10-й финал Андрея Рублёва! Россиянин разобрался с обидчиком Карена Хачанова в Роттердаме

Россиянин Андрей Рублёв выиграл 19-й матч подряд на турнирах ATP-500. На этот раз – в полуфинале Роттердама у Стефаноса Циципаса.

Российский теннисист Андрей Рублёв пробился в свой 10-й в карьере финал турнира ATP. В полуфинале Роттердама он обыграл Стефаноса Циципаса, который кругом ранее выбил из сетки Карена Хачанова. Эта победа стала для Рублёва 19-й подряд на соревнованиях категории ATP-500.

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Первоначально в сетке Роттердама Россию представляли сразу три игрока. Даниил Медведев был посеян под первым номером, а Андрей Рублёв и Карен Хачанов оказались в одной половине сетки. Наши любители тенниса надеялись увидеть сначала российский полуфинал с участием друзей детства Карена и Андрея, а затем и российский финал, где Даниил мог сразиться с победителем этой пары. Но ничего из этого не случилось. Медведев зачехлил ракетку уже на старте соревнований, отложив своё восхождение на второе место в рейтинг-листе ATP на неделю – до 15 марта. Затем в четвертьфинале проиграл и Хачанов. Он уступил греку Стефаносу Циципасу в трёхсетовой упорной борьбе. Именно с обидчиком Хачанова и встретился в полуфинале Андрей Рублёв.

Путь Рублёва до полуфинала тоже был непрост. Он обыграл троих соперников – Маркоса Гирона, Энди Маррея и Жереми Шарди, потеряв при этом всего один сет. Но главное, что Андрей потратил очень много физических сил, поскольку корты в Роттердаме медленные. На это жаловались многие теннисисты. Суть претензий была в том, что атакующему теннисисту очень тяжело получить преимущество – мяч летит плохо, а местами отскок получается нестабильным. При этом Циципас провёл на кортах Роттердама ещё больше сетов. Только в поединке с белорусом Герасимовым он сыграл две партии. До полуфинала в Роттердаме игроки на профессиональном уровне встречались 5 раз. Трижды сильнее был Циципас – в полуфинале Next Gen ATP Finals — 2018, на «Ролан Гаррос» и Итоговом чемпионате ATP — 2020. Рублёв два раза обыграл грека – на US Open — 2019 и в финале Гамбурга-2020.

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Учитывая историю личных встреч и особенности корта было понятно, что полуфинал Роттердама Рублёв – Циципас будет непростым. Перед поединком Андрей отметил: «Думаю, что Стефанос действует разнообразнее меня. Он часто выходит к сетке, и это здорово у него получается. А я привык действовать на задней линии. Также Стефанос хорошо пробивает с лёта. Мы оба предпочитаем играть в агрессивной манере. Мне кажется, что поединок будет непростым, но почти всё давление будет на Стефаносе. Потому что он победил меня в прошлом матче и находится выше в рейтинге. Но в любом случае я буду бороться до конца».

«У Надаля взял бы психологию, у Федерера – чувство мяча, у Джоковича – пластичность» Андрей Рублёв знает, где ему надо прибавлять. До ATP Cup и Australian Open ещё есть целый месяц.

Начало матча удачнее сложилось для Рублёва. Уже в третьем гейме он сделал брейк. Но Циципас не сдавался – у него были возможности отыграться. Почти на каждой подаче соперника он навязывал борьбу и добирался до брейк-пойнтов. Впрочем, Стефанос так и не реализовал ни одного из своих шансов, а вот россиянин под конец первого сета взял ещё одну подачу грека, причём под ноль – 6:3. Во второй партии теннисисты уже чётко контролировали свою подачу, и дело дошло до тай-брейка. В итоге Андрей разобрался с Циципасом в двух сетах за 1 час 37 минут – 6:3, 7:6.

Так Андрей Рублёв одержал свою 19-ю победу подряд на турнирах ATP-500 и вышел в финал турнира в Роттердаме. Это уже 10-й решающий поединок в карьере Рублёва. Любопытно, что с финала Кубка Кремля — 2019 он не проигрывал такие матчи. Напомним, в сезоне-2020 Андрей стал рекордсменом тура по количеству титулов – пять. Всего же на его счету пока 7 трофеев.

Серия побед Андрея Рублёва на турнирах ATP-500 (19):

2020:

Гамбург – Сандгрен, Пол, Баутиста-Агут, Рууд, Циципас.

Санкт-Петербург – Поспишил, Умбер, Норри, Шаповалов, Чорич.

Вена – Гомбош, Синнер, Тим, Андерсон, Сонего.

2021:

Роттердам – Гирон, Маррей, Шарди, Циципас.

Соперник Рублёва по финалу определится в матче Борна Чорич – Мартон Фучович. Будет ли у россиянина 8-й трофей и юбилейная 20-я победа подряд на соревнованиях ATP-500, узнаем уже в воскресенье.