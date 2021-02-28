Невеста в восторге! Гоффен выиграл первый титул за три с лишним года

Турнир в Монпелье всю неделю радовал нас локальными неожиданностями, а в итоге пришёл к логичному финалу с участием двух первых сеяных – Роберто Баутиста-Агута (1) и Давида Гоффена (2). Впервые более чем за 15 лет до решающего матча не дошёл ни один француз: в последний раз подобное было в 2004 году, когда титул разыграли швед Робин Сёдерлинг и бельгиец Ксавье Малисс. Напомним, в то время теннисисты приезжали ещё в Лион, а в Монпелье турнир переехал в 2010-м.

Более того, в розыгрыше-2021 местные спортсмены проиграли уже на четвертьфинальной стадии: в полуфиналах Баутиста-Агут играл с Петером Гоёвчиком, а Гоффен – с Егором Герасимовым. Первые два матча испанец выиграл очень убедительно, отдав за четыре сета только девять геймов. Однако Гоёвчик дал достойный бой особенно в первом сете и даже имел скрытый сетбол, но Роберто его отыграл, а вторая партия получилась уже лёгкой – 7:5, 6:1.

Если Баутиста-Агут действовал всю неделю очень убедительно, то путь к финалу Гоффена оказался более тернистым. Он ещё в стартовом матче с трудом прошёл обладателя уайлд-кард Бенжамена Бонзи (4:6, 6:4, 7:5), затем в упорных двух сетах прошёл Лоренцо Сонего (6:4, 6:4), а в субботу, 27 февраля, он более двух часов мучился с Герасимовым. Теннисисты уже встречались, и ровно год назад в Марселе сенсационно победил белорус. Он был близок к успеху и на сей раз, однако в начале решающей партии упустил брейк-пойнт, а затем неудачно сыграл концовку – 6:4, 2:6, 6:4 в пользу фаворита.

Гоффен и Баутиста-Агут скрестили ракетки в седьмой раз. Любопытно, что первые три матча выиграл испанец, а следующие три – бельгиец. Только два поединка завершились всухую, поэтому от финала Монпелье можно было ожидать битвы, и она получилась.



Давид достаточно медленно входил в матч и выиграл только один гейм из первых пяти. Плохо работала подача, подводил удар слева, чем испанец активно пользовался, регулярно посылая мячи бельгийцу именно под бэкхенд. Однако вскоре Гоффен наладил точность, и как раз слева он почти перестал ошибаться. Уступая 2:5, он выиграл три гейма подряд, но в концовке совершенно отказала подача: две двойные предрешили судьбу партии.

Испанцу с русскими корнями не помог удар с лёта а-ля Беккер на турнире в Монпелье Алехандро Давидович-Фокина из Испании парил над кортом, но всё равно сошёл с дистанции в четвертьфинале.

Давид так разозлился на себя, что совершенно иначе начал второй сет: активно, с выходами вперёд и с желанием сокращать количество ударов в розыгрышах. Испанец к такому напору был не готов и взял лишь одно очко в первых двух геймах. Оставшаяся часть партии прошла достаточно скучно: Гоффен, уже имея необходимый запас, не цеплялся на приёме, а Баутиста-Агут ничего в геймах соперника сделать не мог. При 5:4 бельгиец вообще не дал испанцу никаких шансов, выполнив три подачи навылет. Всего же невысокий бельгиец (180 см) выполнил редкие для себя 13 эйсов. Третий сет оказался ещё легче: Давид вновь сразу сделал брейк и достаточно спокойно довёл дело до победного конца – 5:7, 6:4, 6:2. Давид сделал себе отличный подарок на 30-летие, которое он отметил в декабре прошлого года, и выиграл свой первый турнир более чем за три года и пятый в сумме. Радостный Давид сразу подбежал к своей невесте Стефани Туччито, с которой они встречаются с 2012 года. Стефани сама занималась теннисом в детстве и юности, но в 2008-м решила отказаться от спортивной карьеры. Кстати, молодые люди планировали пожениться в 2020-м, но из-за коронавируса торжество пришлось отложить до лучших времён.

Теперь и Гоффен, и Баутиста-Агут отправляются в Роттердам: на следующей неделе там пройдёт соревнование категории ATP-500. На нём кстати выступят и три сильнейших россиянина – Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Карен Хачанов.