, если в неё будут верить

Любопытно, что Дарья Касаткина нашла свою игру к тому моменту, как вот-вот рейтинговая система вернётся к своему прежнему виду, то есть каждую неделю у теннисисток будут сгорать очки за предыдущие результаты. У россиянки с этим всё «в порядке» – ей защищать практически нечего. Значит помимо того, что она будет себе добавлять в актив, её соперницы начнут терять то, что заработали раньше. Это должно помочь Касаткиной резко продвинуться в рейтинге – и даже снова, как когда-то, попасть в число сеяных на турнирах «Большого шлема».