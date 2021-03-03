Даниил Медведев опять разбушевался! А звание второй ракетки мира снова откладывается

В 1-м матче турнира в Роттердаме Даниил Медведев разломал ракетку, когда понял, что упустил не только победу, но и 2-е место в рейтинге ATP.

Российский теннисист Даниил Медведев неудачно провёл первый матч после Australian Open, где он дошёл до финала. На турнире ATP-500 в Роттердаме Даниил не только проиграл сербу Душану Лайовичу, но и устроил истерику на корте, разломав ракетку. Таким образом, россиянин отложил гонку за Рафаэлем Надалем, занимающим второе место в рейтинге ATP.

После недельной паузы Даниил Медведев вернулся в тур, причём уже в качестве 3-й ракетки мира. На турнире ATP-500 в Роттердаме россиянин был посеян под 1-м номером. И уже по ходу этого соревнования Медведев мог подняться на 2-ю строчку рейтинга ATP. Дело в том, что между ним и второй ракеткой мира Рафаэлем Надалем всего 115 очков. Испанец изначально заявленный на турнир, в итоге отказался выступать в Роттердаме. То есть пополнить свою очковую копилку в ближайшее время испанец не сможет. Так всё оказалось в руках у Медведева. Для того, чтобы обогнать Надаля на этой неделе, ему нужно было дойти до финала.

Дойти до финала! Четыре матча отделяют Даниила Медведева от звания второй ракетки мира Даниил Медведев в ближайшее время обойдёт в рейтинге Рафаэля Надаля. И это может случиться уже на турнире в Роттердаме.

Сетка турнира в Роттердаме для Медведева получилась вполне проходимая. Первым соперником ему достался серб Душан Лайович, занимающий 27-е место в рейтинг-листе ATP, дальше – уже выигравший стартовый матч хорват Борна Чорич (26). В четвертьфинале россиянин мог встретиться с кем-то из пары Де Минор (23) / Нисикори (45), а в полуфинале самым высокорейтинговым теннисистом из оставшихся пока является испанец Роберто Баутиста-Агут (13).

Путь Медведева в Роттердаме к званию второй ракетки мира:

1-й круг – Лайович

2-й круг – Чорич

1/4 финала – де Минор/Нисикори

1/2 финала – Бублик, Пол, Фучович, Давидович Фокина/Баутиста-Агут.

С первым соперником по турниру в Роттердаме сербом Душаном Лайовичем россиянин играл дважды. На Кубке Кремля-2018 сильнее был Даниил – 6:2, 6:1, а в полуфинале «Мастерса» в Монте-Карло-2019 победу одержал уже Лайович – 7:5, 6:1. И перед встречей с сербом в Роттердаме-2021 Медведев признался, что ждёт тяжёлого противостояния: «Корты здесь очень медленные, так что условия ему, вероятно, понравятся. Конечно, на закрытом харде подача и приём будут очень важны. Чем больше приёмов вам удастся и чем больше эйсов вы выполните, тем большее давление вы окажете на своего противника. Я определённо ожидаю тяжёлого матча с Душаном».

И действительно, первый сет для Даниила сложился не лучшим образом. Россиянин допускал много ошибок, особенно слева. У него не шла подача – за партию Медведев сделал четыре двойных. Серб этим воспользовался, первым сделал брейк в 5-м гейме. Правда Даниил тут же сумел отыграться. Дело дошло до тай-брейка, и там удачнее сыграл Лайович – 7:6 (7:4).

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Во втором сете ситуация для Медведева не улучшилась. Он так и не смог подобрать ключи к подаче Душана, хотя у него и были брейк-пойнты. А в концовке партии россиянин и вовсе проиграл свою подачу. Тут Даниил разбушевался, несколько раз ударил ракеткой по корту, разбив её до основания. После перехода серб спокойно подал на матч – 7:6, 6:4.

Кстати, это далеко не первый случай, когда Медведев ломает ракетки по ходу матча. Так было на «Ролан Гаррос» — 2020, в Марселе и Санкт-Петербурге – 2020, на «Мастерсе» в Шанхае – 2019 и так далее. Иногда это ему помогает вернуться в игру. Но не сейчас.

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Вот так Даниилу не удалось стать 2-й ракеткой мира уже со второй попытки. Первый раз россиянину представился этот шанс в финале Australian Open. В случае победы над Джоковичем Даниил сместил бы Надаля. В Роттердаме догнать Рафаэля тоже не получилось. Новая попытка будет уже на следующей неделе, когда Медведев стартует на турнире ATP-250 в Марселе. Там россиянину нужно обязательно выиграть титул. Кроме того, благодаря «разморозке» рейтинга у Надаля 15 марта должны сгореть очки за Индиан-Уэллс-2019. И тогда Медведев уже точно станет 2-й ракеткой мира. Если, конечно, ATP не изменит рейтинговую систему в последний момент.