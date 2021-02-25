Как выглядит вилла в Швейцарии за $ 9 млн, которой владеет самый богатый теннисист мира

Роджер Федерер за карьеру заработал почти $ 1 млрд и часть средств вложил в недвижимость. Фото- и видеоэкскурсия по шикарному дому Федерера.

Швейцарец Роджер Федерер, выигравший за карьеру 20 титулов на турнирах «Большого шлема», является одним из самых успешных теннисистов мира. Последние годы именно он возглавляет список самых богатых и высокооплачиваемых игроков. Известно, что часть средств Федерер вкладывает в шикарную недвижимость, которая находится в разных странах мира. Предлагаем совершить фото- и видеоэкскурсию по его роскошной вилле, расположенной на берегу Цюрихского озера.

Как известно, у знаменитого швейцарского теннисиста Роджера Федерера и его жены Мирки четверо детей – две пары близнецов. Старшие дочери Майла-Роуз и Шарлин-Рива, родившиеся в 2009 году, и младшие сыновья Лео и Ленни, появившиеся на свет в 2014-м. И неудивительно, что буквально через полгода после того, как Федереры стали многодетной семьёй, они переселились в роскошный дом, построенный буквально с нуля на берегу Цюрихского озера.

Фото: Kamata Development

По некоторым данным, участок площадью в 1,5 акра (это более 6 000 кв. метров или 60 соток, привычных российским дачникам) и строения площадью более 500 кв. метров обошлись теннисисту в 6,5 млн фунтов стерлингов. Это около $ 9 млн. Поместье Федереров расположено в оффшорной зоне Воллерау в кантоне Швиц. Это место называют налоговым раем Европы. Поэтому среди соседей Роджера много мультимиллионеров, банкиров, а также гонщики Формулы-1 Кими Райкконен и Фелипе Масса. Всего 20 минут нужно теннисисту, чтобы доехать от своего дома до Цюриха и 1 час – до родного Базеля.

Фото: Kamata Development

Многоярусный дом Федереров, построенный на холме, имеет 3 этажа и внушительную подземную парковку, где швейцарец размещает свою огромную коллекцию «мерседесов». Внутри дома находится бассейн со спа, а также первоклассный тренажёрный зал, предназначенные для того, чтобы знаменитый теннисист круглогодично поддерживал свою спортивную форму. Дом оснащён всеми самыми современными удобствами. Его изюминкой является гигантский камин, вокруг которого может собираться всё семейство.

Фото: Kamata Development

Важно отметить, что все три этажа здания оснащены окнами от пола до потолка, а также просторными балконами по всему периметру с великолепными видами на Цюрихское озеро. Чтобы в доме было ещё больше света, над жилым пространством был воздвигнут стеклянный купол. И вообще дом на 20% состоит из стекла.

Фото: Kamata Development

Дом разделён на две половины. В одной живёт Роджер, Мирка и их дети, а отдельные апартаменты предназначены для родителей Федерера – Роберта и Линетт. Представители компании Kamata Development, предоставившие фотографии, говоря о доме, подчёркивают, что «для его создания использовалась престижная современная архитектура с обширным остеклением».

Фото: Kamata Development

Надо сказать, что вилла на берегу Цюрихского озера, это не единственная недвижимость, принадлежавшая когда-либо Федереру. Известно, что Роджер был владельцем или является до сих пор апартаментов в Дубае, Нью-Йорке, а также шале на озере в Альпах. Что ж, это вполне логично, ведь 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» уже много лет возглавляет список самых высокооплачиваемых теннисистов мира. Только за прошлый год, по данным «Форбс», он заработал $ 106,3 млн, из которых призовые составляют $ 6,3 млн, а рекламные контракты – $ 100 млн. Более того, то же издание предполагает, что в ближайшее время общая сумма заработков Федерера за карьеру достигнет отметки в $ 1 млрд.

Федерер не побеждал уже год. Но он скоро заработает $ 1 млрд за карьеру. Как это возможно? Знаменитый швейцарец давно не выигрывал турниры. И всё равно он получил за год больше Джоковича и Надаля вместе взятых.

Сезон-2020 Федерер почти полностью пропустил из-за двух операций на колене и длительного восстановительного периода. Теперь швейцарец планирует вернуться в тур на турнире в Дохе, который пройдёт с 8 по 13 марта 2021 года.